Моя подборка лучших товаров с AliExpress: мелочи, которые меняют жизнь

Я давно заметил одну штуку: жизнь меняют не флагманские покупки за сотню тысяч, а мелочи рублей за триста-три тысячи, о которых потом думаешь — как я раньше без этого жил? Собрал десять таких находок с AliExpress, которые реально прижились у меня дома или в рюкзаке. Тут и смартфон с батареей-монстром, и скотч в форме ручки, и бритва, которую я забываю заряжать — потому что она сама не разряжается. В общем, мелочи, которые меняют жизнь — без пафоса и маркетинговой шелухи.



❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

POCO X8 Pro Max — оранжевый как Айфон 17 Про

Смартфон, который не нужно заряжать каждый вечер — мечта, правда? POCO X8 Pro Max оснащён аккумулятором на 8500 мАч, и это не маркетинговая цифра: при обычном сценарии использования вы спокойно доживёте до конца второго дня. Внутри — флагманский MediaTek Dimensity 9500s и 512 ГБ встроенной памяти, так что ни в играх, ни в многозадачности телефон не буксует.

Другое дело, что оранжевый цвет корпуса — это отдельная история. Выглядит дерзко и дорого одновременно, я такое люблю. Если вы привыкли к iPhone, но хотите второй телефон для экспериментов или поездок, где жалко флагман, — вот он, идеальный кандидат. Причём стоит дешевле обычной версии Pro, что вообще парадокс.

Цена: 31 496 рублей

Купить POCO X8 Pro Max

Электробритва Xiaomi Mijia — кидаю в рюкзак и забываю

Купил эту Xiaomi Mijia MSW201 в январе, и с тех пор она вытеснила мой старый Philips. Лезвия двойные, сетчатого типа — скользят мягко, раздражения на коже ноль. Но главное, что меня подкупило: заряда хватает на две-три недели при ежедневном использовании. Я буквально забываю, когда последний раз втыкал её в розетку.

Раньше перед каждой поездкой я судорожно искал зарядку для бритвы — теперь просто бросаю её в рюкзак и не думаю. Весит она граммов сто с небольшим, в сумке места не занимает. Заряжается через USB Type-C, то есть тем же кабелем, что и телефон. За такие деньги — одна из лучших находок с AliExpress в этом году.

Цена: 2 760 рублей

Купить бритву

Алюминиевая подставка для Айфона — стоит у меня на столе с осени

Мелочь за тысячу рублей, а пользуюсь каждый день с октября. Ставлю iPhone на эту подставку рядом с монитором — вижу уведомления, отвечаю на звонки по громкой связи, смотрю видео во время обеда. Раньше телефон просто валялся экраном вниз, и я вечно пропускал сообщения. Корпус из алюминия, основание утяжелённое — не елозит по столу и не опрокидывается.

Угол наклона регулируется, подходит и для планшетов, и для телефонов разного размера. Тут главное — силиконовые вставки на ложементе: они не дают устройству скользить и не царапают корпус. Если у вас iPad mini — тоже встанет без проблем. За эти деньги на маркетплейсах вы найдёте только пластик, а тут честный металл.

Цена: 1 080 рублей

Купить подставку

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Рюкзак Xiaomi — ношу в нем Макбук

Проблема большинства городских рюкзаков — они либо слишком громоздкие, либо разваливаются через сезон. Этот Xiaomi на 17 литров попадает ровно в золотую середину. Ноутбук до 15 дюймов влезает в основное отделение, есть карман для бутылки, а ткань плотная и водоотталкивающая. Молнии не заедают — проверено на практике.

Выглядит рюкзак минималистично, без кричащих логотипов, так что подходит и под куртку, и под рубашку. Я беру его в поездки на один-два дня, когда чемодан тащить нет смысла. MacBook Air ложится туда спокойно. За неполные две тысячи рублей — это один из самых адекватных товаров с AliExpress в категории сумок.

Цена: 1 915 рублей

Купить рюкзак

Тряпичные кроссовки — ношу чаще, чем свои Nike

Заказал эти кроссовки в марте, особо ничего от них не ждал — ну мало ли, обувь с AliExpress. Надел, прошёлся до метро, потом до офиса, потом обратно — и понял, что не хочу их снимать. Лёгкие, с текстильным верхом, нога в них не потеет даже в жару. Подошва мягкая, но не проваливается — на асфальте чувствуешь себя комфортно.

