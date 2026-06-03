ВТБ Pay на iPhone: как платить айфоном через Bluetooth в 2026 году

В России снова научились платить айфоном — и на этот раз постарался ВТБ. Банк запустил собственный аналог Apple Pay под названием ВТБ Pay. Работает он без NFC и без QR-кода — оплата идёт через Bluetooth. Кстати, ранее мы уже разбирали, как платить Т-Банком с помощью айфона, — теперь очередь дошла и до ВТБ. Звучит как магия, правда? Вот только у этой магии оказалось столько подводных камней, что обычной пластиковой картой или стикером местами проще.



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Как работает технология «Волна» для оплаты на iPhone

Главный фокус здесь — технология «Волна» от НСПК. Это тот же стандарт, который раньше развернули Сбер и Т-Банк, так что ВТБ тут не первопроходец, а скорее догоняющий. Суть простая: вместо закрытого Apple-овского NFC, к которому сторонние банки в России доступа не имеют, используется Bluetooth Low Energy. Айфон обменивается платёжными данными с терминалом по Bluetooth, и покупка проходит.

Привязывается всё к карте «Мир» через ВТБ Онлайн. Других платёжных систем тут нет и быть не может, так что если у вас только Visa или Mastercard, мимо. Деньги списываются с карты «Мир», а кешбэк начисляется рублями ровно так же, как при оплате обычным пластиком. Никаких урезанных бонусов и отдельных условий — это приятно.

Если же вам интересно собрать все доступные способы оплаты айфоном в одном месте, у нас есть отдельный большой разбор по теме.

Зачем нужен браузер Луна для ВТБ Pay

А вот теперь самое интересное и, пожалуй, самое спорное. ВТБ Pay не получится запустить из обычного приложения банка — потому что обычного приложения банка в App Store нет. Сервис открывается только через виджет в браузере Луна.

Если вы не в курсе, Луна — это российский браузер ВТБ со встроенными сертификатами Минцифры, который банк предлагает вместо отсутствующего в App Store приложения. Только вот и самой Луны в App Store уже нет — поэтому повезло только тем, кто скачал Луну ранее. И без этого браузера ВТБ Pay просто не существует.

Обойти ограничение не выйдет, проверено. Открываете сайт ВТБ в Safari, доходите до карты — кнопки оплаты по Bluetooth там нет вообще. Ставите веб-версию ВТБ Онлайн как PWA на рабочий стол в надежде, что виджет подтянется, — тоже мимо, оплата не запускается. Работает строго через Луну, и точка.

Почему так? Луна — это, по сути, обёртка над тем же движком Safari, но с нужными ВТБ доступами и сертификатами, которых нет у чистого браузера Apple. Технически логично. Но для пользователя это значит лишний шаг: чтобы оплатить покупку, нужно сначала открыть отдельный браузер, а уже в нём — виджет ВТБ Pay. Для сравнения, у Сбера можно даже быстро запускать бесконтактную оплату без лишних движений — а тут полноценный квест перед каждой покупкой.

Настройка ВТБ Pay на iPhone пошагово

Если вас всё это не отпугнуло и Луна уже стоит на айфоне, поднять сервис несложно. Всё по шагам:

Откройте ВТБ Онлайн прямо в браузере Луна. Перейдите к нужной карте «Мир» и откройте её детализацию. Нажмите кнопку ВТБ Pay, согласитесь с правилами и нажмите «Подключить». Дождитесь, пока ярлык ВТБ Pay появится в разделе «Избранное» в браузере.

После подключения сама оплата на кассе выглядит так:

Убедитесь, что на айфоне включён Bluetooth. Откройте виджет ВТБ Pay в браузере Луна. Поднесите смартфон к терминалу ВТБ. Подтвердите оплату — кешбэк придёт рублями как обычно.

Важный нюанс — нужен iPhone минимум на iOS 15, потому что именно такую версию требует браузер Луна. Если у вас совсем древний айфон на iOS 14 или ниже, ничего не выйдет. Но, будем честны, таких устройств в строю осталось немного. Не получается подключить или оплата упорно не запускается? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там точно подскажут, что делать.

Плюсы и минусы ВТБ Pay для iPhone

А вот здесь стоит немного остыть. Технология классная, спору нет — платить телефоном в России снова можно, и это хорошая новость. Но есть жирное «но».

ВТБ Pay работает только на терминалах ВТБ с поддержкой «Волны». А таких терминалов, скажем прямо, пока мало. У Сбера эквайринг стоит чуть ли не в каждом ларьке, а вот ВТБ-терминал ещё надо поискать. Банк обещает расширять сеть, но прямо сейчас вы вполне можете прийти в магазин, открыть Луну, навести телефон — и обнаружить, что касса вас просто не видит. Снять наличные в банкомате этим тоже не получится — только оплата покупок.

Складываем всё вместе. Чтобы платить айфоном через ВТБ, нужны: карта «Мир», установленный отдельный браузер Луна, iOS 15 и выше, включённый Bluetooth и — главное — магазин с терминалом ВТБ под рукой. Многовато условий ради того, что Apple Pay когда-то делал в одно касание.

Вывод такой: если вы клиент ВТБ и часто бываете там, где стоят их терминалы, — попробуйте, лишним точно не будет, кешбэк-то живой. Но как универсальную замену Apple Pay это пока рассматривать рано. Слишком много «если». Подождём, пока сеть терминалов подрастёт, — тогда и поговорим серьёзно. Хотите первыми узнавать о таких запусках и не пропускать важное про айфоны? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.