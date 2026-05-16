Что стало с батареей iPhone после iOS 26.5 — результаты теста автономности и отзывы пользователей

iOS 26.5 уже вышла — Apple выпустила обновление 11 мая 2026 года, спустя три недели после релиза iOS 26.4.2. И если предыдущая сборка была чисто безопасным патчем, то 26.5 — полноценное функциональное обновление со свежими обоями, доработанным Apple Intelligence и десятком мелких улучшений. Параллельно вышла и macOS 26.5, после установки которой становится не по себе — так что осторожность с майскими апдейтами оправдана. Главное, что волнует владельцев Айфонов после установки: как iOS 26.5 повлияла на время работы iPhone и не стала ли батарея садиться быстрее. Свежий тест автономности уже есть — разбираемся.



Что нового в iOS 26.5

В отличие от скромной iOS 26.4.2, свежее обновление принесло заметные изменения. Apple наконец доделала то, что обещала ещё на WWDC 2025, и добавила пару приятных мелочей, которые точно оценят владельцы новых моделей. Вот все новые функции iOS 26.5:

Новый набор обоев, включая скрытые региональные варианты — мы уже рассказывали, как включить их в России.

Доработка Apple Intelligence, в том числе ускорение работы Genmoji и улучшенная суммаризация уведомлений.

Исправление бага с зависанием Камеры при переключении на режим макросъёмки на iPhone 16 Pro.

Стабилизация работы CarPlay при подключении через USB-C.

Закрытие нескольких уязвимостей средней критичности.

Личные впечатления от обновления уже описывал в отдельном материале мой коллега Кирилл Пироженко — он обновил свой iPhone 16 Plus на iOS 26.5 и поделился плюсами и минусами на практике. Но субъективные ощущения — одно, а синтетика с её холодными цифрами — совсем другое. Тем более автономность iPhone после iOS 26.5 на разных моделях ведёт себя совершенно по-разному.

Как изменилось время работы iPhone на iOS 26.5

Блогер iAppleBytes раньше всех протестировал автономность шести моделей iPhone на свежей прошивке: от iPhone SE 2020 до iPhone 16. Методика та же — одинаковая яркость экрана, идентичный набор задач, хотя и разное состояние батареи у каждого. Цифры получились очень неожиданные.

Я традиционно свёл результаты в таблицу и сравнил с iOS 26.4.2, прошлогодней iOS 18.5 и позапрошлой iOS 17.5. Картина вышла парадоксальной, много интересных выводов. Давайте смотреть.

Модель iOS 26.5 iOS 26.4.2 iOS 18.5 iOS 17.5 iPhone SE 3 часа 40 минут 3 часа 41 минута 3 часа 19 минут 3 часа 22 минуты iPhone 11 4 часа 46 минут 4 часа 49 минут 5 часов 25 минут 5 часов 29 минут iPhone 12 5 часов 46 минут 5 часов 48 минут 5 часов 49 минут 6 часов 1 минута iPhone 13 7 часов 4 минуты 6 часов 22 минуты 6 часов 47 минут 5 часов 50 минут iPhone 15 7 часов 57 минут 9 часов 5 минут 9 часов 4 минуты 10 часов 52 минуты iPhone 16 14 часов 48 минут 13 часов 58 минут 14 часов 20 минут —

И вот тут начинается самое интересное. iOS 26.5 разделила линейку iPhone на два лагеря: одни модели взяли исторический максимум, другие потеряли больше часа автономности за одну сборку. Такой амплитуды в рамках одного апдейта мы не видели давно.

iPhone SE — стабильность как у швейцарских часов. Минус одна минута к iOS 26.4.2, что в любых тестах считается погрешностью. По сравнению с iOS 18.5 модель прибавила 21 минуту, а iOS 17.5 уступает уже 18 минут. Apple наконец-то перестала мучить старичка с A13 Bionic, и это видно по графику последних сборок.

