Хотел купить iPhone 17, но взял этот OnePlus 15 — и не пожалел

Признаюсь честно: я был уверен, что куплю iPhone 17. Откладывал деньги, ждал старта продаж, читал все утечки. А потом случайно наткнулся на OnePlus 15 — и всё пошло не по плану. Хоть Apple и говорила, что Android-смартфоны быстро превращаются в хлам, попробовать на себе всё равно хотелось. Спустя месяц использования могу сказать: это лучшие деньги, которые я тратил на смартфон за последние годы. Рассказываю, почему я выбрал «китайца» вместо «яблока» и ни разу об этом не пожалел.



Экран OnePlus 15 против iPhone 17: где лучше дисплей

Давайте сразу к цифрам, потому что именно они меня и зацепили. iPhone 17 — это 6,3-дюймовый OLED с частотой 120 Гц. Звучит неплохо, правда? Но OnePlus 15 предлагает 6,78-дюймовый AMOLED с разрешением WQHD+ и частотой обновления до 165 Гц. Разница видна невооружённым глазом: картинка ярче, плавнее и просто больше.

Яркость экрана OnePlus 15 достигает 1800 кд/м² с поддержкой HDR10+. При этом дисплей покрыт Gorilla Glass Victus 2 и отображает более миллиарда оттенков благодаря 10-битной матрице. Когда смотришь видео на YouTube или листаешь ленту — ощущение, будто контент буквально выпрыгивает с экрана.

У iPhone 17, конечно, тоже отличный экран с яркостью до 3000 нит. Но 120 Гц после 165 Гц оказывается чувствуются. Особенно в играх и при быстрой прокрутке. Мелочь? Возможно. Но когда ты привыкаешь к 165 Гц, возвращаться уже не хочется. Кстати, перейти с iPhone на Android стало проще благодаря совместному инструменту Apple и Google — все данные переносятся за пару минут.

Время работы OnePlus 15 в реальной жизни

Вот тут OnePlus 15 просто уничтожает конкурентов. Батарея на 7300 мА·ч — это почти вдвое больше, чем у iPhone 17 с его 3692 мА·ч. Да, я понимаю, что iOS оптимизирована лучше, что Apple выжимает из своих аккумуляторов максимум. Но физику не обманешь: 7300 мА·ч — это два полных дня без подзарядки при активном использовании.

Мой типичный день: мессенджеры, соцсети, пара часов YouTube, навигация, камера. С iPhone 16 я еле дотягивал до вечера. С OnePlus 15 ложусь спать с 30-40% заряда. Иногда забываю поставить на зарядку — и утром всё ещё хватает на полдня.

А если всё-таки сел — зарядка на 120 Вт заполняет батарею за 41 минуту. У iPhone 17 максимум около 30 Вт, и полная зарядка занимает больше часа. Есть и беспроводная зарядка на 50 Вт — тоже быстрее, чем у конкурента.

OnePlus 15 в играх и повседневных задачах

iPhone 17 работает на чипе A19, и Apple традиционно хвалится приростом производительности. Но OnePlus 15 оснащён Snapdragon 8 Elite Gen 5 — топовым процессором Qualcomm, изготовленным по 3-нанометровому техпроцессу. Восемь ядер, тактовая частота до 4,61 ГГц, поддержка до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra+ и накопитель UFS 4.1.

В реальной жизни это значит, что всё летает. Приложения открываются мгновенно, многозадачность работает без запинок, а игры идут на максимальных настройках. Genshin Impact на высоких — пожалуйста. PUBG Mobile на ультра — без проблем. При этом смартфон не превращается в грелку благодаря продвинутой системе охлаждения.

Для сравнения: у базового iPhone 17 всего 8 ГБ оперативной памяти. У OnePlus 15 в топовой версии — 16 ГБ. Когда у вас открыто 20 вкладок в браузере, работает навигация и играет музыка — эти гигабайты ощущаются.

Чем камеры OnePlus 15 отличаются от iPhone 17

С камерами история интересная. OnePlus в этом году отказался от партнёрства с Hasselblad и представил собственный движок обработки изображений DetailMax. Многие восприняли это скептически, но на практике результат оказался отличным.

На борту три модуля по 50 МП: основная камера Sony IMX906 с оптической стабилизацией, перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольный модуль с углом обзора 116°. Фронтальная камера — 32 МП с автофокусом.

У iPhone 17 две камеры по 48 МП (основная и широкоугольная) и фронтальная на 18 МП. Телеобъектива нет — он доступен только в версии Pro. То есть за оптический зум придётся доплатить минимум 50 тысяч рублей.

Качество снимков OnePlus 15 впечатляет: естественные цвета и высокая детализация, отличная работа в ночном режиме. Философия DetailMax — минимум искусственной обработки и максимум реалистичности. Небо синее, а не кислотно-голубое. Кожа выглядит как кожа, а не как после фильтра в инстаграме. Плюс смартфон умеет снимать видео в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду.

Цена OnePlus 15 и почему он выгоднее iPhone

А теперь самое важное. iPhone 17 на старте продаж стоил в России около 110 тысяч рублей. Сейчас, в 2026 году, его можно найти за 62-67 тысяч. Недавно даже была акция, когда можно было урвать его за 59 тысяч рублей. Но OnePlus 15 на AliExpress обойдётся примерно в 56 тысяч рублей за версию 12/256 ГБ с учётом купонов. При этом вы получаете смартфон, который по характеристикам превосходит не только базовый iPhone 17, но и во многом iPhone 17 Pro.

Давайте сведём ключевые параметры в таблицу:

Параметр OnePlus 15 iPhone 17 Экран 6,78″, AMOLED, 165 Гц, WQHD+ 6,3″, OLED, 120 Гц, FHD+ Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Apple A19 Оперативная память 12/16 ГБ 8 ГБ Аккумулятор 7300 мА·ч 3692 мА·ч Зарядка 120 Вт / 50 Вт беспроводная ~30 Вт / 25 Вт MagSafe Камеры 50+50+50 МП, зум 3,5× 48+48 МП, без зума Фронтальная камера 32 МП, автофокус 18 МП NFC Да Да

Есть ли минусы? Конечно. Экосистема Apple — это мощная штука, и если у вас MacBook, iPad и AirPods, переходить на Android больно. Нет AirDrop, нет бесшовной синхронизации, нет iMessage. Качество видеозаписи у iPhone всё ещё эталонное, особенно при записи в Dolby Vision.

Но если вы выбираете смартфон как самостоятельное устройство — без оглядки на экосистему — то OnePlus 15 объективно предлагает больше за меньшие деньги. Экран крупнее и плавнее, батарея держит вдвое дольше, камер больше и зум оптический, а не цифровой.

Стоит ли менять iPhone на OnePlus 15

Я не агитирую всех бросать Apple и бежать за OnePlus. Экосистема — штука серьёзная, и для кого-то она важнее любых характеристик. Но я хочу, чтобы вы знали: в 2025-2026 году Android-флагманы вышли на новый уровень, и закрывать на них глаза — значит переплачивать за логотип.

OnePlus 15 дал мне всё, чего я ждал от iPhone 17, и даже больше. Огромный яркий экран, батарею на два дня, молниеносную зарядку, три камеры с оптическим зумом и производительность, которой хватит на годы вперёд. И всё это — дешевле базового айфона.

Если вы, как и я, каждый год смотрите презентацию Apple и думаете «ну, может, в этот раз» — попробуйте хотя бы подержать в руках OnePlus 15. Возможно, ваш следующий смартфон тоже окажется не тем, который вы планировали.

