10 товаров с AliExpress, которые я заказал, пока курс доллара на дне — такой шанс упускать нельзя

Курс доллара сейчас радует — а это значит, что можно наконец заглянуть в свою корзину на AliExpress и заказать всё то, что давно откладывал на потом. Я именно так и сделал: собрал десятку товаров, которые уже опробовал сам или которые мне настойчиво рекомендовали друзья. Кстати, недавно мы рассказали, где на AliExpress искать действительно стоящие вещи — рекомендую заглянуть, прежде чем оформлять заказ. Там реально рабочий способ, который пригодится и новичку, и опытному «волку». А я тем временем расскажу, что успел купить на распродаже АлиЭкспресс, пока курс и кошелек, разумеется, позволяют.



Беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Я долго присматривался к Nothing Headphone (a) после затычек от этого бренда, читал обзоры, смотрел сравнения с AirPods Pro — и в итоге заказал на распродаже, пока курс на дне. Лучшее, что я делал для своих ушей за последний год. Обещают отличные наушники для повседневной носки. Прозрачный дизайн кейса подкупил: выглядит так, что хочется показывать его всем. Брат увидел у меня, заказал такие же полноразмерные наушники через неделю — теперь рекомендует уже всем своим коллегам по работе.

Цена: 10 440 рублей

Водонепроницаемый рюкзак с отделением для обуви

В обычном рюкзаке кроссовки после спортзала — это лотерея: либо они лягут на учебники, либо на обед, либо одновременно на оба. Этот рюкзак с отсеком для обуви снизу прибыли к нам из 3026 года — кроссовки лежат сами по себе, ничего не пачкают, не передают запах. Все гениальное просто! Корпус из плотного нейлона не промокает в дождь, по объёму подходит и под спортзал, и под рабочий ноутбук. Друг таскает такой же рюкзак каждый день на работу уже полгода — говорит, что остальных для него просто не существует.

Цена: от 1050 рублей

Шторы блэкаут под любой размер окна

Если вы хоть раз пытались уснуть в комнате летом, вы знаете, зачем нужны нормальные шторы. Плотные шторы блэкаут блокируют до 95% света — комната превращается в пещеру вне зависимости от времени суток. На AliExpress отшивают по индивидуальным размерам, что отдельно радует: ничего не нужно подгибать. Заказал шторы в спальню — понравились, через неделю заказал в детскую — ребёнок впервые в жизни перестал просыпаться в пять утра вместе с рассветом. Это уже повод взять такие в подарок друзьям.

Цена: от 2169 рублей

Компактная капсульная кофемашина для поездок

Капсульная кофемашина Xiaomi 3 в 1 — это та редкая штука, которая делает ровно то, что обещает, и не пытается казаться большим. Работает с тремя типами кофейных капсул: Nespresso, Dolce Gusto и молотым кофе через многоразовый фильтр. Утром нажал кнопку, через минуту получил эспрессо на уровне неплохой кофейни. Компактная, занимает на кухне места меньше тостера, в дорогу с собой берётся без проблем. Коллега попробовал у меня кофе, на следующий день заказал себе такую же — теперь мы пьем его прямо на рабочем месте.

Цена: 2859 рублей

Плетёный кабель USB-C на 100 Вт для быстрой зарядки

Обычные кабели для зарядки у меня живут месяца три, потом изоляция начинает осыпаться у разъёма и начинаются эти танцы «подержи под углом, чтобы заряжалось». Плетёный кабель Baseus на 100 Вт устроен иначе: оплётка плотная, разъёмы металлические, гнётся, как ему вздумается. Заряжает не только iPhone, но и MacBook Pro на полной мощности — что для одного кабеля редкость. У меня их теперь три, на все случаи жизни, а теперь заказываю четвертый. И, что характерно, ни один за полгода не показал признаков усталости.

Цена: 390 рублей

Зарядное устройство GaN на 100 Вт с несколькими портами

Когда в командировке нужно заряжать ноутбук, телефон и планшет одновременно, выручает GaN-зарядка UGREEN. Она выполнена гениально: три порта, мощность распределяется автоматически, по размеру меньше пачки сигарет. Адаптер заряжает MacBook на полной скорости, параллельно тянет iPhone и наушники. Коллега увидел у меня в командировке, заказал себе такую же — теперь ездит налегке. После такой штуки кирпич от ноутбука хочется выбросить в ту же поездку.

Цена: 2149 рублей

Беспроводные открытые наушники с креплением на ухо

Беспроводные наушники OWS — это категория, в которой я долго сомневался: открытая конструкция, не глушит окружающий звук, как вообще они должны звучать. Оказалось, прекрасно. Открытые наушники с креплением на ухо идеально подходят для пробежек и прогулок, где не стоит отрываться от реальности, чтобы не попасть в ДТП. Звук чище, чем ожидаешь, разговоры по телефону тоже без претензий. Заказал такие для друга, которому мои понравились — пусть тоже кайфует.

Цена: 1460 рублей

Вертикальный беспроводной пылесос для дома

Раньше я пользовался обычным проводным пылесосом и каждый раз переставлял его из розетки в розетку, как будто это какой-то квест. Теперь у меня будет беспроводной вертикальный пылесос Xiaomi, который я увидел у друзей. Заряда хватает на сорок минут активной уборки, мощность всасывания не оставляет пыли шансов да и насадок валом. По весу почти не чувствуется, в шкафу занимает места меньше гладильной доски. Вам тоже рекомендую, если цените порядок в доме, но не любите переплачивать за бренд.

Цена: 7970 рублей

Электрическая зубная щётка с экраном

Я перешёл на электрическую щётку с большим скепсисом — казалось, что это блажь. Через пару месяцев использования MIJIA Sonic Vibration понял: справляется превосходно, причём заметно. Вибрация от щетки вычищает то, до чего обычная просто не добиралась. Эмаль нижней челюсти изнутри стала гладкой, будто только сходил на чистку. А еще она долго держит заряд, выдает все уведомления на экране, а насадки можно найти на любом маркетплейсе. Беру в подарок друзьям на ближайший день рождения, чтобы потом не мучаться и ничего не искать.

Цена: 3690 рублей

Планшет на Android с большим экраном и стилусом

Планшет OnePlus Pad 4 заехал ко мне как эксперимент — посмотреть, насколько Android-планшет может заменить iPad для повседневных задач. Спойлер: может, и без оговорок. Большой IPS-экран на 144 Гц, лучший процессор Snapdragon на сегодня, поддержка стилуса и клавиатуры — для рабочих и развлекательных задач хватает с запасом. Отдельно отмечу батарейку на 13 000 мАч — планшет-то вообще можно разрядить? Заказали с другом две штуки, хотя суммы хватило бы только на один iPad Pro.

Цена: 41 650 рублей

Новый планшет OnePlus