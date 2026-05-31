Как пополнить Apple ID через МТС — оплата Эпл Айди на айфоне

Кирилл Пироженко

Раньше, чтобы оплатить приложения или подписки на iPhone, достаточно было привязать сим-карту МТС, и деньги списывались с мобильного счета. Сегодня вопрос, как пополнить Apple ID через МТС, стал настоящей проблемой для пользователей в России: прямое пополнение баланса Apple ID с помощью оператора больше недоступно. Недавно я рассказывал, почему пожалел о смене региона на Турцию, поэтому к выбору страны подходите с умом.

Можно ли пополнить баланс Apple ID через МТС?

Почему сейчас нельзя пополнить баланс через МТС и других операторов

С 1 апреля 2026 года МТС отключил оплату Apple и прекратил поддержку мобильных платежей за зарубежные сервисы. Невозможность платить за Apple Music, iCloud и другие сервисы затронула и кошелек, и прямые списания со счета.

Аналогичные ограничения ввели и другие операторы — причина состоит в запрете на оплату иностранных платформ с баланса мобильного телефона. В результате привычный способ — пополнить счет Apple ID через симку — перестал работать.

Многих волнует, вернется ли оплата Apple с МТС, но однозначного ответа пока нет. Ситуация остается неизменной, и рассчитывать на возобновление прямого пополнения в ближайшее время не приходится.

Какие сейчас есть способы пополнения в России

Несмотря на ограничения, пополнить аккаунт Apple ID и без МТС вполне реально. Основные работающие в России варианты:

  • Подарочные карты (Gift Card) — самый удобный и надежный инструмент;
  • Использование виртуального номера и зарубежной банковской карты для привязки к Apple ID — требует дополнительных усилий.

Подарочная карта остается наиболее доступным методом: она не требует добавлять способ оплаты на айфоне, не зависит от санкций и позволяет оплачивать все нужные сервисы.

Что такое подарочные карты и почему это удобно

Подарочная карта Apple (Gift Card, или карта погашения) — это цифровой код, который зачисляется на баланс Apple ID. С ее помощью можно оплачивать покупки в App Store, подписки на Apple Music, облачное хранилище iCloud, музыку, фильмы и другие сервисы.

Удобство в том, что вы заранее покупаете карту нужного номинала, активируете ее на своем iPhone, и средства сразу становятся доступны для использования. При этом не нужно беспокоиться о работоспособности банковских карт или искать обходные пути — пополнение счета происходит мгновенно и безопасно. Далее разберем по пунктам, как начать пользоваться этим способом.

Сервис Paytool предлагает цифровые подарочные карты Apple с моментальной доставкой кода на e-mail. На площадке можно приобрести карту любого номинала и сразу пополнить свой Apple ID, не покидая дома.

Первый шаг — смена региона

Для активации подарочной карты определенной страны требуется изменить регион учетной записи. Сделать это несложно, главное — правильно подготовиться. Если при смене региона App Store требует иностранную банковскую карту, узнайте, что делать в такой ситуации.

Перед тем как менять регион, необходимо:

  • Потратить остаток средств на балансе Apple ID до нуля;
  • Отменить действующие подписки, чтобы избежать задолженностей (сделать это можно в настройках аккаунта);
  • Отвязать действующий способ оплаты (если он привязан), иначе система может запросить подтверждение привязанной карты;
  • При смене региона потребуется указать адрес в выбранной стране — подготовьте его заранее, чтобы не задерживаться на этом шаге;
  • Убедиться, что у вас есть доступ к резервной почте и номеру телефона, на случай если потребуется повторная авторизация.

После подготовки осталось выполнить несколько простых действий.

Пошаговая инструкция по смене региона:

  1. Откройте «Настройки» на iPhone, коснитесь своего имени вверху;
  2. Перейдите в раздел «Контент и покупки» — «Просмотреть учетную запись»;
  3. Нажмите «Страна или регион» — «Изменить страну или регион»;
  4. Выберите нужную страну (например, Турцию или США) и примите условия;
  5. Когда система предложит добавить способ оплаты на айфоне, можно выбрать «Нет» — баланс подарочной карты покроет расходы;
  6. Заполните адрес. Можно указать адрес любого отеля или сгенерировать подходящий адрес с помощью специальных сервисов.

