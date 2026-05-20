Запись звонков на айфоне: почему не работает и как исправить

Запись звонков появилась в стандартном приложении Телефон ещё в iOS 18, но у многих пользователей она просто не запускается. Причины бывают разные: от региональных ограничений до сбоев и нехватки места. Главная неприятная деталь — в России функция официально недоступна, но это можно обойти сменой региона. Разберём все способы решения проблемы и заодно посмотрим, как изменилось время работы iPhone после последнего обновления.



Страны, в которых не работает запись звонков на iPhone

Apple блокирует запись звонков по местным законам в ряде стран. В список попали:

Азербайджан

Бахрейн

Египет

Страны Евросоюза

Иран

Ирак

Иордания

Кувейт

Марокко

Нигерия

Оман

Пакистан

Катар

Россия

Саудовская Аравия

ЮАР

Турция

ОАЭ

Йемен

Если ваш iPhone настроен на регион из этого списка, кнопки записи в приложении Телефон не будет. Но не спешите расстраиваться — функцию можно включить сменой региона на одну из поддерживаемых стран, например США или Канаду. Подробнее об этом мы уже писали в материале о том, как включить запись разговора на iPhone.

Как включить запись звонков на iPhone

Чтобы активировать запись звонков в России, достаточно изменить регион устройства на поддерживаемый. Это не влияет на язык интерфейса и не требует VPN. Сделайте следующее:

Откройте Настройки — Основные — Язык и регион. Нажмите на пункт Регион. Выберите страну, где запись звонков поддерживается, например США или Канаду. Подтвердите смену региона. Перезагрузите iPhone. После перезагрузки откройте Настройки — Приложения — Телефон и убедитесь, что пункт Запись аудиовызовов появился и активен.

После этих действий кнопка записи появится на экране во время звонка. Интерфейс iPhone при этом останется на русском языке. Будьте внимательны, может измениться формат даты и валюта по умолчанию. Это можно скорректировать там же, где вы меняли регион.

Вообще, функция включена по умолчанию, но иногда переключатель оказывается отключён. Чтобы проверить, откройте Настройки, перейдите в раздел Приложения, выберите Телефон и найдите пункт Запись аудиовызовов. Убедитесь, что он активен.

После этого во время звонка на экране должна появиться кнопка записи. Если её нет даже при включённом переключателе и подходящем регионе — переходите к следующим шагам.

На каких iPhone работает запись звонков

Запись звонков работает на iPhone XR, XS и более новых моделях. Минимальная версия системы — iOS 18, но если функция не запускается, имеет смысл обновиться до актуальной iOS 26 — её поддерживают iPhone 11 и новее. На старых моделях, которые не получили iOS 18, запись звонков не появится вообще.

Если вы давно не ставили обновлений, начните именно с этого шага. Заодно посмотрите наш разбор iOS 26.5 на iPhone 16 Plus. Сразу будет понятно, стоит вам обновляться или нет.

Почему запись звонка на iPhone сразу отменяется

Когда вы запускаете запись, на экране звонка появляется тонкий баннер с надписью «Этот разговор будет записан». Перед началом записи идёт трёхсекундный отсчёт, затем собеседник слышит голосовое предупреждение, и только после этого включается сама запись.

Многие думают, что крестик на баннере убирает эту трёхсекундную задержку и запускает запись мгновенно. На самом деле всё наоборот: нажатие на крестик отменяет запись. Если вы хотите начать заново, придётся снова открыть меню Еще и включить запись. А вот если вам нужно, чтобы собеседник не услышал голосовое предупреждение, эти три секунды как раз дают время отменить его.

Что делать, если кнопка записи звонка не появляется

Иногда кнопка записи становится серой или не появляется из-за временного сбоя системы. В таких случаях помогает обычная перезагрузка: выключите iPhone и включите снова, либо попросите Siri перезапустить устройство.

Бывает и так, что запись не работает на конкретном звонке — например, при разговоре с колл-центром. Если запись критична, есть запасной вариант: включить диктофон на iPad или Mac и записать разговор оттуда. Если вы сталкивались с подобными проблемами раньше, вам может быть полезен наш разбор, почему не работает запись звонков после обновления.

Блокировка приложения Телефон через Face ID

Если запись по-прежнему не запускается, помогает трюк с блокировкой приложения. Выполните несколько шагов:

Зажмите иконку приложения Телефон на домашнем экране и выберите Требовать Face ID, затем подтвердите выбор. Перезагрузите iPhone. Снова зажмите иконку Телефона и на этот раз выберите Не требовать Face ID, подтвердите. Сделайте звонок и попробуйте записать его снова.

Этот способ помогает сбросить внутреннее состояние приложения без удаления данных.

Куда сохраняются записи звонков на iPhone и почему они пропадают

Запись может не запуститься или не сохраниться из-за нехватки свободного места. Файлы записей сохраняются в приложении Заметки, а значит, привязаны к хранилищу iCloud. Если место закончилось — ни на устройстве, ни в облаке — запись просто не сохранится.

Чтобы решить проблему, удалите ненужные приложения, фото и видео на iPhone, а затем проверьте состояние iCloud и почистите его при необходимости. Это самая частая бытовая причина, о которой забывают.

Если ничего из перечисленного не помогло, остаётся сброс всех настроек iPhone. Он не удалит приложения, фото и личные данные, но вернёт системные параметры к значениям по умолчанию. Иногда это единственный способ убрать накопившиеся конфликты, из-за которых функция отказывается работать.