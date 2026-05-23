Я сравнил MacBook Neo и MacBook Pro в реальной работе — и вот что я выбрал

Миша Королев

С момента выхода MacBook Neo купили уже пять моих знакомых и практически все в восторге от нового ноутбука Apple. Мне стало интересно сравнить его с MacBook Pro. Ну а что, и то Макбук и это Макбук. Тем более, что по отзывам бюджетная модель закрывает большинство задач без каких-либо компромиссов в повседневной работе. Я столкнул лоб в лоб MacBook Neo и MacBook Pro на чипе M5 в офисных задачах, многозадачности и видеомонтаже, чтобы понять, где разница между девайсами действительно ощущается, а где переплата за Pro не оправдана.

Отличия MacBook Neo от MacBook Pro на чипе M5

Речь идёт о двух очень разных по позиционированию ноутбуках. MacBook Neo стоит от 51 тысячи рублей, работает на чипе A18 Pro — том же, что в iPhone 16 Pro, — и оснащен 8 ГБ оперативной памяти, накопитель от 256 ГБ и 13-дюймовый Liquid Retina с яркостью 500 нит. MacBook Pro на M5 стартует со 145 тысяч рублей, и за эти деньги вы получаете уже 16 ГБ оперативки, SSD от 512 ГБ (еще можно найти версию с 512 ГБ) и 14,2-дюймовый Liquid Retina XDR, который выдаёт 1000 нит яркости.

Есть и менее очевидные различия. В базовой версии Neo нет Touch ID и подсветки клавиатуры, а вместо тактильного трекпада с Haptic Touch стоит более простой механический — он физически продавливается при нажатии. Для слепой печати это не критично, но если вы, как и я, часто работаете в темноте, неудобства будут. Кстати, если хотите узнать, не подорожает ли MacBook Neo в ближайшее время — есть повод задуматься о покупке прямо сейчас.

Производительность MacBook Neo в тестах и повседневной работе

В синтетических тестах MacBook Pro значительно опережает Neo, и это ожидаемо. В Geekbench 6 Pro набирает 4288 в одноядерном тесте и 17926 в многоядерном против 3535 и 8920 у Neo. Скорость накопителя различается ещё сильнее: 6517/6619 МБ/с на запись и чтение у Pro против 1440/1585 МБ/с у Neo. Транскодирование 4K-видео в 1080p в Handbrake занимает 3:31 у Pro и 9:57 у Neo.

Но в реальной работе я ощутил разрыв иначе. Открыл 40 вкладок в Chrome и параллельно запустил Pixelmator Pro, Apple Music и игру — никаких подтормаживаний на Neo не заметил. Задержки появились только при экстремальной многозадачности, в которую обычный пользователь вряд ли попадёт. Некоторые энтузиасты даже умудряются запускать игры на этой бюджетной машине, и результаты удивляют.

Сколько держит заряд MacBook Neo и чем он уступает MacBook Pro

В тесте автономности MacBook Pro продержался 18 часов, а MacBook Neo — 13 часов 28 минут. Разница ощутимая, но не забывайте: в Neo стоит батарея всего на 36,5 Вт·ч, тогда как в Pro она заметно крупнее — 72,4 Вт·ч. На этом фоне результат бюджетной модели выглядит достойно.

С аккумулятором побольше Neo мог бы тянуть буквально по нескольку дней, но и нынешнего мне хватало на полный рабочий день без розетки.

MacBook Neo для монтажа видео и обработки фото

Самое интересное — я попробовал использовать Neo для задач, для которых он явно не создан. Открыл крупный 4K-проект в Final Cut Pro, хранящийся на внешнем SSD, и смог нормально работать с таймлайном без пропусков кадров. Экспорт проекта на Neo занял 9:28 против 5:56 на Pro — примерно на 50% дольше. Тоже самое было и при обработке RAW в Pixelmator Pro.

Есть нюансы: Neo при таких нагрузках упирается в нагрев и сбрасывает частоты, а внешний SSD работает медленнее из-за USB 3 вместо Thunderbolt. Но сам факт, что компьютер за 50 тысяч рублей справляется с 4K-монтажом — меня это впечатлило. Для хобби и обучения этого хватит, а вот профессионалам Pro окупит разницу в цене за счёт скорости. Кстати, а вы знали, что на Neo можно даже заниматься вайбкодингом? Результаты неожиданные.

Какой MacBook выбрать

По моим ощущениям, аудитория делится примерно так:

  • 75% пользователей с головой хватит MacBook Neo — для офисных задач, веба, учёбы, развлечений и лёгкого творчества
  • 15% стоит присмотреться к MacBook Air на M5 — если нужно больше памяти и какой-то задел на будущее
  • оставшимся 10% MacBook Pro действительно нужен — это те, кто живёт в Final Cut, Logic Pro, Xcode или возится с тяжёлой графикой
Логика понятна: чип M5 ушёл в зону, которая большинству просто не нужна. Если ваш сценарий — Safari, почта, документы, Zoom, музыка и иногда фото — переплата за Pro не даст ощутимого выигрыша.

MacBook Neo закрывает повседневные сценарии без компромиссов, а сэкономленные деньги можно вложить в монитор, нормальный SSD или просто оставить себе. MacBook Pro имеет смысл, только если вы работаете с чем-то реально тяжелым: громоздкие программы, большие видео в высоком разрешении и все в этом роде — в остальных случаях это покупка ради запаса, который вы не используете.