После смены региона вы сможете активировать подарочную карту и использовать ее без ограничений.

Второй шаг — покупка подарочной карты

На примере сервиса Paytool разберем, как купить подарочную карту Apple:

  1. Зайдите на сайт Paytool;
  2. Укажите нужный регион и номинал подарочной карты;
  3. При необходимости добавьте несколько карт, нажимая «+»;
  4. Нажмите «Перейти в корзину»;
  5. Введите адрес электронной почты и выберите способ оплаты: карта, СБП или SberPay;
  6. Отсканируйте QR-код для завершения платежа;
  7. Уникальный код будет отправлен на указанную вами почту.

Новым пользователям Paytool начисляет бонус 50 рублей на первый заказ. Это позволяет попробовать сервис и сэкономить на первой подарочной карте Apple.

Третий шаг — активация карты

Теперь посмотрим, как активировать подарочную карту Apple на iPhone:

  1. Откройте App Store на iPhone или любом другом устройстве Apple;
  2. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу;
  3. Выберите раздел «Погасить подарочную карту или код»;
  4. Нажмите «Ввести код вручную»;
  5. Скопируйте полученный код и вставьте его в поле ввода;
  6. Нажмите кнопку «Активировать».

Теперь ваш счет пополнен, и можно оплачивать подписки, покупать приложения или расширять хранилище в iCloud. Если после смены региона вы столкнулись с проблемами при обновлении приложений, узнайте, как обновлять приложения после смены региона.

Итоги

Прямого ответа на вопрос, как пополнить Apple ID через МТС, в прежнем понимании больше не существует: оператор прекратил проведение платежей, и возврата к старой схеме пока не предвидится.

Но это не значит, что вы остались без доступа к любимым сервисам. Используя подарочные карты, можно легко и безопасно пополнить баланс, оплачивать Apple Music, iCloud и App Store, не зависеть от ограничений МТС и наслаждаться всеми возможностями экосистемы Apple.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сейчас пополнить Apple ID через МТС напрямую?

Нет, нельзя, МТС отключил оплату Apple, и мобильное пополнение счета через сим-карту больше недоступно.

Что делать, если после смены региона аккаунт отвязался от iCloud?

На самом деле аккаунт не отвязывается бесследно — просто заново авторизуйтесь с прежними Apple ID и паролем, доступ к облаку восстановится.

Как добавить способ оплаты на айфоне, если российские карты не работают?

Добавить российскую карту больше нельзя — эта возможность недоступна с 2022 года. Карты Visa, Mastercard и «Мир», выпущенные в России, не принимаются Apple. Вместо этого используйте подарочную карту — она надежно пополнит баланс и позволит оплачивать все нужные сервисы.

Стоит ли использовать виртуальный номер для создания зарубежного аккаунта?

Да, виртуальный номер может помочь при верификации, однако покупка подарочной карты проще и безопаснее.

Что такое карта погашения и как ее активировать?

Карта погашения — это другое название подарочной карты (или Gift Card). Активировать ее можно в App Store: нажмите на профиль, выберите «Погасить подарочную карту» и введите код. Более подробная инструкция — выше в статье.

Можно ли оплатить iCloud подарочной картой на год?

Годового тарифа для этой услуги нет. Просто пополните счет на 12 ежемесячных списаний. Средства с баланса Apple ID будут списываться без дополнительных настроек.

Безопасно ли пополнять Apple ID через сторонние сервисы?

Да, при использовании проверенных сервисов (например, Paytool) код приходит сразу, а деньги быстро зачисляются на баланс. Рекомендуем пользоваться только проверенными площадками.

Будет ли работать пополнение через симку в будущем?

Пока неизвестно, вернется ли оплата с МТС — операторы сохраняют ограничения на зарубежные сервисы, и предпосылок к отмене этого запрета нет.

Как отключить ненужные подписки и не потерять доступ к хранилищу iCloud?

Зайдите в «Настройки» — нажмите на свое имя (Apple ID) — перейдите в раздел «Подписки». Выберите нужную подписку и нажмите «Отменить подписку». При этом оплаченное с помощью подарочной карты облачное хранилище продолжит работать до конца оплаченного периода.

