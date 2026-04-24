Вся техника в мире дорожает, а что будет с ценами на Apple?

Оперативная память дорожает по всему миру, и это уже влияет на цены ноутбуков и смартфонов. Apple оказалась в более выгодном положении благодаря архитектуре своих чипов, которую компания выстраивала годами. Разбираемся, почему Mac и iPhone меньше зависят от кризиса памяти в 2026 году, чем устройства конкурентов.



Почему дорожает оперативная память в 2026 году

Оперативная память (RAM) — это сверхбыстрая кратковременная память устройства. Когда вы открываете приложение на iPhone или MacBook, оно загружается именно в RAM, чтобы процессор мог работать с ним без задержек. Чем больше оперативной памяти, тем больше приложений и задач устройство тянет одновременно.

В последние годы спрос на RAM резко вырос из-за искусственного интеллекта. Компании, развивающие ИИ, скупают память DDR5 — того же типа, что используется в Mac, iPhone и iPad — для своих серверов. Память DDR5 стала дефицитнее, чем когда-либо, и это бьёт по всей индустрии потребительской электроники.

Именно поэтому некоторые производители уже подняли цены. Так, Microsoft увеличила стоимость линейки Surface на сумму до 500 долларов именно из-за роста цен на память. На этом фоне iPhone, iPad и Mac тоже могут оказаться под давлением, хотя Apple пока справляется лучше остальных.

Единая память в Mac: чем она лучше обычной RAM

В традиционных ноутбуках и ПК оперативная память — это отдельные модули, которые обмениваются данными с процессором и видеочипом через шину. У Apple всё устроено иначе: начиная с чипов серии M, компания использует так называемую единую память (unified memory) — общий пул RAM, встроенный прямо в систему-на-чипе.

Это значит, что процессор, графическое ядро и нейронный движок (чип для задач ИИ) работают с одним и тем же блоком памяти напрямую, без лишних задержек на передачу данных. В результате Mac с 8 ГБ единой памяти способен выполнять задачи, для которых на обычном ноутбуке с Windows потребовалось бы 12–16 ГБ раздельной RAM.

Как macOS сжимает оперативную память и ускоряет Mac

Архитектурное преимущество дополняется программным. macOS агрессивно сжимает данные в оперативной памяти, что позволяет размещать больше информации в меньшем объёме. Это не новая технология — Apple развивала её много лет, но именно сейчас она приобрела стратегическое значение.

Благодаря сочетанию единой памяти и программного сжатия Apple смогла выпустить MacBook Neo с чипом A18 Pro и всего 8 ГБ RAM по цене 599 долларов (примерно от 65 000 ₽ в России). Этого достаточно для комфортной повседневной работы — именно потому, что система эффективнее распоряжается каждым гигабайтом. А вот выход MacBook Pro с OLED-экраном отложили до 2027 года. Здесь как раз дефицит памяти сказался. В этой модели ее должно быть много, а рынок предлагает либо неадекватные цены, либо недостаточный объем.

Почему ноутбуки дорожают из-за памяти, а MacBook нет

Пока другие производители вынуждены либо сокращать объём памяти, либо повышать цены, Apple сохраняет конкурентоспособную стоимость своих устройств. Это прямое следствие вертикальной интеграции: компания контролирует и чип, и память, и операционную систему, и оптимизирует их совместно.

Просто вспомните про рост цены у Microsoft. Apple же пока избегает подобных наценок — именно потому, что её архитектура позволяет обходиться меньшим количеством RAM без ощутимой потери производительности. Впрочем, Apple уже повысила цены на память в Mac, хотя и не из-за дефицита оперативки.

Сколько оперативной памяти нужно MacBook и iPhone сейчас

Отдельная причина, по которой памяти нужно всё больше, — локальный ИИ. Когда устройство обрабатывает запросы к нейросети прямо на себе, а не на сервере, параметры модели загружаются в оперативную память. Чем мощнее модель, тем больше RAM она требует.

Apple в последнее время увеличила базовый объём памяти в Mac до 16 ГБ, а в iPhone и iPad — до 8 ГБ. Это напрямую связано с Apple Intelligence и другими функциями на основе ИИ. Но даже при таких объёмах преимущество единой архитектуры остаётся: устройства Apple эффективнее используют каждый гигабайт для нейросетевых задач.

Если вы выбираете ноутбук или планшет прямо сейчас, кризис памяти — реальный фактор. Устройства на Windows и Android с достаточным объёмом RAM дорожают, и эта тенденция, судя по всему, продолжится.

Владельцам техники Apple можно не паниковать: текущие Mac, iPhone и iPad уже спроектированы так, чтобы эффективно работать с имеющимся объёмом памяти. Тем, кто присматривается к покупке, стоит учитывать: даже модели с минимальной конфигурацией RAM у Apple — это не компромисс, а результат архитектурного подхода, который сейчас оказался стратегическим преимуществом. Впрочем, для серьёзной работы с видео, 3D или большими ИИ-моделями выбирать конфигурацию с запасом памяти по-прежнему разумно.