AirPods Pro 4: отличия от AirPods Pro 3, цена в России и дата выхода
Apple, по слухам, готовит необычную версию AirPods Pro — с инфракрасными камерами, которые будут «видеть» окружение владельца и линейка наушников компании станет еще больше, а выбор в ней сложнее. Это не замена камере iPhone: наушники не будут снимать фото и видео. Вместо этого камеры дадут наушникам контекст — что происходит вокруг, какие жесты показывает пользователь. Выход новинки ожидается уже в 2026 году, предположительно вместе с новыми iPhone в сентябре.
Зачем новым AirPods Pro нужны камеры
Несколько источников утверждают, что Apple встраивает в новые AirPods Pro крошечные инфракрасные камеры. Важно понимать: речь не о фото- или видеосъёмке. Камеры будут собирать информацию о том, что находится рядом с пользователем, и передавать данные на подключённый iPhone.
По слухам, камеры улучшат работу Visual Intelligence и Siri — функций, которые Apple планирует развивать в iOS 27. Например, наушники смогут «подсказывать» iPhone, на что смотрит пользователь, без необходимости доставать телефон.
Управление жестами в AirPods Pro
Инфракрасные камеры смогут распознавать жесты рук. Это значит, что переключать треки, регулировать громкость или отвечать на звонки можно будет движениями ладони — без прикосновения к наушникам.
Текущие AirPods Pro уже поддерживают кивки и покачивания головой для принятия или отклонения вызовов. Жесты рук существенно расширят эти возможности. Более того, по одному из слухов, Apple может вообще убрать чувствительность к нажатию на ножку наушника, сделав жесты основным способом управления.
Насколько это удобно на практике — пока вопрос открытый. Управление жестами выглядит эффектно на презентации, но в реальной жизни многое зависит от точности распознавания и задержки отклика.
Как новые AirPods Pro будут интегрированы с Apple Vision Pro
Аналитик Минг-Чи Куо считает, что камеры в AirPods Pro улучшат пространственное аудио при работе с гарнитурой Apple Vision Pro. Инфракрасные датчики помогут точнее отслеживать положение пользователя в пространстве, что сделает звук более реалистичным.
Для большинства пользователей это пока не слишком актуально — Apple Vision Pro остаётся нишевым и дорогим устройством. Но если вы уже вложились в эту гарнитуру, обновлённые AirPods Pro могут заметно улучшить впечатления.
Как Apple может назвать новые AirPods Pro с камерами
С названием пока нет ясности. AirPods Pro 3 вышли в сентябре 2025 года, и новая модель с камерами, по слухам, не станет AirPods Pro 4. Обсуждаются несколько вариантов:
- Обновлённая версия AirPods Pro 3 с камерами (по аналогии с AirPods 4 с шумоподавлением и без)
- Отдельное название — AirPods Ultra, которое упоминают некоторые инсайдеры
- Простое добавление к текущему названию: AirPods Pro 3 with Cameras
Название «AirPods Ultra» звучит логично, учитывая, что Apple уже использует приставку Ultra для Apple Watch. Но пока это только слухи.
Звук в AirPods Pro 2026
Есть вероятность, что Apple установит в новые наушники чип H3. Текущие AirPods Pro 3 работают на чипе H2 — том же, что стоял ещё в AirPods Pro 2. То есть «начинка» для обработки звука не менялась уже два поколения.
От чипа H3 ожидают более низкую задержку звука и улучшенное качество аудио. Для тех, кто использует наушники для видеозвонков и просмотра видео, снижение задержки — ощутимое улучшение. Но подтверждения, что H3 точно попадёт именно в эту модель, пока нет.
Отличия AirPods Pro 4 от AirPods Pro 3
AirPods Pro 3 вышли в сентябре 2025 года и до сих пор остаются актуальными наушниками — с чипом H2, датчиком пульса, шумоподавлением вдвое лучше предшественника и 8 часами автономности с ANC. Новая модель с камерами — это не замена, а надстройка: те же базовые возможности плюс принципиально новые функции.
|Характеристика
|AirPods Pro 3 (2025)
|AirPods Pro с камерами (2026, слухи)
|Чип
|Apple H2
|Apple H3 (ожидается)
|Инфракрасные камеры
|Нет
|Да
|Управление жестами рук
|Нет (кивки головой)
|Да
|Нажатие на ножку
|Да
|Могут убрать
|Visual Intelligence / Siri
|Голосовое управление
|Визуальный контекст через камеры
|Пространственное аудио
|Да, с отслеживанием головы
|Улучшено за счёт ИК-датчиков
|Датчик пульса
|Да
|Да (ожидается)
|Автономность
|До 8 ч с ANC
|Нет данных
|Интеграция с Vision Pro
|Базовая
|Расширенная через камеры
|Защита
|IP57
|Нет данных
|Цена
|$249 (от 27 000 ₽)
|$249–299 (от 27 000–33 000 ₽)
Если коротко — для большинства пользователей AirPods Pro 3 по-прежнему более чем достаточно. Новая модель с камерами будет интересна тем, кто хочет управление жестами, работает с Apple Vision Pro или ждёт полноценную интеграцию наушников с Apple Intelligence.
Цена новых AirPods Pro с камерами
Здесь слухи расходятся. По одной версии, новые AirPods Pro будут стоить столько же, сколько текущие — $249 (можно найти от 20 000 ₽ в России). В этом случае модель с камерами просто заменит нынешние AirPods Pro 3.
По другой версии, цена вырастет до ~$299 (примерно от 25 — 27 000 ₽ в России), и тогда наушники с камерами будут продаваться параллельно с обычными AirPods Pro 3. Второй сценарий выглядит более вероятным, если Apple решит назвать их AirPods Ultra — отдельный продукт с надбавкой за «продвинутые» функции.
Дата выхода новых AirPods Pro
По текущим слухам, AirPods Pro с камерами могут выйти уже в 2026 году — предположительно в сентябре, вместе с новыми iPhone. Это стандартное время для обновления линейки наушников Apple. Ну а вообще, обычные AirPods Pro 3 можно все еще найти по очень крутой цене и это будет вашей лучшей покупкой.
Важно помнить: всё перечисленное выше — слухи и инсайды, а не подтверждённые Apple факты. Камеры в наушниках, управление жестами и чип H3 звучат амбициозно, но до официального анонса многое может измениться. Если вы недавно купили AirPods Pro 3, причин для беспокойства нет — они останутся актуальными. А если планируете покупку ближе к осени, имеет смысл дождаться сентября и посмотреть, что Apple покажет на самом деле.