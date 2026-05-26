MacBook Ultra: 5 главных отличий от MacBook Pro, которые готовит Apple

Миша Королев

Судя по слухам, следующий флагманский ноутбук Apple может выйти не как MacBook Pro, а как MacBook Ultra — отдельная модель над линейкой Pro. Это значит, что нынешние M5 Pro и M5 Max, скорее всего, останутся в продаже, а Ultra станет ещё одной ступенью вверх по цене. Недавно я сравнил MacBook Neo и Pro и был удивлён разницей — может, Ultra действительно станет чем-то принципиально новым. Ниже — пять функций, ради которых это название вообще имеет смысл, и трезвая оценка, кому это пригодится.

С первого взгляда будет видно отличия между компьютерами. Фото.

С первого взгляда будет видно отличия между компьютерами

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Дата выхода MacBook Ultra

По текущим прогнозам, новинка выйдет в конце 2026 или начале 2027 года, причём второй вариант сейчас выглядит более вероятным — из-за глобального дефицита чипов памяти. Название Ultra Apple уже использует в Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra и в топовых процессорах, и почти всегда оно означает заметно более высокий ценник.

Это часть общей логики Apple — выпускать больше моделей по разным ценам. На нижнем краю появился MacBook Neo за $599 (примерно от 55 000 ₽ в России), а сверху линейку, по слухам, дополнит Ultra. Сейчас, кстати, самое время покупать MacBook — цены в России почти сравнялись с американскими. Конкретной цены MacBook Ultra пока нет — это слух, не подтверждённый факт, и относиться к нему стоит соответственно. Хотите первыми узнавать о ценах и выходе новых устройств Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

MacBook с OLED-дисплеем: что изменится для пользователя

MacBook с OLED-дисплеем: что изменится для пользователя. Цвета на экране будут сочными и яркими. Фото.

Цвета на экране будут сочными и яркими

О переходе MacBook Pro на OLED говорят сразу несколько авторитетных источников. Панели, по этим данным, будет делать Samsung Display, которая вложилась в производственную линию OLED поколения 8.6 в Южной Корее и недавно достигла ключевого этапа для массового выпуска.

Apple, как сообщается, использует гибридную OLED-технологию — ту же, что в актуальном iPad Pro. По сравнению с нынешними MacBook Pro с мини-LED это означает выше яркость, контраст и энергоэффективность. На практике пользователь получит более глубокий чёрный, заметно лучшее качество HDR-видео и, потенциально, меньший расход батареи на тёмных интерфейсах.

Зачем MacBook нужен сенсорный экран

Самое неожиданное в слухах — то, что новый MacBook должен стать первым Mac с поддержкой касаний прямо по экрану. Apple много лет публично возражала против тачскрина на ноутбуках, и единственным экспериментом был Touch Bar, который в итоге убрали из-за прохладной реакции пользователей.

Судя по всему, Apple не превращает MacBook в подобие iPad: тачскрин будет дополнением к трекпаду и мыши, а не заменой. macOS под это придётся обновить — элементы интерфейса будут менять размер в зависимости от того, чем вы пользуетесь. Например, нажатие пальцем по пункту меню откроет более крупные элементы управления, оптимизированные под палец.

Зачем MacBook нужен сенсорный экран. Появится возможность тыкать в экран MacBook пальцами. Фото.

Появится возможность тыкать в экран MacBook пальцами

Для кого это реально важно? Скорее для тех, кто рисует, делает заметки или работает с длинными списками — пролистнуть пальцем иногда быстрее, чем тянуться к трекпаду. Для большинства задач это останется приятной мелочью, а не революцией. Если у вас есть вопросы о тачскрине или хотите обсудить слухи — заходите в наш чатик в Telegram или МАКС, там всегда есть кому обсудить.

Что будет с HDMI, SD-картой и MagSafe в новом MacBook

Что будет с HDMI, SD-картой и MagSafe в новом MacBook. А ещё MacBook станет тоньше. Фото.

