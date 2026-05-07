Я куплю складной iPhone Ultra, если этот слух окажется правдой

До выхода iPhone Ultra остается чуть больше четырех месяцев, и появляется все больше интересных слухов о первом складном смартфоне Apple. В частности, стало понятно, что Apple серьезно поработала над внутренней компоновкой устройства и, судя по всему, сделала его одним из самых ремонтопригодных девайсов в своем классе. Напомним, ранее мы разбирали причины, почему вы захотите складной iPhone сразу после презентации, и, похоже, к этому списку можно добавлять еще один пункт, и это ремонтопригодность.



Что известно о складном iPhone Ultra

Инсайдеры сообщают, что у складного iPhone «строгая инженерная логика» внутренней конструкции, и предсказывают, что это подтвердят будущие видео с разборкой устройства. По описанию инсайдера, компоненты внутри уложены аккуратными слоями, а сама схема сборки — модульная: блоки можно снимать и менять без распутывания десятков шлейфов.

Главное отличие от конкурентов, — отсутствие сложной разводки шлейфов, которая обычно мешает разбирать другие складные смартфоны. Если это правда, такая конструкция облегчит замену аккумулятора, экрана и камер — то есть тех узлов, которые в складных аппаратах ломаются чаще всего.

Что будет внутри складного iPhone Ultra

Еще в феврале объясняли, что материнская плата у складного iPhone расположена справа. Чтобы не тянуть шлейфы через весь экран к кнопкам громкости слева, Apple якобы решила перенести кнопки громкости на верхнюю грань устройства, а провода вести напрямую вверх. Так освобождается место внутри корпуса.

По тому же источнику, внутри применена многослойная компоновка, и почти всё свободное место отдано экрану и аккумулятору. Утверждается, что в складном iPhone будет самая большая батарея среди iPhone в истории. Любопытно, что цена нового устройства тоже будет рекордной — подробнее о том, сколько будет стоить iPhone Ultra в России, мы писали отдельно.

Ремонт складных смартфонов: почему это дорого

Складные аппараты исторически считаются самыми сложными для ремонта. У них две части корпуса, шарнир, гибкий экран и десятки шлейфов, которые проходят через подвижное соединение. Любая замена — дорогая и долгая. Если слухи окажутся правдивыми, и Apple действительно упростила внутреннюю компоновку, это даст несколько практических плюсов:

замена аккумулятора обойдётся дешевле и быстрее

повреждённый экран можно будет менять без полной разборки корпуса

срок жизни устройства вырастет — а это важно при цене около двух тысяч долларов

авторизованные сервисы и независимые мастерские смогут чинить аппарат без специального оборудования

Для владельца это означает, что складной iPhone теоретически окажется не таким одноразовым, как первое поколение складных Android-смартфонов. Подробнее о том, как Apple победила главный недостаток складных смартфонов, мы уже писали отдельно.

iPhone Ultra: цена, дата выхода и характеристики

По информации, которая появилась ранее, складной iPhone Ultra получит следующие характеристики:

цена при запуске — около $2 000, то есть примерно от 215 000 ₽ в России

только eSIM, без лотка для физической SIM-карты

три варианта по объёму памяти

Touch ID и Camera Control на правой грани

одна фронтальная камера в отверстии экрана

две основные камеры на блоке в стиле iPhone Air

всего два цвета корпуса

Сам аппарат, по слухам, выйдет осенью вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Его называют iPhone Ultra. Заявленные параметры — внутренний экран 7,8 дюйма, внешний 5,5 дюйма, чип A20 и собственный модем C2. В сравнении со старшими моделями линейки iPhone 18 Pro и iPhone Ultra различаются по нескольким ключевым параметрам.

Насколько легко будет разобрать складной iPhone

Я бы не торопился с выводами. Перед нами всего лишь прогноз инсайдера, а не данные разборки: смартфона ещё нет в продаже, и до настоящих фотографий внутренностей от iFixit или кого-то ещё далеко. Да, слухи не раз попадали в точку по дизайну будущих iPhone, но и осечки тоже случались.

К тому же «легко разобрать» и «дёшево починить» — это совсем разные истории. Apple вполне может облегчить жизнь своим сервисам и одновременно намертво привязать экран и аккумулятор к серийному номеру — ровно так, как это уже устроено в нынешних iPhone. Так что говорить о реальной цене ремонта без официальных слов самой Apple пока бессмысленно.

Если вы присматриваетесь к первому складному iPhone всерьёз — новость скорее обнадёживающая: шанс, что аппарат не превратится в кошмар сервисменов, всё-таки есть. А вот если складной iPhone для вас — дорогая игрушка на пару лет, до следующей модели, тема ремонта вас волновать особо не должна. Кстати, помимо iPhone Ultra Apple может представить и другие устройства с приставкой Ultra в названии.

Для всех остальных владельцев iPhone эта утечка по сути ничего не меняет. Складной — отдельная и недешёвая ветка, и до осени мы ещё услышим кучу слухов разного качества. Так что разумнее дождаться официального анонса и первых независимых разборок: только они покажут, переосмыслила ли Apple сборку складного смартфона по-настоящему или это снова красивые слова на бумаге.