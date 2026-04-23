AirPods Pro 4: отличия от AirPods Pro 3, цена в России и дата выхода

Apple, по слухам, готовит необычную версию AirPods Pro — с инфракрасными камерами, которые будут «видеть» окружение владельца и линейка наушников компании станет еще больше, а выбор в ней сложнее. Это не замена камере iPhone: наушники не будут снимать фото и видео. Вместо этого камеры дадут наушникам контекст — что происходит вокруг, какие жесты показывает пользователь. Выход новинки ожидается уже в 2026 году, предположительно вместе с новыми iPhone в сентябре.



Зачем новым AirPods Pro нужны камеры

Несколько источников утверждают, что Apple встраивает в новые AirPods Pro крошечные инфракрасные камеры. Важно понимать: речь не о фото- или видеосъёмке. Камеры будут собирать информацию о том, что находится рядом с пользователем, и передавать данные на подключённый iPhone.

По слухам, камеры улучшат работу Visual Intelligence и Siri — функций, которые Apple планирует развивать в iOS 27. Например, наушники смогут «подсказывать» iPhone, на что смотрит пользователь, без необходимости доставать телефон.

Управление жестами в AirPods Pro

Инфракрасные камеры смогут распознавать жесты рук. Это значит, что переключать треки, регулировать громкость или отвечать на звонки можно будет движениями ладони — без прикосновения к наушникам.

Текущие AirPods Pro уже поддерживают кивки и покачивания головой для принятия или отклонения вызовов. Жесты рук существенно расширят эти возможности. Более того, по одному из слухов, Apple может вообще убрать чувствительность к нажатию на ножку наушника, сделав жесты основным способом управления.

Насколько это удобно на практике — пока вопрос открытый. Управление жестами выглядит эффектно на презентации, но в реальной жизни многое зависит от точности распознавания и задержки отклика.

Как новые AirPods Pro будут интегрированы с Apple Vision Pro

Аналитик Минг-Чи Куо считает, что камеры в AirPods Pro улучшат пространственное аудио при работе с гарнитурой Apple Vision Pro. Инфракрасные датчики помогут точнее отслеживать положение пользователя в пространстве, что сделает звук более реалистичным.

Для большинства пользователей это пока не слишком актуально — Apple Vision Pro остаётся нишевым и дорогим устройством. Но если вы уже вложились в эту гарнитуру, обновлённые AirPods Pro могут заметно улучшить впечатления.

Как Apple может назвать новые AirPods Pro с камерами

С названием пока нет ясности. AirPods Pro 3 вышли в сентябре 2025 года, и новая модель с камерами, по слухам, не станет AirPods Pro 4. Обсуждаются несколько вариантов:

Обновлённая версия AirPods Pro 3 с камерами (по аналогии с AirPods 4 с шумоподавлением и без)

Отдельное название — AirPods Ultra , которое упоминают некоторые инсайдеры

, которое упоминают некоторые инсайдеры Простое добавление к текущему названию: AirPods Pro 3 with Cameras

Название «AirPods Ultra» звучит логично, учитывая, что Apple уже использует приставку Ultra для Apple Watch. Но пока это только слухи.

Звук в AirPods Pro 2026

Есть вероятность, что Apple установит в новые наушники чип H3. Текущие AirPods Pro 3 работают на чипе H2 — том же, что стоял ещё в AirPods Pro 2. То есть «начинка» для обработки звука не менялась уже два поколения.

От чипа H3 ожидают более низкую задержку звука и улучшенное качество аудио. Для тех, кто использует наушники для видеозвонков и просмотра видео, снижение задержки — ощутимое улучшение. Но подтверждения, что H3 точно попадёт именно в эту модель, пока нет.

Отличия AirPods Pro 4 от AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 вышли в сентябре 2025 года и до сих пор остаются актуальными наушниками — с чипом H2, датчиком пульса, шумоподавлением вдвое лучше предшественника и 8 часами автономности с ANC. Новая модель с камерами — это не замена, а надстройка: те же базовые возможности плюс принципиально новые функции.

Характеристика AirPods Pro 3 (2025) AirPods Pro с камерами (2026, слухи) Чип Apple H2 Apple H3 (ожидается) Инфракрасные камеры Нет Да Управление жестами рук Нет (кивки головой) Да Нажатие на ножку Да Могут убрать Visual Intelligence / Siri Голосовое управление Визуальный контекст через камеры Пространственное аудио Да, с отслеживанием головы Улучшено за счёт ИК-датчиков Датчик пульса Да Да (ожидается) Автономность До 8 ч с ANC Нет данных Интеграция с Vision Pro Базовая Расширенная через камеры Защита IP57 Нет данных Цена $249 (от 27 000 ₽) $249–299 (от 27 000–33 000 ₽)

Если коротко — для большинства пользователей AirPods Pro 3 по-прежнему более чем достаточно. Новая модель с камерами будет интересна тем, кто хочет управление жестами, работает с Apple Vision Pro или ждёт полноценную интеграцию наушников с Apple Intelligence.

Цена новых AirPods Pro с камерами

Здесь слухи расходятся. По одной версии, новые AirPods Pro будут стоить столько же, сколько текущие — $249 (можно найти от 20 000 ₽ в России). В этом случае модель с камерами просто заменит нынешние AirPods Pro 3.

По другой версии, цена вырастет до ~$299 (примерно от 25 — 27 000 ₽ в России), и тогда наушники с камерами будут продаваться параллельно с обычными AirPods Pro 3. Второй сценарий выглядит более вероятным, если Apple решит назвать их AirPods Ultra — отдельный продукт с надбавкой за «продвинутые» функции.

Дата выхода новых AirPods Pro

По текущим слухам, AirPods Pro с камерами могут выйти уже в 2026 году — предположительно в сентябре, вместе с новыми iPhone. Это стандартное время для обновления линейки наушников Apple. Ну а вообще, обычные AirPods Pro 3 можно все еще найти по очень крутой цене и это будет вашей лучшей покупкой.

Важно помнить: всё перечисленное выше — слухи и инсайды, а не подтверждённые Apple факты. Камеры в наушниках, управление жестами и чип H3 звучат амбициозно, но до официального анонса многое может измениться. Если вы недавно купили AirPods Pro 3, причин для беспокойства нет — они останутся актуальными. А если планируете покупку ближе к осени, имеет смысл дождаться сентября и посмотреть, что Apple покажет на самом деле.