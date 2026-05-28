10 товаров с AliExpress, которые я уже приготовился заказать для себя

Периодически я составляю подборки интересных товаров с AliExpress — и обычно это вещи, которые уже купил и проверил. Но сегодня решил сделать иначе: собрал 10 товаров, которые планирую заказать в ближайшее время. Часть из них давно лежит в корзине, часть нашёл буквально на днях. Все вещи проверены и выбраны не случайно — у каждой вещи есть конкретная задача в моей жизни. Ради интереса можете заскочить в нашу предыдущую подборку товаров с AliExpress, там тоже много чего интересного.



Компактная зарядка на 45 Вт для поездок

Давно хотел заменить стандартный блок питания на что-то более компактное и мощное. Зарядка Baseus на 45 Вт с технологией GaN — именно то, что нужно. Она заряжает iPhone и iPad через USB-C с поддержкой Power Delivery, при этом корпус размером чуть больше спичечного коробка. Евровилка, сертификация CE и RoHS — можно спокойно брать в поездки по Европе. Планирую использовать как основную зарядку для телефона и планшета одновременно.

Цена: 920 рублей (по купону)

HDMI-переключатель на два устройства

У меня к телевизору подключены Apple TV и игровая приставка, а HDMI-входов вечно не хватает. Сплиттер UGREEN HDMI 2.1 решает проблему: два входа и один выход с поддержкой 8K при 60 Гц и 4K при 120 Гц. Переключение между источниками одной кнопкой. Никаких драйверов и питания — просто подключил и работает. Штука простая, но я удивлён, что не купил раньше.

Цена: 1 280 рублей

Видеорегистратор с записью в 2K и ночным режимом

Мой старый регистратор уже еле тянет, а качество записи оставляет желать лучшего. 70mai M310 Plus пишет в разрешении 2K с ночным режимом и WDR. Есть голосовое управление, поддержка парковочного мониторинга на 24 часа и русский язык в интерфейсе. В комплекте идёт кабель питания, монтажная лопатка и клеевые полоски. Карту памяти можно выбрать при заказе или поставить свою.

Цена: 2 120 рублей (по купону)

Бюджетные умные часы для спортзала

Не собираюсь менять Apple Watch, но давно хочу вторые часы для спортзала — чтобы не переживать за царапины и не жалеть, если что. Blackview R30 Max подходит идеально: шагомер, фитнес-трекер, трекер сна и напоминания. Аккумулятор на 300-450 мАч, сенсорный экран. Модель 2025 года, есть выбор ремешков прямо при заказе. За свои деньги — более чем достаточно для тренировок.

Цена: 2 300 рублей

Полноразмерные наушники с шумоподавлением вместо AirPods Max

Я давно присматриваюсь к полноразмерным наушникам с ANC, которые не стоят как половина ноутбука. Edifier W820NB Plus версии 2025 года — Bluetooth 5.1, гибридное шумоподавление до 49 дБ и поддержка Hi-Res Audio с кодеком LDAC. Производитель обещает до 88 часов автономной работы и пространственный звук 360°. Управление через фирменное приложение. Планирую использовать в офисе и в поездках.

Цена: 3 540 рублей

Магнитный держатель для iPhone в автомобиль на присоске

Мне нужен держатель для телефона в машину — такой, чтобы крепко держался на приборной панели и не отваливался на каждой кочке. UGREEN на присоске — магнитный, с поворотом на 360 градусов и совместимостью с MagSafe. Крепится к приборной панели или лобовому стеклу. Держатель универсальный, подходит для iPhone и Samsung. Наконец-то заменю свой старый кронштейн.

Цена: 1 080 рублей

Портативная Bluetooth-колонка для лета

Лето на носу, а значит — шашлыки, дача и музыка на природе. Tronsmart T7 Lite — компактная Bluetooth-колонка с защитой от влаги и двумя динамиками. Подключается по Bluetooth, работает от аккумулятора. Бренд Tronsmart давно зарекомендовал себя в категории бюджетных портативных колонок. Беру синюю — она выглядит интереснее.

Цена: 2 160 рублей

Пружинки для защиты проводов

Кабели у меня живут недолго — особенно в районе разъёма, где постоянно сгибаются. Силиконовые катушки-протекторы надеваются на место перегиба и защищают кабель от заломов. В комплекте 6 штук. Подходят для Lightning, USB-C и любых других проводов. Стоят копейки, а кабель могут спасти. Возьму сразу два набора — на дом и в офис.

Цена: 60 рублей

Мощная зарядка на 100 Вт с тремя портами

Для рабочего стола мне нужна одна зарядка на всё: MacBook, iPhone и iPad одновременно. UGREEN GaN на 100 Вт — как раз для этого. Два порта USB-C и один USB-A, технология GaN для компактного размера, поддержка PD и QC 4.0. Европейская вилка, сертификация RoHS и FCC. Я уже пользуюсь похожей зарядкой UGREEN на 65 Вт, и она работает отлично — теперь хочу версию помощнее.

Цена: 2 370 рублей (по купону)

Нейлоновый ремешок для Apple Watch

Родной ремешок Apple Watch стоит неприлично дорого, а нейлоновый ремешок с AliExpress стоит всего чуть больше ста рублей. Доступны варианты для всех размеров — от 38 до 49 мм. Больше 60 расцветок на выбор. Материал мягкий, дышащий, подходит для повседневной носки и спорта. Я планирую взять пару штук на лето — при такой цене можно менять под настроение.

Цена: 110 рублей

