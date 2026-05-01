Как включить режим пропажи в AirTag — и почему без этого вам не смогут вернуть потерянную вещь

Если вы потеряли вещь с прикреплённым AirTag или другим трекером из сети «Локатор», переведите его в режим пропажи — это самый надёжный способ дать нашедшему возможность связаться с вами. В этом гайде разберём, как включить режим пропажи на AirTag и сторонних трекерах, что увидит человек, который найдёт ваш аксессуар, и как изменить контактные данные или отключить режим, когда вещь нашлась. Если вы рассматриваете альтернативы AirTag от Ugreen, режим пропажи работает и с ними.



Что такое режим пропажи AirTag и как он помогает вернуть вещь

Режим пропажи — это специальный режим, при котором трекер начинает «сообщать» о том, что вещь потеряна. Когда AirTag в режиме пропажи окажется рядом с любым iPhone, iPad или Mac в мире, его местоположение анонимно передастся вам через сеть «Локатор», а на привязанной странице появятся ваши контактные данные.

Главная польза режима — возможность отобразить телефон или email для нашедшего. Без активации Lost Mode честный человек просто не поймёт, кому возвращать находку, даже если у него в руках iPhone или Android-смартфон с NFC. Кстати, если вы ещё не знакомы с главными фактами про AirTag 2, советуем изучить — там много полезного про улучшенный поиск.

Важно различать два понятия: Lost Mode для iPhone или Mac блокирует устройство и показывает сообщение на экране, а Lost Mode для AirTag и трекеров просто привязывает к нему контактную информацию, которую увидит нашедший при сканировании.

Как включить режим пропажи в AirTag через приложение «Локатор»

Активировать режим пропажи можно с любого устройства Apple, на котором вы вошли в свой Apple Account и где работает приложение «Локатор». Действия одинаковы для AirTag и для сторонних трекеров, добавленных в сеть Find My.

Пошаговая инструкция:

Откройте приложение «Локатор» на iPhone, iPad или Mac. Перейдите на вкладку «Вещи» и выберите трекер — пропавший AirTag или сторонний аксессуар из списка. Прокрутите экран и нажмите «Показать контактные данные» в разделе «Утерянный AirTag». Прочитайте информацию о работе режима и нажмите «Продолжить». Введите номер телефона, по которому с вами сможет связаться нашедший. Если не хотите раскрывать мобильный, выберите вариант «Использовать адрес электронной почты» и укажите email. Убедитесь, что переключатель «Уведомлять при обнаружении» включён — это нужно, чтобы вы получили пуш, когда AirTag окажется в зоне действия чужих устройств Apple и передаст координаты. Проверьте корректность контактов и нажмите «Показывать информацию».

После этого режим Lost Mode будет активирован. В отличие от iPhone, для AirTag нельзя написать произвольное сообщение — Apple использует стандартный текст с просьбой связаться по указанным контактам.

Как найти владельца AirTag через NFC на iPhone и Android

Когда кто-то находит трекер и хочет вернуть его владельцу, ему нужно поднести верхнюю часть смартфона к белой стороне AirTag. Это сработает на любом iPhone и на Android-смартфоне с поддержкой NFC.

Дальше события развиваются так:

На экране смартфона появится уведомление со ссылкой на страницу found.apple.com.

Открыв ссылку, нашедший увидит сообщение о том, что вещь потеряна, и контактные данные владельца — телефон или email.

— телефон или email. Серийный номер AirTag и базовая информация об устройстве также отобразятся на странице.

На Android для считывания обязательно должен быть включён NFC — обычно это делается через панель быстрых настроек. Если NFC выключен, прикладывание трекера ничего не даст.

У Apple также есть приложение Tracker Detect для Android в Google Play. Оно позволяет вручную просканировать пространство на наличие чужих AirTag, но к роли «инструмента для возврата находки» подходит плохо: приложение работает нестабильно и имеет невысокий рейтинг. Полагаться лучше на стандартное считывание через NFC.

Изменить или удалить контактные данные AirTag

Если вы ввели не тот номер, хотите заменить телефон на email или, наоборот, нашли вещь и больше не нуждаетесь в режиме пропажи — настройки можно поменять в пару касаний.

Откройте приложение «Локатор» и на вкладке «Вещи» выберите нужный AirTag. Нажмите «Показать контактные данные» в разделе «Утерянный AirTag». Отредактируйте номер телефона или email и подтвердите изменение галочкой. Чтобы полностью отключить режим, нажмите «Удалить контактные данные» или «Прекратить показ информации».