Дошло до того, что я стал надевать их чаще, чем свои «парадные» Nike. Нигде не давят, не натирают, стелька анатомическая и не сбивается в кучу. Единственное — берите на полразмера больше, китайская размерная сетка чуть меньше привычной. За 2 500 рублей — отличная обувь на каждый день.

Цена: 2 500 рублей

Купить кроссовки

Фотопринтер Xiaomi — наконец распечатал снимки с Айфона

У каждого в телефоне лежат тысячи фотографий, которые никто никогда не напечатает. Портативный фотопринтер Xiaomi 1S решает эту проблему буквально за секунды: подключаете по Bluetooth, редактируете снимок в приложении Mi Home, нажимаете «печать» — и через пару секунд в руках живая фотография. Работает с iPhone и Android без ограничений.

Печатает на термосублимационной бумаге, цвета получаются насыщенные и не выгорают. Дочь в первый же вечер напечатала столько фоток, что расходники закончились — имейте это в виду, бумагу лучше заказать сразу с запасом. Именно поэтому я считаю, что это один из лучших подарков: и ребёнку интересно, и стены наконец перестанут быть пустыми.

Цена: 6 380 рублей

Купить фотопринтер

Кнопочный телефон на четыре SIM-карты — держу как замену Айфону

Если у вас несколько номеров — рабочий, личный, для путешествий, для банков — вы знаете, как неудобно жонглировать SIM-картами. Этот кнопочный телефон поддерживает сразу 4 SIM-карты в режиме ожидания. Все четыре активны одновременно, звонки принимаются на любой номер без переключений.

Интерфейс максимально простой: звонки, SMS, фонарик, FM-радио — больше ничего не нужно. Заряд держит несколько дней без подзарядки. Идеально подходит как запасной телефон на случай, если основной iPhone сядет в поездке, или как рабочая лошадка для тех, кому важна связь, а не TikTok. За полторы тысячи рублей — чисто практичное решение.

Цена: 1 560 рублей

Купить телефон

Самоклеящееся защитное стекло для Samsung — я клею сам за минуту

Раньше я каждый раз ходил в салон клеить стекло — платил 500-800 рублей и всё равно получал пузырьки. Теперь делаю это сам за минуту. Смысл в том, что стекло поставляется на специальной направляющей рамке: вы прикладываете её к экрану Samsung, снимаете защитную плёнку, и стекло ложится ровно само. Лопаткой из комплекта выгоняете воздух — и всё.

Покрытие олеофобное, отпечатки пальцев собирает меньше, чем голый экран. Толщина стандартная — сенсор работает без потери чувствительности. В комплекте идёт салфетка и пылесборник. Что купить на AliExpress для смартфона в первую очередь? Вот это стекло — потому что дешевле тысячи рублей, а результат как из мастерской.

Цена: 1 020 рублей

Купить стекло

Постер с неоновым шлемом — повесил в коридоре, все спрашивают где брал

Иногда на стене не хватает чего-то яркого — не картины маслом, а какого-нибудь акцента, который цепляет взгляд. Этот постер с мотоциклетным шлемом нарисован в неоновой стилистике: издалека действительно кажется, что он светится. Печать на плотной бумаге, цвета сочные и не блёкнут.

Повесил в коридоре на уровне глаз — и пустая стена сразу ожила. При всех недостатках дешёвого декора (рамку придётся докупить отдельно) за 300 рублей это, пожалуй, лучший способ разнообразить интерьер без ремонта. Подходит для комнаты подростка, мастерской или даже офиса — выглядит интересно, а стоит как чашка кофе.

Цена: 300 рублей

Купить постер

Скотч-ручка — лежит у меня в ящике стола и выручает постоянно

Знаете эту ситуацию: нужно что-то подклеить прямо сейчас, а обычный скотч рвётся, липнет к пальцам и вообще куда-то пропал? Скотч-ручка решает это раз и навсегда. Внутри корпуса — рулон двустороннего клейкого скотча, а сам механизм работает как канцелярский корректор: провели по поверхности — ровная полоска клея на месте.

Лежит у меня в ящике стола с прошлого лета, достаю раз в неделю точно: подклеить записку на монитор, прикрепить фотку на стену, зафиксировать провод. Клеит бумагу, картон, ткань, тонкий пластик — держит крепко, следов не оставляет. За 350 рублей — та самая мелочь, которая реально меняет бытовую рутину. Точно вам говорю, одной штукой не ограничитесь.

Цена: 350 рублей

Купить скотч-ручку