А ещё MacBook станет тоньше

По слухам, Apple делает OLED MacBook заметно тоньше — в рамках стратегии «самых тонких и лёгких устройств в индустрии». Ориентир — последние iPad Pro и iPad Air, одни из самых тонких устройств, которые компания когда-либо выпускала.

Здесь есть важный нюанс. В 2021 году MacBook Pro намеренно стал толще и тяжелее, чтобы вернуть порты HDMI, SD-карту и MagSafe, которые до этого убирали ради тонкости. Главный вопрос — как Apple сделает новый корпус тоньше, не выкинув эти порты снова. Пока ответа в источниках нет, и это та деталь, ради которой стоит дождаться официальной презентации, а не делать предзаказ вслепую.

Как Dynamic Island изменит экран MacBook

Есть все основания полагать, что OLED MacBook может избавиться от привычного выреза в верхней части экрана и получить аналог Dynamic Island — той самой подвижной области с камерой, которая появилась в iPhone 14 Pro в 2022 году. На Mac она тоже будет интерактивной и расширяться в зависимости от приложения или функции.

Как Dynamic Island изменит экран MacBook. Dynamic Island будет столь же полезным, как в iPhone. Фото.

Dynamic Island будет столь же полезным, как в iPhone

Это решает давнюю претензию: текущий вырез физически залезает в строку меню macOS и иногда перекрывает иконки приложений. Если реализация будет похожа на iPhone, владелец получит более чистую строку меню и удобные индикаторы воспроизведения, таймеров и звонков прямо у камеры. Кстати, Ultra может быть не единственной новинкой — Apple, по слухам, готовит целую линейку Ultra-устройств, включая iPhone Ultra и AirPods Ultra.

Что дадут чипы M6 Pro и M6 Max в MacBook

Что дадут чипы M6 Pro и M6 Max в MacBook. Чипы M6 Pro и M6 Max значительно прокачают производительность. Фото.

Чипы M6 Pro и M6 Max значительно прокачают производительность

Внутри ожидаются M6 Pro и M6 Max с 2-нанометровым техпроцессом TSMC. Если коротко: процессорные ядра, графика, оперативная память и блок для задач ИИ будут упакованы плотнее друг к другу. Меньший размер транзисторов обычно означает прирост скорости и меньшее энергопотребление при тех же задачах.

Apple почти наверняка будет продвигать новые чипы как оптимизированные под задачи ИИ — это общий тренд индустрии. Реальный прирост в повседневной работе мы увидим только после первых независимых тестов, поэтому верить заранее маркетинговым цифрам не стоит.

Стоит ли ждать MacBook Ultra — или взять Pro уже сейчас

Если у вас уже есть MacBook Pro на M3, M4 или M5, повода срочно копить на Ultra нет: разрыв в реальных задачах будет заметен в первую очередь профессионалам с видео, 3D и большими моделями ИИ. Если вы только присматриваетесь к новому Mac и готовы ждать — имеет смысл подождать до 2027 года и посмотреть на анонс. Тем, кому ноутбук нужен прямо сейчас, спокойно подойдут текущие M5 Pro и M5 Max — по слухам, они останутся в продаже и после выхода Ultra.

Для контекста по другой линейке Ultra от Apple — посмотрите подборку эксклюзивных функций Apple Watch Ultra: там видно, как Apple обычно наполняет приставку Ultra смыслом, а где это в основном про цену и позиционирование.

MacBook Pro 2025Процессоры для iPhone и MacТехнологии AppleУтечки Apple
Новости по теме: MacBook Pro 2025
Я сравнил MacBook Neo и MacBook Pro в реальной работе — и вот что я выбрал. Фото.
Я сравнил MacBook Neo и MacBook Pro в реальной работе — и вот что я выбрал
Лучший MacBook для студентов и школьников в 2026 году: какой Mac выбрать для учёбы. Фото.
Лучший MacBook для студентов и школьников в 2026 году: какой Mac выбрать для учёбы
У MacBook Pro M5 нашли странный дефект: ноутбук может умереть при открытии крышки. Фото.
У MacBook Pro M5 нашли странный дефект: ноутбук может умереть при открытии крышки