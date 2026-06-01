Apple Music можно будет слушать бесплатно — сроки выхода и ограничения нового тарифа

Миша Королев

В коде бета-версии приложения Apple Music для Android заметили строки, которые намекают на новые тарифы. Apple, возможно, готовит более дешёвый или бесплатный тариф — с ограничениями вроде лимита на пропуск треков. Пока это только находка в бете, без официального подтверждения, но повод присмотреться есть. Кстати, недавно мы рассказывали, как сэкономить на Яндекс Плюс, чтобы слушать Яндекс Музыку, — но, похоже, зря: Apple Music скоро может стать бесплатным.

Apple Music можно будет слушать без ограничений

Что нашли в коде Apple Music для Android

На скрытые строки в приложении обратил внимание Аарон Перрис. В свежей бете Apple Music для Android он нашёл две подозрительные надписи: одна сообщает, что для действия нужен «премиум-доступ», вторая — что пользователь достиг лимита и больше не может пропускать треки.

Две строчки раскрывают план Apple по бесплатному тарифу

Важно понимать: это пока только строки в коде, а не анонс. Сам Перрис честно оговаривается, что эти надписи могут относиться к чему-то другому — например, к радиостанциям, а не к новому тарифу. Так что относиться к этому стоит как к находке-слуху, а не как к подтверждённому факту.

Зачем Apple Music может ограничить переключение песен

Ограничение на пропуск песен — классический признак бесплатных музыкальных планов. Так годами устроены бесплатные тарифы у конкурентов Apple Music, включая Spotify, где безлимитный пропуск треков до сих пор подаётся как преимущество именно платной подписки.

В Spotify тоже есть бесплатный тариф и он работает с серьезными ограничениями

Логика простая: на бесплатном или удешевлённом тарифе пользователю дают слушать музыку, но урезают удобства — например, разрешают перематывать треки лишь ограниченное число раз. Если Apple действительно повторяет эту схему, лимит на пропуск как раз отделял бы дешёвый план от полноценного. А пока бесплатного варианта нет, полноценную подписку в России можно оплатить подарочной картой Apple.

Кому подойдёт дешёвый Apple Music с ограничениями

Сейчас у Apple Music нет бесплатного варианта. Подписка стоит $10,99 в месяц — от 800 ₽/мес в России — и идёт с одним бесплатным месяцем при оформлении.

Для прослушивания музыки в фоне бесплатный Apple Music подойдет отлично

Если появится более дешёвый или бесплатный тариф, выгода будет в первую очередь для тех, кто слушает музыку фоном и не готов платить полную цену. Для активных слушателей, которые часто переключают треки, лимит на пропуск может оказаться раздражающим — таким пользователям полный тариф по-прежнему будет нужнее.

Пока тарифы официально не вышли, сэкономить на музыке можно другими способами — например, поймать бесплатную подписку на Apple Music на несколько месяцев или получить доступ к музыке через подписку МТС Премиум.

Стоит ли ждать новый тариф Apple Music

Интересно, что находка появилась всего через месяц после слов главы Apple Music Оливера Шуссера. В интервью Bloomberg он назвал «бесплатное» в музыке плохой идеей и подчёркивал, что Apple Music — единственный крупный сервис без бесплатного тарифа, и в компании этим гордятся.

Если вы привыкли переключать треки сами, то лучше оформить подписку

На этом фоне строки в бете выглядят как минимум любопытно. Они не обязательно означают именно бесплатный план — речь может идти и просто о более дешёвом тарифе с ограничениями. Сам факт, что надписи уже добавили в бету, говорит лишь о том, что что-то в этом направлении может появиться раньше, чем ждали. А что думаете вы — нужен ли Apple Music бесплатный тариф? Обсудить можно в наших чатах в Telegram и МАКС.

Пока ничего официального нет, и спешить с выводами не стоит. Если вы и так слушаете музыку каждый день и пользуетесь всеми возможностями сервиса, новость на вас почти не влияет — полный тариф остаётся вашим вариантом. А вот если вы давно хотели Apple Music, но смущала цена, есть смысл подождать: дешёвый или бесплатный тариф с лимитами может сделать сервис доступнее. Ставлю на то, что если ему и суждено появиться, то анонсирует его Apple на WWDC 2026 8 июня.

Кстати, если музыка уже занимает слишком много места на смартфоне, освободите память на iPhone с помощью скрытой функции.

