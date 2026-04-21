Налог на смартфоны и ноутбуки. Сколько придется доплатить за iPhone и MacBook в России

Минпромторг определил конкретные суммы технологического сбора на электронику. Если раньше фигурировала теоретическая цифра «не более 5000 рублей с единицы товара», то теперь ведомство «порадовало» нас конкретными значениями, но, к счастью, не такими большими. Его предлагают вносить до момента допуска устройств к продаже, что уже вызвало беспокойство у бизнеса. Так сколько придется доплатить за iPhone и MacBook, которые и без того стоят немало.



Технологический сбор за смартфоны и ноутбуки

Минпромторг раскрыл размеры нового технологического сбора на электронику. По предложению ведомства, за каждый смартфон нужно будет заплатить 250 рублей, а за каждый ноутбук — 500 рублей. Эти суммы будут добавляться к стоимости устройства ещё до того, как оно появится на полке магазина. А ведь собирались ввести еще дополнительный утильсбор на технику Apple, что должно повысить цены еще сильнее.

Сбор предлагается вносить до момента допуска электроники к продаже. Фактически это означает, что импортёры и производители должны будут заплатить за всю партию товаров заранее — до того, как получат выручку от продаж.

⚡ Подпишись на AppleInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Apple

Почему бизнес выступает против техсбора до продажи техники

Схема «заплати до продажи» создаёт ощутимые риски для оборотного капитала компаний. Представители бизнеса уже предупредили об этой проблеме и предложили альтернативу — оплату техсбора постфактум, то есть после реализации товара.

Логика простая: если импортёр завозит крупную партию смартфонов, он должен будет выложить миллионы рублей ещё до того, как продаст хотя бы одно устройство. Для небольших компаний это может стать серьёзной финансовой нагрузкой.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Цены на iPhone и технику Apple после ввода технологического сбора

250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук — суммы на первый взгляд небольшие. Для iPhone стоимостью от 100 000 рублей и выше надбавка в 250 рублей практически незаметна. То же касается MacBook, где 500 рублей на фоне цены в 150 000–300 000 рублей выглядят каплей в море.

Однако важен сам прецедент. Технологический сбор — это новый обязательный платёж, размер которого в будущем может быть пересмотрен. Кроме того, если сбор будет распространён на другие категории электроники — планшеты, наушники, умные часы — совокупный эффект для потребителя станет заметнее.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ТЕЛЕГРАМ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

Что новый техсбор значит для покупателей iPhone и MacBook в России

Пока речь идёт о предложении Минпромторга — окончательное решение ещё не принято. Ключевой вопрос в том, какую схему оплаты утвердят: предварительную или постфактум. Для конечного покупателя разница невелика, но для рынка в целом — существенна.

Если обязательство платить заранее сохранится, некоторые мелкие импортёры могут сократить объёмы поставок или заложить дополнительные издержки в розничную цену. Для крупных игроков вроде официальных реселлеров Apple это не критично, но создаёт дополнительную бюрократическую нагрузку.

Для обычного покупателя iPhone или MacBook прямого повышения цен из-за техсбора ждать не стоит — суммы слишком малы относительно стоимости устройств. Но следить за развитием инициативы имеет смысл: если ставки вырастут или список устройств расширится, эффект будет уже другим.