— стабильность как у швейцарских часов. Минус одна минута к iOS 26.4.2, что в любых тестах считается погрешностью. По сравнению с iOS 18.5 модель прибавила 21 минуту, а iOS 17.5 уступает уже 18 минут. Apple наконец-то перестала мучить старичка с A13 Bionic, и это видно по графику последних сборок. iPhone 11 — без сюрпризов, но и без радости. Минус 3 минуты к iOS 26.4.2 — снова погрешность, однако общая картина по сравнению с iOS 18.5 и iOS 17.5 удручает. Если ваш iPhone 11 уже не первой свежести, разрядка будет ощутимой.

— без сюрпризов, но и без радости. Минус 3 минуты к iOS 26.4.2 — снова погрешность, однако общая картина по сравнению с iOS 18.5 и iOS 17.5 удручает. Если ваш iPhone 11 уже не первой свежести, разрядка будет ощутимой. iPhone 12 — самый предсказуемый герой теста. На iOS 26.5 он показывает 5 часов 46 минут, что почти один в один совпадает с результатами на iOS 26.4.2, iOS 18.5 и даже iOS 17.5. Разница между всеми четырьмя сборками — менее 15 минут. Если вы владелец «двенашки», ничего не изменится.

— самый предсказуемый герой теста. На iOS 26.5 он показывает 5 часов 46 минут, что почти один в один совпадает с результатами на iOS 26.4.2, iOS 18.5 и даже iOS 17.5. Разница между всеми четырьмя сборками — менее 15 минут. Если вы владелец «двенашки», ничего не изменится. iPhone 13 — сенсация и рекордсмен релиза. Прирост автономности составил 42 минуты по сравнению с iOS 26.4.2, и теперь модель показывает 7 часов 4 минуты — это исторический максимум за все версии iOS, включая 17.5 и 18.5. Apple явно продолжает оптимизировать систему под A15 Bionic, и владельцы «тринашки» получили реально полезный апдейт.

Если ваш Айфон тоже в списке выше — поделитесь наблюдениями. Реальные отзывы помогают другим читателям сориентироваться перед апдейтом.

А теперь о грустном. iPhone 15 — главный пострадавший в этом тесте. Модель потеряла 1 час 8 минут по сравнению с iOS 26.4.2 и почти 3 часа по сравнению с iOS 17.5. Это худший результат «пятнашки» за всю её историю, и тренд снижения автономности от сборки к сборке стал критичным. Если у вас iPhone 15 — задумайтесь, стоит ли обновляться прямо сейчас, или подождать iOS 26.5.1 с потенциальными исправлениями.

Как iOS 26.5 повлияла на автономность iPhone — выводы

Важная оговорка: тесты автономности iPhone — всегда синтетика, и у вашего конкретного устройства результаты могут отличаться. На реальное время работы влияет состояние батареи, набор установленных приложений, фоновая активность, качество сигнала сотовой сети и десяток других факторов. Но общий тренд по линейке такие тесты показывают точно: время работы с iOS 26.5 где-то рекордно выросло, а где-то критично просело. Тем не менее, мы всегда ориентируемся на мнение читателей нашего Телеграм-канала. Вот что получилось на этот раз.

Любопытно, но на этот раз подавляющее большинство отметили отсутствие изменений в автономности с iOS 26.5, а тех, кто заметил даунгрейд не так уж много. По-прежнему крепок лагерь тех, кто предпочитает не обновляться вообще. Так что общий совет «обновляйтесь смело» здесь не сработает.

iOS 26.5 — стоит ли обновляться или подождать

Учитывая разнобой в результатах теста и опроса, рекомендация по обновлению Айфона на этот раз не универсальная. Владельцам iPhone 13, iPhone 16, iPhone SE и iPhone 12 можно смело устанавливать апдейт — вы либо получите прирост автономности, либо не заметите никаких изменений. Тем более новые обои, доработки Apple Intelligence и исправления багов того стоят.

Главное, что автономность iPhone 11 с iOS 26.5 упала — если батарея у вас уже подсевшая, прирост автономности обновление точно не принесёт, и держать под рукой портативку обязательно. В остальных случаях, возможно, есть смысл подождать следующий апдейт или вообще до сентября забыть про обновление Айфона, уже скоро выйдет iOS 27.

А как держит заряд iOS 26.5 на вашем Айфоне? Стало лучше, хуже или ничего не изменилось?