Когда выйдет Mac mini M5 и чем будет отличаться от Mac mini M4
Спрос на компактные компьютеры Apple Mac mini неожиданно бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Тем интереснее узнать, когда купертиновцы выпустят следующую модель на чипах M5 и M5 Pro. В теории, ее презентация возможна на WWDC в июне 2026 года, однако нехватка комплектующих и высокий спрос со стороны разработчиков ИИ могут сдвинуть выход на вторую половину года. Недавно Apple убрала самый дешёвый Mac mini с витрины, и это тоже намекает на скорые перемены. Собрали все, что известно про Mac mini M5, чего ждать по характеристикам и цене, и стоит ли откладывать покупку текущей модели.
Когда выйдет Mac mini на M5 и M5 Pro
Apple официально не подтверждала дату выхода. На мартовском мероприятии «Special Experience» в 2026 году новый Mac mini не показали, хотя там же представили чип M5 Pro — именно его ждут как минимум в одной из конфигураций следующего mini.
По данным Bloomberg, Apple разрабатывает Mac mini с чипами M5 и M5 Pro и держит модель в дорожной карте на 2026 год. А в декабре 2025 года упоминания этих версий нашли в утечке внутренних файлов Apple. Реалистичных сценария два:
- анонс на WWDC в июне 2026 года;
- сдвиг на вторую половину 2026-го из-за дефицита и слухов о будущем чипе M6.
Apple и раньше обновляла Mac mini нерегулярно: версия на M1 продавалась почти три года, поколение M3 пропустили вовсе, а M4 вышел только в конце 2024 года. Так что задержка в рамках привычного для линейки сценария. Хотите первыми узнать дату анонса? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.
Почему Mac mini M4 пропал из продажи
По состоянию на май 2026 года купить Mac mini непросто. Доставка ряда конфигураций растянулась до 10-12 недель — против обычных 3-4 недель для базовой модели с 512 ГБ SSD и 16 ГБ оперативной памяти. Часть вариантов с увеличенной памятью Apple и вовсе сняла с витрины онлайн-магазина. Подробнее о том, какие модели пострадали и почему сроки доставки выросли, мы уже писали.
На квартальном отчёте Apple Тим Кук признал, что дефицит продлится ещё несколько месяцев. Главное узкое место — ограниченные мощности по выпуску чипов M-серии на самом современном техпроцессе. Дополнительно давит мировая нехватка оперативной памяти: за те же чипы памяти борются дата-центры, обучающие модели ИИ.
Второй фактор — спрос. Mac mini оказался удачной машиной для локального запуска ИИ-моделей: общий пул памяти для процессора и графики (так называемая unified memory — единая память, которой одновременно пользуются CPU и GPU) даёт ему преимущество перед обычными ПК с раздельными RAM и видеопамятью. Разработчики и небольшие компании скупают mini как компактные ИИ-серверы, что ускоряет вымывание остатков.
Чем Mac mini M5 будет отличаться от Mac mini M4
M5 дебютировал в октябре 2025 года. Архитектура осталась 3-нанометровой, но главный упор сделан на графику и задачи искусственного интеллекта: новый GPU получил отдельные блоки для ИИ-вычислений. M5 Pro вышел в марте 2026 года и построен на «Fusion Architecture» — двух кристаллах, объединённых в один чип. У него 18-ядерный процессор: 6 «супер-ядер» и 12 производительных.
Что это даёт на практике:
- графика быстрее M4 примерно на 10-30% в зависимости от нагрузки;
- заметный прирост в локальной генерации изображений и работе языковых моделей;
- SSD у M5 Pro и M5 Max в некоторых сценариях вдвое быстрее, чем у предыдущего поколения;
- прирост по процессору более скромный — около 10-15% в одноядерных тестах.
Короткий вывод: главные улучшения почувствуют те, кто работает с графикой и ИИ, а не те, кому нужен просто быстрый офисный десктоп. Я даже уже рассказывал, как запустил ИИ-агента на Mac mini и управляю им через Telegram.
Какие характеристики получит Mac mini M5
Подтверждённой спецификации нет, но по логике обновления MacBook Pro и MacBook Air в марте 2026 года можно ожидать следующего:
- от 16 ГБ оперативной памяти у M5 и от 24 ГБ у M5 Pro;
- базовый SSD 512 ГБ вместо 256 ГБ, до 4 ТБ для M5 и до 8 ТБ для M5 Pro;
- Thunderbolt 4 у обычной версии и Thunderbolt 5 у M5 Pro;
- Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 — по аналогии с весенними ноутбуками.
Корпус, скорее всего, не изменится: квадрат 5 на 5 дюймов, представленный в 2024 году, рассчитан на несколько лет вперёд. Набор портов тоже остаётся прежним: два USB-C спереди, разъём для наушников, три Thunderbolt сзади, HDMI и гигабитный Ethernet (с опцией 10 Гбит/с). Остались вопросы по характеристикам? Обсудите их в нашем чатике в Telegram или МАКС — там всегда помогут.
Сколько будет стоить Mac mini M5 в России
Цены Apple ещё не объявила, но стартовая цена, скорее всего, вырастет. Уже в мае 2026 года самая доступная версия M4 на 256 ГБ за $599 пропала с витрины онлайн-магазина — теперь базовой считается конфигурация с 512 ГБ за $799, что в России выходит примерно от 80 000 ₽.
Для справки, прежняя линейка M4 выглядела так:
- $599 — M4, 16 ГБ, 256 ГБ SSD (снят с продажи) — примерно от 60 000 ₽ в России;
- $799 — M4, 16 ГБ, 512 ГБ SSD — примерно от 80 000 ₽ в России;
- $999 — M4, 24 ГБ, 512 ГБ SSD — примерно от 100 000 ₽ в России;
- $1 399 — M4 Pro, 24 ГБ, 512 ГБ SSD — примерно от 140 000 ₽ в России.
По логике, Apple может либо оставить $799 как новую базу с 512 ГБ, либо выбрать промежуточный вариант — около $699 (примерно от 70 000 ₽ в России) с тем же объёмом памяти. На цены давят рост стоимости компонентов, дефицит памяти и возможные пошлины. Часть будущих Mac mini Apple планирует собирать на заводе Foxconn в Техасе, что снимает часть тарифных рисков, но добавляет других расходов. Есть и встречный аргумент: Mac mini исторически держался как самый доступный десктоп Apple, и компания может сознательно не задирать ценник, чтобы сохранить эту репутацию.
Какой Mac mini выбрать
Короткий ответ зависит от того, насколько срочно нужен компьютер.
- Если Mac mini нужен прямо сейчас для работы — придётся брать текущий M4, но учитывайте, что часть конфигураций едет достаточно долго.
- Можете подождать до июня — лучше дождаться WWDC: Apple либо покажет новую линейку, либо хотя бы внесёт ясность по десктопам.
- Основная задача — локальный запуск ИИ-моделей и графика? Тогда M5 действительно стоит ожидания, прирост ощутимый.
- Нужен просто тихий десктоп под офис, медиа и веб — M4 закроет всё это с запасом, переплачивать за M5 смысла нет.
Скидок на Mac mini сейчас тоже почти нет — дефицит затронул практически все варианты памяти. Так что главный совет простой: если можете подождать пару месяцев, подождите до WWDC и решайте уже по фактам, а не по слухам.