Обновил свой iPhone 16 Plus на iOS 26.5: плюсы, минусы, как изменилась автономность и скорость работы

Каждое обновление iOS — это всегда немного лотерея. Вроде бы Apple обещает исправления ошибок и улучшение стабильности, но на деле всё может пойти совсем не по плану. Я установил iOS 26.5 на свой iPhone 16 Plus и готов рассказать, как ведет себя смартфон после обновления. Спойлер: всё не так однозначно.



Как работает iPhone после обновления до iOS 26.5

Начну с главного — с того, что волнует всех больше всего. Скорость работы iPhone 16 Plus после обновления до iOS 26.5 не изменилась. Вообще. Смартфон работает ровно так же, как и на предыдущей версии системы. Никаких тормозов, никаких подвисаний, никаких лагов.

Приложения открываются моментально, анимации плавные, переключение между задачами происходит без каких-либо задержек. Если вы боялись, что обновление замедлит ваш iPhone — можете выдохнуть. По крайней мере, на iPhone 16 Plus всё в полном порядке.

Интерфейс системы отзывчивый, жесты работают без запинок, а многозадачность справляется со своими обязанностями ровно так, как и должна. В общем, по части производительности никаких сюрпризов. Кстати, если вы ещё не решились на обновление, советую почитать, почему важно обновить iPhone на iOS 26.5 как можно скорее — там есть веские аргументы. Apple в этот раз не подвела.

Chrome на iPhone зависает после обновления iOS: что делать

А вот здесь начинается самое интересное. После обновления до iOS 26.5 я столкнулся с неприятным багом в Google Chrome. Проблема проявляется следующим образом: периодически во время работы с браузером просто пропадает клавиатура. Причём это происходит не в каком-то конкретном сценарии — может случиться в любой момент.

Но пропажа клавиатуры — это ещё полбеды. Вместе с ней вся вкладка становится буквально некликабельной. Вы нажимаете на ссылки — ничего не происходит. Пытаетесь скроллить — не получается. Тапаете по кнопкам — нулевая реакция. Складывается ощущение, что браузер просто зависает, хотя визуально всё выглядит нормально.

Лечится эта проблема только одним способом — перезагрузкой приложения. Закрываете Chrome из диспетчера задач, открываете заново — и всё снова работает как положено. До следующего раза, разумеется.

Сложно сказать, на чьей стороне проблема — на стороне Apple или Google. Скорее всего, Chrome не успели оптимизировать под iOS 26.5, и в ближайшем обновлении браузера этот баг исправят. Но пока что это единственный реально раздражающий момент, с которым я столкнулся после обновления.

Если вы активно пользуетесь Chrome на iPhone, будьте готовы к этому. Как вариант — временно переключиться на Safari, где подобных проблем замечено не было. Хотя, конечно, менять привычный браузер из-за одного бага — удовольствие сомнительное. Столкнулись с похожими проблемами или нашли другие баги? Делитесь в нашем чате в Telegram или МАКС — вместе разберёмся.

Расход батареи после установки iOS 26.5: что изменилось

Теперь про автономность — тему, которая всегда вызывает жаркие споры после каждого обновления iOS. И здесь у меня не самые радужные новости. Автономность iPhone 16 Plus немного просела.

Я заметил это по графику расхода аккумулятора. До обновления стандартный расход к моменту создания скриншота составлял примерно 8%. После установки iOS 26.5 этот же показатель вырос до 12%. Разница в 4 процентных пункта — это не катастрофа, но и не мелочь.

Впрочем, здесь есть важный нюанс. После установки обновления прошло ещё не так много времени. А мы все знаем, что iOS любит какое-то время после обновления заниматься фоновой оптимизацией — переиндексацией данных, перекомпиляцией приложений и прочими служебными процессами. Всё это нагружает процессор и, соответственно, расходует батарею.

Обычно на полную оптимизацию уходит от нескольких дней до недели. После этого расход аккумулятора, как правило, приходит в норму. Так что есть все основания полагать, что текущая просадка автономности — явление временное. Подожду ещё несколько дней и посмотрю, как изменится ситуация. Если же через неделю расход так и останется повышенным — это уже будет повод для беспокойства. Но пока рано бить тревогу.

А ещё после обновления я включил новые настраиваемые цветные обои из iOS 26.5. Очень понравились — выглядят свежо и стильно, рекомендую попробовать.

Сбер, Т-Банк и Альфа-Банк, RuTube после установки iOS 26.5

Отдельно хочу затронуть тему, которая актуальна для каждого пользователя iPhone в России. Речь о приложениях, которые были удалены из App Store, но по-прежнему установлены на наших устройствах.

После обновления до iOS 26.5 я проверил работу Рутуба, Сбера, Т-Банка и Альфа-Банка. Все четыре приложения запускаются и работают абсолютно нормально. Никаких вылетов, никаких ошибок авторизации, никаких глюков с интерфейсом.

Это важный момент, потому что после каждого обновления iOS в сети обязательно появляются слухи о том, что Apple якобы начала блокировать удалённые приложения. На практике ничего подобного не происходит. По крайней мере, на iOS 26.5 все российские банковские приложения продолжают работать в штатном режиме.

Так что если вы откладывали обновление именно из-за страха потерять доступ к банковским приложениям — переживать не стоит. Обновляйтесь спокойно. А чтобы не пропустить новости о совместимости приложений, подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС.

Стоит ли обновляться до iOS 26.5

Подведу итог. iOS 26.5 на iPhone 16 Plus — это вполне стабильное обновление, которое не ломает работу смартфона. Производительность осталась на прежнем уровне, все основные функции работают без нареканий, а удалённые из App Store приложения по-прежнему запускаются без проблем.

Из минусов — баг в Google Chrome с пропадающей клавиатурой и некликабельными вкладками. Проблема неприятная, но решается перезагрузкой приложения. Скорее всего, это будет исправлено в следующем обновлении браузера.

Второй минус — небольшая просадка автономности. Расход аккумулятора вырос примерно на 4%, но есть надежда, что после завершения фоновой оптимизации всё вернётся в норму.

В целом, обновление до iOS 26.5 я бы рекомендовал. Критических проблем нет, а те мелочи, что есть, скорее всего, будут устранены в ближайшее время. Главное — не забудьте сделать резервную копию перед обновлением. На всякий случай.