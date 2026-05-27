Зашёл на AliExpress впервые за год — и завис на час. Показываю, что купил и за сколько

Иван Герасимов

Зашёл на AliExpress впервые за год — просто проверить, что там нового, — и завис на целый час, перескакивая из категории в категорию. Корзина пополнялась сама собой, а я только и успевал удивляться, сколько всего полезного появилось за это время. Кстати, если охотитесь за выгодными ценами не только на мелочи, но и на технику, обратите внимание: iPhone 17 сейчас можно взять всего за 59 000 рублей — это самая низкая цена за всё время. А вот, что я в итоге нашёл на самом AliExpress недорого.

Поляризованные очки для велоспорта

Классные очки для тренировок и просто активного образа жизни

Поляризованные очки от ROCKBROS я взял, потому что катаюсь много, а солнце на трассе слепит так, будто кто-то специально направляет его в глаза. Линзы убирают блики с асфальта и встречных стёкол, оправа лёгкая, в комплекте сменные линзы под разную погоду. Сидят плотно, на кочках не сползают. После них обычные очки кажутся просто крашеным пластиком.

Цена: 930 рублей

Защитное стекло-антишпион на iPhone

С таким стеклом можете не переживать, что кто-то увидит содержимое экрана

Стекло-антишпион я ставил с подозрением — обычно такие штуки либо темнят экран, либо клеятся с пузырями по всему периметру. Тут ни того, ни другого: рамка-направляющая ставит стекло идеально ровно, пыль не залетает, а сбоку экран действительно не разглядеть. В метро теперь никто не читает мои переписки через плечо — мелочь, а приятно. Можно сказать, получил три-в-одном: и универсальный аксессуар, и обновил стекло, и защитился от любопытных вокруг.

Цена: от 330 рублей

Специальные спортивные носки для тренировок

Материал носков сильно отличается от обычных синтетических

Казалось бы, носки с АлиЭкспресс — что о них рассказывать. Но спортивные из спандекса меняют представление о том, каким должен быть комфорт во время бега: нога не потеет, ткань не сползает в кроссовок гармошкой, пятка не натирается. Три пары в комплекте по цене одних брендовых от Nike. После них обычные хлопковые носки на пробежку уже не наденешь и начнешь беречь лапки.

Цена: от 210 рублей

Ручной аппарат для газирования напитков

Газировочку теперь легко сделать прямо у себя дома

Аппарат для газирования я брал ради эксперимента, а в итоге пользуюсь почти каждый день. Наливаешь воду, нажимаешь — и получаешь газировку прямо дома нужной крепости без сахара, красителей и похода в магазин. Можно делать содовую под лимонад или просто шипучую воду в жару. Корпус из ABS-пластика, ничего не протекает. Затягивает неожиданно сильно.

Цена: от 220 рублей

Беспроводная мини-клавиатура с Bluetooth

Клавиатура для ускорения вашей рабочей производительности

Мини-клавиатура может показаться избыточной даже опытному юзеру. Но эту модель я докупил к планшету, и она внезапно стала самой используемой вещью на столе. Компактная, по Bluetooth цепляется за пару секунд, заряда хватает на недели. Печатать на ней удобнее, чем на экранной клавиатуре планшета, а места занимает как блокнот. Бросил в рюкзак — и рабочее место разворачивается где угодно, хоть в кафе, хоть на даче.

Цена: 2713 рублей

Компактная зарядка GaN на 30 Вт с розеткой

О как. Розетка, USB — все теперь в одном месте

Зарядка UGREEN на 30 Вт устроена хитро: это и блок питания с USB-C, и обычная розетка одновременно. То есть одно устройство кормит ноутбук через свою вилку и заодно заряжает телефон по быстрому протоколу. Технология GaN держит компактный размер при приличной мощности. На рабочем столе освобождается розетка, в поездке — место в сумке. Незаметная, но крайне удобная штука.

Цена: 1110 рублей

Беспроводная Wi-Fi камера видеонаблюдения

Наверное, самая компактная камера наблюдения из всех, что попадались

Эту Wi-Fi камеру я выбрал из-за компактных размеров. Ее я поставил приглядывать за квартирой, пока в отъезде, и теперь периодически подключаюсь просто из любопытства. Картинка чёткая, ночной режим работает, движение ловит и шлёт уведомление на телефон. Настройка заняла пять минут через приложение. Настолько компактная камера, что на полке теряется среди книг — что в случае с камерой скорее плюс.

Цена: от 800 рублей

Проводные наушники Sennheiser недорого

Носил такие в юности, теперь снова захотел

Легендарные Sennheiser CX400II я взял из ностальгии по проводному звуку — и не пожалел ни разу. Да и вообще: после санкций их сложно найти в продаже. Детализация на уровне, который беспроводным затычкам и не снился, бас плотный, средние частоты живые. Никаких задержек, никакой зарядки, воткнул и слушаешь. Для дома и работы за компьютером — идеальные наушники на Айфон, особенно когда не хочется в очередной раз ловить разряженный кейс.

Цена: 1213 рублей

Бюджетный смартфон Samsung с большим экраном

Брал как запасной, а теперь ношу в качестве основного

Недорогой Samsung Galaxy A07 я брал как запасной телефон, а получил вполне самостоятельный телефон. Большой экран, на котором удобно читать и смотреть видео, батарея на пару дней спокойного использования, чистый интерфейс One UI без лишнего мусора. В конце концов, рабочий NFC. Для звонков, мессенджеров и навигации хватает с запасом. За свои деньги — честный рабочий смартфон без претензий, который не стыдно хранить как запасной.

Цена: от 14 500 рублей

Охлаждающий сетчатый чехол для iPhone

С таким чехлом вашему Айфону не страшен перегрев

Сетчатый чехол я взял по простой причине: iPhone в играх греется так, что им впору яичницу жарить. Сетка пропускает воздух, корпус не задыхается под глухим силиконом, телефон остаётся прохладным даже после часа в тяжёлой игре. Весит чехол почти ничего, в руке не скользит. Защита от падений базовая, вполне нормальная, но главное, что от перегрева спасает заметно.

Цена: от 680 рублей

