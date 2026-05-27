Как будет выглядеть складной iPhone Ultra. Финальный дизайн показали на фото

Производитель аксессуаров iFunSmart первым выложил чехлы для будущего складного iPhone, и по ним уже понятно, как именно Apple оформила корпус. Это пока не официальные изображения, но чехлы делают по точным макетам — с миллиметровой точностью, иначе аксессуар просто не подойдёт. Ранее у складного айфона появились первые проблемы ещё до выхода, ну а теперь стал известен его финальный дизайн. По утечкам видно тонкий корпус, два объектива, кнопку Camera Control и сомнения вокруг MagSafe.



Как выглядит складной айфон 2026 — фото чехлов и макетов

Картинки обнаружил французский сайт iPhoneSoft. На изображениях виден небольшой блок камер с двумя объективами, тонкий профиль и круглый вырез под магниты в стиле MagSafe. Сам iFunSmart описывает чехлы как защиту военного класса с матовой полупрозрачной отделкой, встроенными магнитами N52, бортиком вокруг камеры 1,5 мм и бортиком вокруг экрана 1 мм.

Почему этим картинкам в принципе можно доверять: производители чехлов начинают штамповать аксессуары заранее, ориентируясь на утечки макетов и CAD-файлы. Ошибиться им нельзя — иначе на старте продаж не будет товара. Ранее инсайдер Сонни Диксон показал складной айфон на новых фото, и именно такие макеты обычно расходятся по фабрикам чехлов.

Ещё одна деталь конструкции: чехол не цельный, а из нескольких частей, которые крепятся отдельно. Иначе никак — корпус складывается, и цельный чехол физически не натянулся бы. Подробнее о главных фишках первого складного айфона мы уже рассказывали в отдельном материале.

Характеристики складного iPhone — экран, процессор и камеры

По текущим утечкам, у складного iPhone будет:

внешний экран 5,5 дюйма

внутренний экран 7,8 дюйма

толщина около 9,5 мм в сложенном виде и около 4,5 мм в разложенном

чип A20 Pro и 12 ГБ оперативной памяти

две камеры по 48 Мп

Touch ID в боковой кнопке вместо Face ID

Телеобъектива не будет — это уже видно по числу вырезов в чехле. Для пользователя это означает отсутствие оптического зума в привычном для Pro-моделей виде: всё, что дальше обычного кадра, будет догоняться кропом и обработкой. Для флагмана за такие деньги решение спорное.

Ещё одно отступление от привычного — биометрия. Вместо Face ID Apple, по слухам, поставит Touch ID в боковую кнопку. Логика понятная: складной корпус и тонкая рамка плохо уживаются с модулем Face ID, но владельцы Pro-моделей к разблокировке взглядом давно привыкли.

Цена складного айфона и дата выхода

По текущим данным, складной iPhone выйдет осенью 2026 года вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стартовая цена — около $2 000, то есть примерно от 200 000 рублей в России по неофициальным каналам.

Это заметно дороже любого текущего iPhone Pro Max и сопоставимо с топовыми складными смартфонами Samsung и Huawei. Покупка такого устройства — это не апгрейд «потому что пора», а осознанный выбор формата, и для большинства пользователей iPhone 18 Pro останется более рациональным вариантом. Подробнее об отличиях iPhone 18 Pro и складного iPhone Ultra читайте в нашем сравнении.

Почему у складного iPhone может не быть MagSafe и кнопки Action

В чехле есть магниты N52 и круглый вырез под них — но это не означает, что MagSafe встроен в сам смартфон. Магниты могут быть зашиты только в чехол, чтобы к нему цеплялись беспроводные зарядки и автодержатели. Ранее уже звучали слухи, что Apple может отказаться от MagSafe в складной модели — видимо, ради толщины корпуса.

Что это значит на практике:

беспроводная зарядка через MagSafe-аксессуары , скорее всего, будет работать только в чехле

, скорее всего, будет работать только в чехле без чехла магнитные подставки и кошельки могут не держаться

скорости и стандарта зарядки утечки пока не уточняют

Ещё одно отличие от текущих iPhone — на чехле есть вырез под кнопку Camera Control, но нет выреза под кнопку Action. То есть быстрый переключатель режимов (фонарик, беззвучный режим, ярлык приложения), к которому привыкли владельцы iPhone 15 Pro и новее, в складной модели, судя по всему, не появится.

Складной айфон против Samsung Galaxy Fold — в чём разница

Главное расхождение с линейкой Galaxy Fold — в подходе к толщине и камерам. Если верить утечкам, у Apple корпус в разложенном виде около 4,5 мм — это тоньше большинства текущих складных смартфонов. К тому же Apple делает ставку на совсем другую форму корпуса, нежели Самсунг. При этом Samsung давно ставит в Fold телеобъектив, а Apple, судя по чехлам, ограничится двумя камерами. Кстати, Apple уже придумала, как решить главную проблему складных смартфонов — и это может изменить расстановку сил.

Ключевые отличия по слухам:

тоньше в разложенном виде — около 4,5 мм

необычная почти квадратная форма в сложенном виде

две камеры вместо трёх, без выделенного телевика

возможное отсутствие MagSafe в самом устройстве

цена выше базовых версий Galaxy Fold

Плюс экосистема: iMessage, синхронизация с Mac, AirDrop, Apple Watch — всё это для аудитории Apple остаётся главным аргументом, который Samsung не закрывает.