5G в России: дата запуска, скорость интернета, частоты и отличия от 4G

Госкомиссия по радиочастотам в конце июня собирается выделить четырём крупным операторам диапазон под 5G. На бумаге это звучит как долгожданный запуск сетей нового поколения, но на практике скорость интернета для пользователей не изменится. Мы всё ещё ждём iPhone 18 Pro с новыми функциями, и теперь появилась надежда, что в нём наконец заработает 5G в России. Разбираемся, что реально стоит за этой новостью и почему значок 5G на экране смартфона ничего вам не даст.



Какие частоты выделили для 5G в России

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в конце июня планирует выделить четырём крупным операторам — МТС, МегаФону, Билайну и Т2 — диапазон 4,63–4,99 ГГц для 5G. Параллельно операторам разрешат задействовать частоты, которые раньше работали под сети 2G, 3G и LTE.

Это решение часто называют запуском 5G в России, хотя точнее говорить о выделении частот под будущие сети. Сами по себе частоты — это лишь разрешение работать в определённом диапазоне, а не готовая инфраструктура. Подробно о том, что в России наконец разрешили запуск сетей 5G, мы рассказывали отдельно.

5G в России: как изменится скорость интернета

Главный нюанс новости в том, что выделение частот не равно быстрому интернету. Пользователи смартфонов могут увидеть значок 5G рядом с уровнем сигнала, но скорость останется прежней. То есть переход от 4G к 5G на скорости, по крайней мере в первое время, не скажется. Где ваш смартфон выдавал 100 Мбит/с через LTE, там будет выдавать плюс-минус столько же.

Причина простая — у операторов пока нет нужного оборудования для полноценной работы таких сетей. К тому же в России собираются запустить не такой 5G, как мы ждём — у этой технологии есть свои нюансы.

Для владельца iPhone это означает следующее: даже если в строке состояния появится «5G», это не сделает загрузку страниц, видео или файлов заметно быстрее. По сути это больше технический и формальный шаг, чем реальное улучшение связи здесь и сейчас. Похожая логика была и с другой громкой историей этой весны — когда телеграм в России заработал без VPN, но с оговорками.

График запуска 5G в России

Проект ГКРЧ описывает поэтапный план развёртывания сетей. Согласно ему:

до конца 2026 года 5G должен заработать в четырёх региональных центрах

в 2027 году сети планируют запустить в 16 городах

к 2030 году число таких городов должно вырасти до 40

к 2035 году — до 84 городов

То есть массовое покрытие 5G растянуто на годы вперёд. Даже если вы живёте в крупном городе, реальный доступ к быстрым сетям может появиться далеко не сразу, а в небольших населённых пунктах ждать придётся ещё дольше.

Какие требования ввели для оборудования 5G

Есть ещё один фактор, который влияет на сроки. Операторов обязывают использовать оборудование с российскими комплектующими, причём с растущей долей:

до конца 2027 года — не менее 1%

к 2030 году — не менее 50%

полный переход на российские компоненты — до конца 2031 года

Зависимость от отечественного оборудования добавляет неопределённости. Чем строже требования к локальным компонентам, тем больше времени может уйти на закупку и установку базовых станций, которые реально дадут прирост скорости.

Будет ли работать 5G на iPhone в России

Для повседневного использования в ближайшее время не меняется ничего. Появление значка 5G не равно быстрому интернету, а реальные сети с высокой скоростью — это вопрос ближайших лет, а не месяцев. А вот что точно, скорее всего, изменится, так это цена. 5G надо на что-то развивать, и операторы явно приподнимут цены на тарифы. Вряд ли сильно, но какое-то подорожание можно смело прогнозировать.

Если вы выбираете новый iPhone, ориентироваться при покупке на поддержку 5G как на решающий аргумент пока рано: в России этой функции просто негде раскрыться. Следить за новостью стоит тем, кто живёт в крупных городах и хочет понимать, когда быстрые сети действительно дойдут до их региона. Всем остальным можно спокойно пропустить — на качество связи прямо сейчас это никак не повлияет.

