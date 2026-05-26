У складного iphone ultra появились первые проблемы еще до выхода. Что случилось

Складной iPhone, который Apple планирует показать осенью 2026 года, по слухам, столкнулся с трудностями в производстве. На этот раз речь не о шарнире, а о более ранней стадии сборки. Запуск пока не под угрозой, но число тревожных сигналов из цепочки поставок растёт. Уже известны некоторые функции iOS 27, на которой будет работать складной айфон, а вот с самим устройством пока не всё гладко.



Какие проблемы нашли при сборке складного iPhone

Инсайдер под ником Fixed Focus Digital написал в Weibo, что у Apple проблемы возникли на этапе так называемого предварительного монтажа — когда компоненты только устанавливаются на плату. Выход годных изделий не растёт до нужного уровня: слишком много брака на ранней стадии сборки.

Это отдельная история от того, о чём сообщали раньше. Несколько дней назад другой инсайдер, Instant Digital, рассказывал, что шарнир складного iPhone не проходит тесты Apple на многократное открывание и закрывание. Тогда же он отметил, что эту проблему «нужно решить идеально», но на сроки релиза это, скорее всего, не повлияет. Ранее мы подробно разбирали как Apple решает главную проблему складных смартфонов — и пока что этот вопрос остаётся открытым.

Отдельно стоит вспомнить апрельский отчёт DigiTimes: производство уже тогда отставало от графика примерно на один-два месяца, а массовый выпуск планировали начать в июле. Тот же Fixed Focus Digital в апреле упоминал ещё один фактор риска — переговоры Apple с подрядчиком по сборке о ценах.

Дата выхода складного iPhone

Несмотря на череду утечек, сроки релиза пока держатся. Марк Гурман из Bloomberg в апреле писал, что складной iPhone должен выйти в сентябре 2026 года вместе с линейкой iPhone 18 Pro — одновременно или чуть позже. Сам Гурман тогда оговорился: до релиза ещё полгода, массовое производство не запущено, и точные даты не финальные.

Что это значит на практике:

осенний запуск формально остаётся в силе

проблемы сосредоточены на ранних этапах сборки, а не в финальной отладке

возможен дефицит на старте продаж — если выход годных не вырастет к июлю

сценарий с переносом отдельных партий или регионов исключать рано

Для покупателя это означает простую вещь: даже если презентация состоится в сентябре, реальная доступность устройства в первые месяцы может быть ограничена. Подробнее про отличия iPhone 18 Pro и складного iPhone Ultra мы рассказывали в отдельном материале.

Что известно о первом складном iPhone

По текущим утечкам, складной iPhone получит набор характеристик, который объясняет и сложность производства, и рекордный для линейки ценник:

внутренний экран на 7,8 дюйма и внешний на 5,5 дюйма

процессор A20 и модем C2 собственной разработки Apple

Touch ID, встроенный в кнопку питания, вместо Face ID

две камеры на задней панели

ориентировочная цена около $2 000 — от 200 000 ₽ в России

Отказ от Face ID в пользу Touch ID — это не шаг назад, а компромисс из-за толщины корпуса: в сложенном виде места под блок Face ID просто нет. Две камеры вместо трёх — тоже следствие конструкции, а не экономии. Все подробности о начинке мы собрали в статье про 6 главных фишек iPhone Ultra.

Как дефицит складного iPhone повлияет на цену в России

Прямого подтверждения дефицита пока нет, но картина складывается узнаваемая. Низкий выход нормальных аппаратов на предварительном монтаже в сочетании с проблемами шарнира и отставанием от графика — это классический набор предпосылок к ограниченному первому тиражу.

Apple уже проходила похожую историю с iPhone X в 2017 году, когда сложный модуль Face ID долго не давал нужного процента годных деталей. Тогда устройство всё равно вышло вовремя, но в первые месяцы его было трудно купить без ожидания.

Для российского рынка это означает дополнительный риск: параллельный импорт реагирует на дефицит ростом цен, и складной iPhone в первые недели может стоить заметно дороже базового ориентира в 200 000 ₽. Ставлю на то, что вначале цена на аппарат будет достигать 400-500 тысяч рублей.

Стоит ли покупать складной iPhone Ultra первого поколения

Если коротко — это типичный кейс первого блина, который, похоже, будет комом. Складной iPhone — принципиально новая конструкция для Apple, и подобные устройства у конкурентов в первом поколении почти всегда имели слабые места: шарниры, заломы экрана, ограничения по влагозащите.

Кому есть смысл следить за релизом:

тем, кто давно хочет складной смартфон именно в экосистеме Apple

тем, кто готов к цене около 200 000 ₽ и выше и не боится первого поколения

тем, кому важен большой внутренний экран для работы и медиа

Кому спокойно можно пропустить:

тем, кто меняет iPhone раз в три-четыре года и не хочет рисковать

тем, для кого важна автономность и привычный Face ID

тем, кто не готов переплачивать за форм-фактор сам по себе

По совокупности слухов осенний релиз пока выглядит реалистично, но первое поколение складного iPhone стоит рассматривать осторожно: и из-за цены, и из-за вероятного дефицита, и из-за того, что вторая версия обычно получается заметно стабильнее. Если складной формат не принципиален именно сейчас, разумнее дождаться обзоров и реального опыта первых владельцев.