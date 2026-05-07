Я куплю складной iPhone Ultra, если этот слух окажется правдой

Иван Кузнецов

До выхода iPhone Ultra остается чуть больше четырех месяцев, и появляется все больше интересных слухов о первом складном смартфоне Apple. В частности, стало понятно, что Apple серьезно поработала над внутренней компоновкой устройства и, судя по всему, сделала его одним из самых ремонтопригодных девайсов в своем классе. Напомним, ранее мы разбирали причины, почему вы захотите складной iPhone сразу после презентации, и, похоже, к этому списку можно добавлять еще один пункт, и это ремонтопригодность.

Починить iPhone Ultra будет проще всего. Фото.

Починить iPhone Ultra будет проще всего

Что известно о складном iPhone Ultra

Инсайдеры сообщают, что у складного iPhone «строгая инженерная логика» внутренней конструкции, и предсказывают, что это подтвердят будущие видео с разборкой устройства. По описанию инсайдера, компоненты внутри уложены аккуратными слоями, а сама схема сборки — модульная: блоки можно снимать и менять без распутывания десятков шлейфов.

Главное отличие от конкурентов, — отсутствие сложной разводки шлейфов, которая обычно мешает разбирать другие складные смартфоны. Если это правда, такая конструкция облегчит замену аккумулятора, экрана и камер — то есть тех узлов, которые в складных аппаратах ломаются чаще всего. Хотите узнать больше о складном iPhone? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС.

Что будет внутри складного iPhone Ultra

Еще в феврале объясняли, что материнская плата у складного iPhone расположена справа. Чтобы не тянуть шлейфы через весь экран к кнопкам громкости слева, Apple якобы решила перенести кнопки громкости на верхнюю грань устройства, а провода вести напрямую вверх. Так освобождается место внутри корпуса.

Что будет внутри складного iPhone Ultra. iPhone Ultra будет скомпонован так, что починить его сможет хоть кто. Фото.

iPhone Ultra будет скомпонован так, что починить его сможет хоть кто

По тому же источнику, внутри применена многослойная компоновка, и почти всё свободное место отдано экрану и аккумулятору. Утверждается, что в складном iPhone будет самая большая батарея среди iPhone в истории. Любопытно, что цена нового устройства тоже будет рекордной — подробнее о том, сколько будет стоить iPhone Ultra в России, мы писали отдельно.

Ремонт складных смартфонов: почему это дорого

Ремонт складных смартфонов: почему это дорого. Есть надежда, что даже замена аккумулятора не будет проблемой. Фото.

Есть надежда, что даже замена аккумулятора не будет проблемой

Складные аппараты исторически считаются самыми сложными для ремонта. У них две части корпуса, шарнир, гибкий экран и десятки шлейфов, которые проходят через подвижное соединение. Любая замена — дорогая и долгая. Если слухи окажутся правдивыми, и Apple действительно упростила внутреннюю компоновку, это даст несколько практических плюсов:

  • замена аккумулятора обойдётся дешевле и быстрее
  • повреждённый экран можно будет менять без полной разборки корпуса
  • срок жизни устройства вырастет — а это важно при цене около двух тысяч долларов
  • авторизованные сервисы и независимые мастерские смогут чинить аппарат без специального оборудования

Для владельца это означает, что складной iPhone теоретически окажется не таким одноразовым, как первое поколение складных Android-смартфонов. Подробнее о том, как Apple победила главный недостаток складных смартфонов, мы уже писали отдельно. Есть вопросы по iPhone Ultra? Задавайте их в нашем чате в Telegram или МАКС — поможем разобраться.

iPhone Ultra: цена, дата выхода и характеристики

iPhone Ultra: цена, дата выхода и характеристики. Складные смартфоны — одни из самых сложных в плане ремонта устройств. Фото.

Складные смартфоны — одни из самых сложных в плане ремонта устройств

По информации, которая появилась ранее, складной iPhone Ultra получит следующие характеристики:

  • цена при запуске — около $2 000, то есть примерно от 215 000 ₽ в России
  • только eSIM, без лотка для физической SIM-карты
  • три варианта по объёму памяти
  • Touch ID и Camera Control на правой грани
  • одна фронтальная камера в отверстии экрана
  • две основные камеры на блоке в стиле iPhone Air
  • всего два цвета корпуса
Предполагаемый облик складного iPhone: внутренний и внешний экраны

Предполагаемый облик складного iPhone: внутренний и внешний экраны

Сам аппарат, по слухам, выйдет осенью вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Его называют iPhone Ultra. Заявленные параметры — внутренний экран 7,8 дюйма, внешний 5,5 дюйма, чип A20 и собственный модем C2. В сравнении со старшими моделями линейки iPhone 18 Pro и iPhone Ultra различаются по нескольким ключевым параметрам.

Насколько легко будет разобрать складной iPhone

Я бы не торопился с выводами. Перед нами всего лишь прогноз инсайдера, а не данные разборки: смартфона ещё нет в продаже, и до настоящих фотографий внутренностей от iFixit или кого-то ещё далеко. Да, слухи не раз попадали в точку по дизайну будущих iPhone, но и осечки тоже случались.

К тому же «легко разобрать» и «дёшево починить» — это совсем разные истории. Apple вполне может облегчить жизнь своим сервисам и одновременно намертво привязать экран и аккумулятор к серийному номеру — ровно так, как это уже устроено в нынешних iPhone. Так что говорить о реальной цене ремонта без официальных слов самой Apple пока бессмысленно.

iPhone Ultra может стать самым ремонтируемым складным смартфоном в индустрии

iPhone Ultra может стать самым ремонтируемым складным смартфоном в индустрии

Если вы присматриваетесь к первому складному iPhone всерьёз — новость скорее обнадёживающая: шанс, что аппарат не превратится в кошмар сервисменов, всё-таки есть. А вот если складной iPhone для вас — дорогая игрушка на пару лет, до следующей модели, тема ремонта вас волновать особо не должна. Кстати, помимо iPhone Ultra Apple может представить и другие устройства с приставкой Ultra в названии.

Для всех остальных владельцев iPhone эта утечка по сути ничего не меняет. Складной — отдельная и недешёвая ветка, и до осени мы ещё услышим кучу слухов разного качества. Так что разумнее дождаться официального анонса и первых независимых разборок: только они покажут, переосмыслила ли Apple сборку складного смартфона по-настоящему или это снова красивые слова на бумаге.

Процессор Apple M5
Новости по теме: Процессор Apple M5
У MacBook Pro M5 нашли странный дефект: ноутбук может умереть при открытии крышки. Фото.
У MacBook Pro M5 нашли странный дефект: ноутбук может умереть при открытии крышки
Apple Vision Pro — всё: что пошло не так с гарнитурой за 350 000 рублей. Фото.
Apple Vision Pro — всё: что пошло не так с гарнитурой за 350 000 рублей
Покупайте iPhone 17, пока не поздно — iPhone 18 будет хуже. Фото.
Покупайте iPhone 17, пока не поздно — iPhone 18 будет хуже