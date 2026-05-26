MacBook Ultra: 5 главных отличий от MacBook Pro, которые готовит Apple

Судя по слухам, следующий флагманский ноутбук Apple может выйти не как MacBook Pro, а как MacBook Ultra — отдельная модель над линейкой Pro. Это значит, что нынешние M5 Pro и M5 Max, скорее всего, останутся в продаже, а Ultra станет ещё одной ступенью вверх по цене. Недавно я сравнил MacBook Neo и Pro и был удивлён разницей — может, Ultra действительно станет чем-то принципиально новым. Ниже — пять функций, ради которых это название вообще имеет смысл, и трезвая оценка, кому это пригодится.



Дата выхода MacBook Ultra

По текущим прогнозам, новинка выйдет в конце 2026 или начале 2027 года, причём второй вариант сейчас выглядит более вероятным — из-за глобального дефицита чипов памяти. Название Ultra Apple уже использует в Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra и в топовых процессорах, и почти всегда оно означает заметно более высокий ценник.

Это часть общей логики Apple — выпускать больше моделей по разным ценам. На нижнем краю появился MacBook Neo за $599 (примерно от 55 000 ₽ в России), а сверху линейку, по слухам, дополнит Ultra. Сейчас, кстати, самое время покупать MacBook — цены в России почти сравнялись с американскими. Конкретной цены MacBook Ultra пока нет — это слух, не подтверждённый факт, и относиться к нему стоит соответственно.

MacBook с OLED-дисплеем: что изменится для пользователя

О переходе MacBook Pro на OLED говорят сразу несколько авторитетных источников. Панели, по этим данным, будет делать Samsung Display, которая вложилась в производственную линию OLED поколения 8.6 в Южной Корее и недавно достигла ключевого этапа для массового выпуска.

Apple, как сообщается, использует гибридную OLED-технологию — ту же, что в актуальном iPad Pro. По сравнению с нынешними MacBook Pro с мини-LED это означает выше яркость, контраст и энергоэффективность. На практике пользователь получит более глубокий чёрный, заметно лучшее качество HDR-видео и, потенциально, меньший расход батареи на тёмных интерфейсах.

Зачем MacBook нужен сенсорный экран

Самое неожиданное в слухах — то, что новый MacBook должен стать первым Mac с поддержкой касаний прямо по экрану. Apple много лет публично возражала против тачскрина на ноутбуках, и единственным экспериментом был Touch Bar, который в итоге убрали из-за прохладной реакции пользователей.

Судя по всему, Apple не превращает MacBook в подобие iPad: тачскрин будет дополнением к трекпаду и мыши, а не заменой. macOS под это придётся обновить — элементы интерфейса будут менять размер в зависимости от того, чем вы пользуетесь. Например, нажатие пальцем по пункту меню откроет более крупные элементы управления, оптимизированные под палец.

Для кого это реально важно? Скорее для тех, кто рисует, делает заметки или работает с длинными списками — пролистнуть пальцем иногда быстрее, чем тянуться к трекпаду. Для большинства задач это останется приятной мелочью, а не революцией.

Что будет с HDMI, SD-картой и MagSafe в новом MacBook

По слухам, Apple делает OLED MacBook заметно тоньше — в рамках стратегии «самых тонких и лёгких устройств в индустрии». Ориентир — последние iPad Pro и iPad Air, одни из самых тонких устройств, которые компания когда-либо выпускала.

Здесь есть важный нюанс. В 2021 году MacBook Pro намеренно стал толще и тяжелее, чтобы вернуть порты HDMI, SD-карту и MagSafe, которые до этого убирали ради тонкости. Главный вопрос — как Apple сделает новый корпус тоньше, не выкинув эти порты снова. Пока ответа в источниках нет, и это та деталь, ради которой стоит дождаться официальной презентации, а не делать предзаказ вслепую.

Как Dynamic Island изменит экран MacBook

Есть все основания полагать, что OLED MacBook может избавиться от привычного выреза в верхней части экрана и получить аналог Dynamic Island — той самой подвижной области с камерой, которая появилась в iPhone 14 Pro в 2022 году. На Mac она тоже будет интерактивной и расширяться в зависимости от приложения или функции.

Это решает давнюю претензию: текущий вырез физически залезает в строку меню macOS и иногда перекрывает иконки приложений. Если реализация будет похожа на iPhone, владелец получит более чистую строку меню и удобные индикаторы воспроизведения, таймеров и звонков прямо у камеры. Кстати, Ultra может быть не единственной новинкой — Apple, по слухам, готовит целую линейку Ultra-устройств, включая iPhone Ultra и AirPods Ultra.

Что дадут чипы M6 Pro и M6 Max в MacBook

Внутри ожидаются M6 Pro и M6 Max с 2-нанометровым техпроцессом TSMC. Если коротко: процессорные ядра, графика, оперативная память и блок для задач ИИ будут упакованы плотнее друг к другу. Меньший размер транзисторов обычно означает прирост скорости и меньшее энергопотребление при тех же задачах.

Apple почти наверняка будет продвигать новые чипы как оптимизированные под задачи ИИ — это общий тренд индустрии. Реальный прирост в повседневной работе мы увидим только после первых независимых тестов, поэтому верить заранее маркетинговым цифрам не стоит.

Стоит ли ждать MacBook Ultra — или взять Pro уже сейчас

Если у вас уже есть MacBook Pro на M3, M4 или M5, повода срочно копить на Ultra нет: разрыв в реальных задачах будет заметен в первую очередь профессионалам с видео, 3D и большими моделями ИИ. Если вы только присматриваетесь к новому Mac и готовы ждать — имеет смысл подождать до 2027 года и посмотреть на анонс. Тем, кому ноутбук нужен прямо сейчас, спокойно подойдут текущие M5 Pro и M5 Max — по слухам, они останутся в продаже и после выхода Ultra.

