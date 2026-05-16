Лучшие портативные мониторы для MacBook в 2026: компактные экраны для путешествий и не только

Портативный монитор — это не обязательно про путешествия. Чаще его берут ради второго экрана, который можно убрать в шкаф или перенести в другую комнату. Мы собрали пять портативных мониторов для Mac с AliExpress — от компактного 10,5-дюймового дисплея за 3 600 рублей до 23,8-дюймового 4K-экрана за 19 000 ₽. Если у вас новый MacBook, можно подключить несколько мониторов одним проводом — и портативные экраны с AliExpress для этого тоже подходят.



Зачем нужен второй экран для MacBook

Есть два сценария. Первый — экран, который реально ездит с ноутбуком в рюкзаке: для работы в кафе, командировок, презентаций. Второй — монитор, который живёт дома или в офисе, но его удобно переносить из комнаты в комнату или прятать, когда он не нужен. На практике большинство таких мониторов почти не покидают дом или офис, и покупают их именно ради гибкости, а не ради дороги.

Для MacBook это особенно актуально: на 13-дюймовом экране тяжело работать с таблицами или несколькими окнами, а тащить с собой полноразмерный монитор невозможно. Дальше — конкретные модели с AliExpress с понятными сценариями, расположенные от маленьких к большим.

Самый маленький портативный монитор для MacBook

Начнём с самого маленького варианта. Это 10,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920×1280 (соотношение 15:10), яркостью 420 кд/м², контрастностью 1200:1 и охватом 100% sRGB. Частота обновления — 60 Гц, угол обзора — 178°.

Весит монитор около 260 граммов — его вообще не замечаешь в рюкзаке. Есть два порта USB-C для подключения и питания, Mini HDMI, встроенные динамики и поддержка VESA 75×75 мм. В комплекте складная подставка, кабели и адаптер USB-A.

Понятно, что 10,5 дюйма — это не про полноценную рабочую станцию. Но для мессенджеров, чатов, мониторинга или быстрых задач в дороге — идеально. Это самый лёгкий и самый дешёвый вариант во всей подборке.

Цена на AliExpress — около 3 600 ₽.

Портативный монитор 13,5 дюйма с высоким разрешением

Если 10,5 дюйма мало, а 15-дюймовый экран в рюкзаке кажется перебором, 13,5-дюймовый монитор XIAN WEI — золотая середина. Разрешение 3K (3000×2000) при соотношении 3:2 — практически как у Surface. Это даёт плотность пикселей заметно выше, чем у типичных портативных экранов с Full HD.

IPS-матрица с яркостью 480 кд/м², контрастностью 1800:1, 100% sRGB и временем отклика 3 мс. Частота — 60 Гц. Корпус из алюминиевого сплава с CNC-обработкой, вес — 533 грамма. Есть два USB-C, Mini HDMI, сквозная зарядка PD и крепление VESA 75×75 мм, а также встроенные динамики.

Формат 3:2 — главное преимущество: на экране помещается больше текста и таблиц по вертикали, чем на стандартном 16:9. Для работы с документами и кодом это один из лучших вариантов в компактном размере. А если у вас Mac на чипе M1 или M2, загляните в нашу инструкцию — там мы рассказали, как подключить два и более монитора к Mac.

Цена на AliExpress — около 4 880 ₽ (с купоном).

Монитор 14 дюймов для MacBook с подключением по USB-C

Один из бестселлеров на AliExpress — более 24 000 покупок и рейтинг 4,9. Это 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920×1200 (16:10), яркостью 400 кд/м², контрастностью 1200:1, охватом 100% sRGB и частотой 60 Гц.

Вес — около 680 граммов. Корпус из алюминиевого сплава, встроенная откидная подножка, два USB-C и Mini HDMI, динамики и крепление VESA. Есть версия с сенсорным экраном на 10 касаний (для Windows и Android, одно касание для macOS) и без него.

Соотношение 16:10 — такое же, как у MacBook. Формат удобнее для работы, чем привычные 16:9, и 14 дюймов — это заметная прибавка к экрану 13-дюймового MacBook Air. Кстати, если выбираете MacBook для учёбы или работы, портативный монитор станет отличным дополнением.

Цена на AliExpress — около 5 600 ₽.

Портативный монитор 18,5 дюймов со 120 Гц — для дома и офиса

Переходим к крупноформатным портативным мониторам. UPERFECT 18.5″ — это уже ближе к настольному монитору, но с весом всего 1,1 кг и толщиной 12 мм. Разрешение Full HD (1920×1080), частота обновления 120 Гц, поддержка FreeSync.

IPS-матрица с яркостью 350 нит, контрастностью до 2000:1, охватом 125% sRGB и 72% NTSC. Корпус из алюминиевого сплава с безрамочным дизайном. Подключение через два USB-C 3.1 и Mini HDMI. Есть встроенная подставка на 180°, крепление VESA, двойные динамики и аудиовыход 3,5 мм.

120 Гц — редкость для портативных мониторов такого размера, и это заметно при прокрутке и в играх. 18,5 дюйма Full HD даёт плотность пикселей 119 PPI — текст чуть более рыхлый, чем на 15,6-дюймовом экране с тем же разрешением, но для офисных задач и мультимедиа этого хватает.

Цена на AliExpress — около 7 570 ₽.

Портативный 4K-монитор 23,8 дюйма для MacBook

Если вам нужен большой экран с отличным разрешением, который при этом можно сложить и убрать, — UPERFECT 23.8″ 4K стоит внимания. Разрешение 3840×2160, охват 100% sRGB, IPS-матрица, 60 Гц. Вес — 2,2 кг.

Встроенная подставка с регулировкой на 180°, крепление VESA, подключение через USB-C и HDMI. Встроенные динамики. Толщина в самом тонком месте — около 8 мм.

4K на 23,8 дюйма — это примерно 185 PPI, картинка чёткая и детализированная. Для фото, видеомонтажа и работы с графикой это один из немногих портативных мониторов с реальным 4K. Носить в рюкзаке его не будешь, но переносить по дому — вполне реально.

Цена на AliExpress — около 18 480 ₽ (с купоном).

