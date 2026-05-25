Купил недорогой робот для мытья окон с AliExpress: плюсы, минусы и цена

Мыть окна руками — занятие, которое я ненавидел всей душой. При том, что я живу всего лишь на третьем этаже, каждый раз высовываться наружу с тряпкой для меня было испытанием. Давайте честно: мытьё окон — это та самая домашняя работа, которую все откладывают до последнего. Каждый раз целый квест: вёдра, тряпки, средства для стёкол, разводы, которые видно только когда солнце выглянет. А ещё балкон. А ещё зеркала на шкафу-купе. В какой-то момент я просто устал и решил делегировать это роботу. Ранее я рассказывал про трекер Ugreen с AliExpress, а сегодня речь пойдёт о другой полезной находке.



Поэтому когда наткнулся на робот-мойщик окон CHOVERY на AliExpress, долго не раздумывал. Это компактное устройство, которое присасывается к стеклу и самостоятельно проходит всю поверхность. Вы просто устанавливаете его, нажимаете кнопку — и идёте заниматься своими делами. Звучит как фантастика, но это реально работает. Взял, попробовал — и теперь вообще не понимаю, как жил без этой штуки. Рассказываю, как он работает и стоит ли своих денег.

Робот-мойщик окон CHOVERY: тряпки, пульт и страховочный трос

Комплектация у CHOVERY порадовала. В коробке лежит сам робот, пульт дистанционного управления, блок питания, страховочный трос, 10 сменных тряпочек и 4 пластиковых диска-крепления для них, инструкция и две мизинчиковые батарейки для пульта. То есть прямо из коробки у вас уже есть всё необходимое, докупать ничего не нужно. Десять тряпок в комплекте — это щедро. Их можно стирать в стиральной машинке и использовать повторно, так что расходников хватит надолго.

Отдельно отмечу страховочный трос. Он крепится к роботу с одной стороны, а с другой — к надёжной опоре. Я цепляю его к батарее отопления. Даже если вдруг что-то пойдёт не так, робот никуда не денется. К слову, за всё время использования ни одного падения не было — присасывается он намертво. Кстати, у на AliExpress можно найти и другие полезные штуки — например, удобный магнитный повербанк для iPhone, который я тоже брал на этой площадке.

Как работает робот-мойщик окон

Принцип работы простой. Робот работает от сети — в нём нет аккумулятора, который нужно заряжать перед каждой уборкой. Подключаете кабель питания, ставите робота на стекло, и он моментально присасывается. Мощность вакуумного мотора достаточная, чтобы удерживать устройство даже на вертикальной поверхности.

Но есть важный нюанс: внутри робота установлена небольшая батарея на случай отключения электричества. Если свет пропадёт, робот не упадёт — он продолжит держаться на стекле ещё около 30 минут. Этого более чем достаточно, чтобы спокойно его снять. Кстати, чтобы продолжать работать в условиях отключения света, например на даче, присмотритесь к повербанку на 20 000 мАч для MacBook — тоже отличная вещь.

Управлять роботом можно с пульта дистанционного управления. Пульт особенно удобен, когда робот работает на внешней стороне окна — не нужно открывать створку, чтобы что-то переключить. Можно направить его в нужную зону или запустить повторный проход даже находясь внутри помещения.

Как правильно мыть окна роботом без разводов

За несколько месяцев использования я выработал свою схему, которая даёт идеальный результат. Делюсь ей с вами.

Сначала устанавливаю на робота сухие тряпки и запускаю первый проход. Задача этого этапа — обеспылить стекло , убрать основную грязь и пыль. Если сразу ставить влажные тряпки на грязное окно, получите разводы. Сухой проход решает эту проблему.

После этого меняю тряпки на влажные и запускаю робота повторно. Он проходит то же окно ещё раз, но уже с влажной микрофиброй. Результат — чистейшее стекло без единого развода. Зеркало на шкафу-купе после такой обработки выглядит так, будто его только что установили.

По окончании мойки робот издаёт звуковой сигнал — можно не стоять рядом и не караулить. Услышали писк — значит готово, снимайте.

Минусы робота-мойщика окон и где он реально полезен

Было бы нечестно не сказать о недостатке. Он один, и он очевидный — углы. Робот имеет округлую форму, и физически не может прижаться к углам оконной рамы. Остаётся небольшой неочищенный кусок в пару сантиметров, который при желании можно протереть вручную за секунду. Но давайте будем реалистами: это мелочь по сравнению с тем, что всю остальную площадь окна робот вымоет сам. Для меня это абсолютно приемлемый компромисс.

Зато сфера применения у него шире, чем кажется. Окна — это очевидное использование, но далеко не единственное. Я регулярно использую робота для мытья зеркал: на шкафу-купе, в ванной, большие настенные зеркала. Результат такой же отличный. Робот справляется с любой гладкой поверхностью — будь то стекло, зеркало или кафельная плитка.

Кстати, один из покупателей в отзывах писал, что опробовал робота на кафеле в ванной — и тот отмыл стену в автоматическом режиме без каких-либо проблем. Так что если у вас есть большие зеркальные или стеклянные поверхности в доме, робот пригодится не только для окон.

Стоит ли покупать робота для мытья окон

Однозначно — да. Робот-мойщик окон CHOVERY стал одной из тех покупок, после которых думаешь: почему я не купил это раньше? Он реально экономит время и силы, работает надёжно, комплектация богатая, а управление максимально простое.

Если вы живёте в квартире с большими окнами, если у вас панорамное остекление на балконе или много зеркал в доме — это must-have. Установил, нажал кнопку, пошёл пить кофе. Робот всё сделает сам. А для друзей и родственников это вообще отличный подарок — из тех, что человек сам себе никогда не купит, но будет пользоваться постоянно.

Цена: 3 220 рублей