После отключения трекер останется привязан к вашему Apple Account и продолжит передавать местоположение в «Локатор», но при сканировании сторонним смартфоном контакты больше показываться не будут. Если же вы решите полностью отвязать трекер, пригодится инструкция, как сбросить AirTag до заводских настроек.

Трекеры, которые работают с режимом пропажи в Локаторе

Помимо AirTag, в приложение «Локатор» можно добавить совместимые аксессуары других брендов — UGREEN, Chipolo, Pebblebee, eufy SmartTrack, велосипеды VanMoof и ряд других устройств с логотипом Works with Apple Find My. Принцип Lost Mode у них тот же: вы открываете нужный трекер во вкладке «Вещи» и активируете режим пропажи аналогичным способом.

Особенности, о которых стоит помнить:

Не все сторонние трекеры поддерживают NFC-считывание контактных данных . У некоторых моделей нашедшему придётся использовать фирменное приложение производителя.

. У некоторых моделей нашедшему придётся использовать фирменное приложение производителя. Точность поиска у сторонних аксессуаров обычно ниже: у них нет чипа U1/U2 для сверхточного определения по UWB , как у AirTag.

, как у AirTag. Уведомления «при обнаружении» работают одинаково для всех совместимых устройств — это базовая функция сети «Локатор».

AirTag не показывает местоположение в Локаторе

Перевод трекера в режим Lost Mode не требует, чтобы AirTag был онлайн прямо сейчас. Команда сохранится в облаке и применится, как только устройство снова окажется в зоне действия любого iPhone, iPad или Mac в сети «Локатор». Поэтому активировать режим стоит сразу, как только вы поняли, что вещь потеряна.

Несколько практических рекомендаций:

Проверьте, что у вас включены интернет и службы геолокации на iPhone — без них приложение «Локатор» не сможет отправить команду в облако.

— без них приложение «Локатор» не сможет отправить команду в облако. Если AirTag не показывает свежих координат больше суток, скорее всего, рядом с ним нет устройств Apple. Включённый Lost Mode сработает автоматически, как только трекер попадёт в зону покрытия сети.

Используйте функцию «Воспроизвести звук» в Локаторе , когда вернётесь в место предполагаемой пропажи — встроенный динамик AirTag поможет найти вещь в радиусе нескольких метров.

, когда вернётесь в место предполагаемой пропажи — встроенный динамик AirTag поможет найти вещь в радиусе нескольких метров. Не пытайтесь разбирать AirTag, чтобы «выключить» его удалённо — это бесполезно и приведёт к поломке.

Если найти трекер так и не удалось, его можно удалить из «Локатора» и заказать новый. Цена AirTag в Apple Store США — 29 долларов за штуку и 99 долларов за комплект из четырёх штук, то есть около 4 000 ₽ в России за один трекер и примерно от 11 000 ₽ за набор при покупке через посредников. Недавно Apple обновила линейку — вот что изменилось в AirTag 2.

Как быстрее найти потерянную вещь с AirTag

Сам по себе режим пропажи — не гарантия возврата, но он заметно увеличивает вероятность благополучного исхода. Несколько советов, которые работают на практике:

Указывайте email вместо личного номера, если вы переживаете о приватности. На email легко создать отдельный ящик для возвратов .

. Прикрепляйте AirTag так, чтобы его было видно: в брелоке для ключей, в видимом отделении рюкзака, в чехле для документов. Скрытый трекер сложнее «прочитать» через NFC.

Не отключайте уведомления «При обнаружении» в Локаторе — это единственный способ узнать, что вещь снова подала сигнал.

— это единственный способ узнать, что вещь снова подала сигнал. Заранее проверьте, что в настройках Apple Account указан рабочий телефон или email — в режиме пропажи показываются именно те данные, которые вы введёте вручную.

Подведём итог. Режим Lost Mode для AirTag и сторонних трекеров включается за минуту через приложение «Локатор» на вкладке «Вещи»: достаточно нажать «Показать контактные данные», ввести телефон или email и активировать уведомления. Сделайте это сразу, как только обнаружили пропажу, проверьте, что переключатель «Уведомлять при обнаружении» включён, и подумайте, какой контакт безопаснее показать постороннему человеку. Чем раньше активирован режим, тем выше шанс, что трекер и ваша вещь вернутся к вам.