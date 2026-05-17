Где искать лучшие товары с AliExpress по самым выгодным ценам

Каждый раз, когда на AliExpress стартует очередная распродажа, в интернете появляются десятки одинаковых подборок. Одни и те же наушники, одни и те же зарядки, одни и те же слова про «топовые скидки». Мы в AppleInsider.ru тоже делаем подборки — но подходим к этому иначе. Мы заказываем товары и тестируем сами, и только потом рекомендуем. А недавно появился канал в мессенджере МАКС, где интересных находок выходит ещё больше и чаще — называется он «Сундук Али-Бабы».



Как выбрать хорошие товары на AliExpress

Несколько раз в неделю на AppleInsider.ru выходят материалы с товарами, которые мы нашли на AliExpress. Но это не бездумные списки из каталога. Каждый товар проходит через простой фильтр: мы смотрим на рейтинг, читаем отзывы, сравниваем цены с маркетплейсами, а часть вещей заказываем и тестируем сами. Если зарядка греется как утюг через полчаса работы — она не попадёт в подборку, даже если стоит адекватных денег.

В наших подборках нет воды и бесконечных вступлений. Все максимально просто: зашёл, выбрал, заказал. Практически как «пришел, увидел, победил», только на современный лад. Именно за это читатели и ценят наши подборки — мы экономим ваше время и деньги. Вот, например, одна из наших последних подборок — десять товаров из чужой корзины, которые в итоге переехали к нам.

Но есть одна проблема. На сайте подборки выходят несколько раз в неделю, а хороших товаров на AliExpress появляется гораздо больше. Какие-то выгодные предложения живут всего пару дней — и к моменту публикации статьи скидка уже заканчивается. Именно для таких случаев мы запустили канал. Хотите узнать о выгодных находках ещё раньше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Свежие скидки и находки с AliExpress

«Сундук Али-Бабы» — это наш канал в мессенджере МАКС, где мы публикуем товары с AliExpress практически каждый день. Всё то, что не всегда помещается в статью на сайте, попадает сюда.

В отличие от конкурентов в нашем канале вы не найдете сухих пресс-релизов и маркетинговых штампов. Если вещь понравилась, так и пишем. Если есть нюансы — тоже не молчим. Это не витрина, а честные рекомендации от людей, которые сами пользуются тем, что советуют.

Главное отличие от подборок на сайте — скорость. Пока мы готовим полноценную статью с десятью товарами и проверяем ссылки, в канале новые находки появляются каждый день. Увидели крутую скидку — сразу публикуем. Нашли интересный гаджет — делимся в тот же вечер.

Второе отличие — разнообразие. В статьях на сайте мы обычно фокусируемся на технике и аксессуарах для Apple. В канале же может появиться что угодно: от кнопочного телефона за полторы тысячи рублей до станка для резки бутылок. Если вещь полезная и цена адекватная — она попадёт в «Сундук».

Подписаться можно бесплатно, уведомления настраиваются как угодно. Если вы уже пользуетесь МАКС — достаточно перейти по ссылке и нажать «Подписаться». Если мессенджер ещё не установлен — самое время попробовать.

Подписаться на Сундук Али-Бабы

Товары, которые можно купить на AliExpress прямо сейчас со скидкой

Чтобы вы понимали, о каких находках идёт речь, покажу несколько свежих примеров из канала. Это не реклама — это реальные товары, которые мы отобрали и считаем достойными внимания.

Защитное стекло на iPhone, которое клеится само. Модель от Baseus с рамкой-направляющей стоит от 740 рублей. Надеваете рамку на телефон, прикладываете стекло, прижимаете — готово. Ни одного пузыря, ни одного перекоса. Те, кто до сих пор платит полторы тысячи в салоне за поклейку, явно живут в прошлом веке. Технология самоклейки работает идеально, а остатки воздуха выгоняются сами за пару минут.

Honor MagicBook X16 за разумные деньги. Ноутбук с Ryzen 5 7640HS, 16 гигами оперативки и 512 SSD стоит от 43 351 рубля. Windows 11 из коробки, экран яркий, корпус металлический. Выглядит как MacBook, а стоит в разы дешевле. Для работы и учёбы хватает с запасом — и доставка из России без пошлины.

Умные часы Amazfit Bip 6 за 6 090 рублей. AMOLED-экран, отслеживание тренировок, сна, активности и основных показателей здоровья. Часы выглядят аккуратно, не слишком спортивно — подойдут и для прогулок, и для работы, и для зала. Отдельный плюс — их не нужно заряжать каждый вечер, что для умных часов в этом ценовом сегменте большая редкость.

USB-флешка за 153 рубля. Металлический корпус, поворотная крышка, не теряется. Для документов, фоток и загрузочной флешки с Windows больше ничего и не нужно. За полторы сотни грех не кинуть в корзину про запас — тем более что цена указана за версию на 4 ГБ через комбо-корзину.

Ещё больше таких находок мы регулярно собираем в подборки на сайте — заходите и выбирайте. Не можете определиться с выбором или хотите узнать мнение других покупателей? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там всегда подскажут.

Как не переплатить на AliExpress

Даже с учётом всех скидок на AliExpress легко переплатить, если не знать несколько простых правил:

Всегда проверяйте комбо-корзину. Часто цена в карточке товара — это стоимость без скидки за комплект. Добавляете товар в корзину вместе с другими — и итоговая цена оказывается заметно ниже . Многие продавцы специально занижают стоимость именно через этот механизм.

. Многие продавцы специально занижают стоимость именно через этот механизм. Сравнивайте с российскими маркетплейсами. AliExpress далеко не всегда дешевле Ozon или Wildberries — особенно если товар уже есть на складе в России. Зато на AliExpress чаще попадаются уникальные вещи, которых нет на наших площадках.

И самый простой способ не переплатить — подписаться на тех, кто уже сделал эту работу за вас. На сайте AppleInsider.ru подборки товаров с AliExpress выходят несколько раз в неделю. А если хотите получать свежие находки каждый день — подписывайтесь на канал «Сундук Али-Бабы» в мессенджере МАКС. Это бесплатно, без спама и без навязчивых уведомлений. Только проверенные товары по хорошим ценам — от тех, кто заказывает и тестирует их сам.