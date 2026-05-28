Я очистил системные данные с 17 до 1 ГБ и освободил память на моем iPhone

Если вы когда-нибудь заходили в «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone», то наверняка замечали загадочный раздел «Системные данные». Он может занимать 10, 15, а у кого-то и все 30 ГБ. При этом iOS не даёт никаких рекомендаций, как его уменьшить, и даже не показывает, что именно в него входит. Но способ очистить его существует — и он проще, чем кажется. А когда разберётесь с памятью, вам точно пригодятся советы для съёмки фото без обработки — сразу будет где их хранить.



Что входит в системные данные на iPhone

В разделе «Хранилище iPhone» вы можете увидеть, сколько места занимают приложения, фотографии, медиафайлы и сама iOS. А вот категория «Системные данные» (раньше она называлась «Другое») стоит особняком. Apple описывает её так: кеши, логи и другие ресурсы, которые используются системой в данный момент.

На деле в этот раздел попадает всё подряд: системный кеш iOS, кеш браузера Safari, диагностические журналы, временные файлы обновлений, загруженные голоса Siri, языки офлайн-перевода, шрифты, словари, данные связки ключей и даже база данных CloudKit. Со временем объём этих данных только растёт, и iOS далеко не всегда успевает чистить их самостоятельно.

Главная проблема в том, что у вас нет кнопки «Очистить системные данные». iOS просто не предусматривает такого инструмента. Удалить приложение или сгрузить фотографии — пожалуйста, а вот разобраться с кешами и логами система предлагает самостоятельно. Кстати, иногда огромный объём памяти занимают Заметки — и это тоже стоит проверить. Именно поэтому пользователи годами ищут обходные пути, и один из них стал по-настоящему вирусным.

Зачем переводить дату вперёд для очистки памяти iPhone

В социальных сетях этот трюк набрал миллионы просмотров. Суть простая: вы переводите дату на iPhone вперёд, и система начинает считать старые кеши просроченными. iOS видит, что временные файлы якобы хранятся уже целый год, и удаляет их автоматически. По сути, вы обманываете встроенный механизм очистки кеша, который привязан ко времени.

Я решил попробовать и результат оказался впечатляющим. Раздел «Системные данные» уменьшился с 17 ГБ до 1 ГБ за пару минут. Это реальные гигабайты, которые можно использовать без удаления приложений и фотографий.

Но есть нюанс. Способ работает не у всех одинаково хорошо. Кому-то удаётся освободить 10 ГБ, а кому-то — всего пару сотен мегабайт. Зависит от того, сколько системного кеша накопилось на конкретном устройстве. Чем дольше вы пользуетесь iPhone без перезагрузок и сброса, тем больше временных файлов успевает собраться — и тем заметнее будет эффект. Поэтому не удивляйтесь, если тоже начнете с 17 гигабайт, а получите свободными 8–10.

Как уменьшить системные данные на iPhone через настройки

Прежде чем начинать, проверьте текущий объём системных данных. Зайдите в «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone» и прокрутите вниз до раздела «Системные данные». Запомните или запишите цифру — потом сравните с результатом.

Теперь приступаем к очистке:

Откройте «Пункт управления» (смахните вниз от правого верхнего угла экрана) и включите авиарежим. Это нужно, чтобы iPhone не синхронизировался с iCloud и другими сервисами во время процедуры. Перейдите в «Настройки» — «Основные» — «Дата и время». Отключите переключатель «Автоматически» и установите дату вручную — на год вперёд от текущей. Например, если сейчас май 2026 года, поставьте май 2027-го. Вернитесь на домашний экран и подождите ровно 2 минуты. Не открывайте никакие приложения, не блокируйте экран. Просто оставьте телефон в покое — система должна обработать устаревшие кеши. Снова зайдите в «Настройки» — «Основные» — «Дата и время» и верните дату обратно. Включите переключатель «Автоматически», чтобы iPhone сам подтянул правильное время. Выключите авиарежим и перезагрузите iPhone. Для этого зажмите боковую кнопку и одну из клавиш громкости, затем сдвиньте ползунок «Выключить».

После перезагрузки зайдите в «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone» и проверьте результат. Если цифра не изменилась сразу, закройте «Настройки» и откройте их снова — иногда статистике требуется пара секунд на обновление.

Что может сломаться после смены даты на iPhone

Способ с перемоткой даты помогает многим, но стоит знать о возможных побочных эффектах. Самый распространённый — сбой в статистике «Экранного времени». После путешествия в будущее и обратно функция может показывать некорректные данные: неправильное время использования приложений, странные даты последних сеансов. В большинстве случаев это лечится сбросом настроек «Экранного времени», но иногда приходится подождать несколько дней, пока статистика сама придёт в норму.

Также некоторые приложения могут неправильно отображать даты — например, мессенджеры могут показать, что последнее сообщение пришло «через год». Обычно это исправляется после возврата даты и перезагрузки, но знать об этом стоит.

Что точно не пострадает — это ваши фотографии, контакты, заметки, данные приложений и всё остальное. Способ затрагивает только временные файлы, которые iOS и так рано или поздно удалила бы самостоятельно. Вы просто ускоряете этот процесс. Если же вы хотите навести порядок не только в системных данных, советуем правильно удалить ненужные файлы с iPhone — там тоже можно сэкономить немало места.

Дополнительные способы очистить кэш и память на iPhone

Если после перемотки даты системные данные уменьшились незначительно или не изменились вовсе, попробуйте несколько дополнительных шагов. Каждый из них помогает сократить объём кеша, который iOS относит к «Системным данным»:

Откройте «Настройки» — Safari — «Очистить историю и данные». Кеш браузера — один из главных источников системных данных, и он может занимать несколько гигабайт, особенно если вы давно его не чистили. Попробуйте перезагрузить iPhone. Звучит банально, но при перезагрузке iOS очищает часть временных файлов и логов, которые записывались в фоне. Некоторым пользователям одна перезагрузка освобождает до гигабайта. Проверьте, установлена ли последняя версия iOS. Обновления системы иногда заменяют или удаляют устаревшие системные файлы, кеши и логи. Заодно после обновления iOS может пересчитать занятое место и показать более корректные цифры. Зайдите в «Настройки» — «Основные» — «Хранилище iPhone» и посмотрите на самые тяжёлые приложения. Если какое-то из них занимает намного больше, чем вы ожидаете, удалите его и установите заново из App Store. Переустановка сбрасывает в том числе и системный кеш, связанный с этим приложением. Если системные данные занимают 30 ГБ и больше и ни один способ не работает, остаётся радикальный метод — сделать резервную копию iPhone (в iCloud или на компьютер), сбросить его до заводских настроек и восстановить из бэкапа. Это гарантированно обнулит системные данные, но занимает время и потребует повторной настройки Face ID и авторизации в приложениях.

Ситуация с системными данными на iPhone — это давняя проблема, которую Apple до сих пор не решила на уровне системы. У пользователей нет удобного инструмента для управления кешами, а iOS копит временные файлы без оглядки на свободное место. Трюк с перемоткой даты — не идеальное решение, но на сегодняшний день это самый быстрый и безопасный способ вернуть себе несколько гигабайт без потери данных. Попробуйте — и, возможно, вам больше не придётся мучительно выбирать, какое приложение удалить ради пары свободных гигабайт. Больше способов мы собрали в подробном руководстве по очистке памяти iPhone.