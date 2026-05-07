Когда выйдет Mac mini M5 и чем будет отличаться от Mac mini M4

Спрос на компактные компьютеры Apple Mac mini неожиданно бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Тем интереснее узнать, когда купертиновцы выпустят следующую модель на чипах M5 и M5 Pro. В теории, ее презентация возможна на WWDC в июне 2026 года, однако нехватка комплектующих и высокий спрос со стороны разработчиков ИИ могут сдвинуть выход на вторую половину года. Недавно Apple убрала самый дешёвый Mac mini с витрины, и это тоже намекает на скорые перемены. Собрали все, что известно про Mac mini M5, чего ждать по характеристикам и цене, и стоит ли откладывать покупку текущей модели.



Когда выйдет Mac mini на M5 и M5 Pro

Apple официально не подтверждала дату выхода. На мартовском мероприятии «Special Experience» в 2026 году новый Mac mini не показали, хотя там же представили чип M5 Pro — именно его ждут как минимум в одной из конфигураций следующего mini.

По данным Bloomberg, Apple разрабатывает Mac mini с чипами M5 и M5 Pro и держит модель в дорожной карте на 2026 год. А в декабре 2025 года упоминания этих версий нашли в утечке внутренних файлов Apple. Реалистичных сценария два:

анонс на WWDC в июне 2026 года;

сдвиг на вторую половину 2026-го из-за дефицита и слухов о будущем чипе M6.

Apple и раньше обновляла Mac mini нерегулярно: версия на M1 продавалась почти три года, поколение M3 пропустили вовсе, а M4 вышел только в конце 2024 года. Так что задержка в рамках привычного для линейки сценария. Хотите первыми узнать дату анонса? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Почему Mac mini M4 пропал из продажи

По состоянию на май 2026 года купить Mac mini непросто. Доставка ряда конфигураций растянулась до 10-12 недель — против обычных 3-4 недель для базовой модели с 512 ГБ SSD и 16 ГБ оперативной памяти. Часть вариантов с увеличенной памятью Apple и вовсе сняла с витрины онлайн-магазина. Подробнее о том, какие модели пострадали и почему сроки доставки выросли, мы уже писали.

На квартальном отчёте Apple Тим Кук признал, что дефицит продлится ещё несколько месяцев. Главное узкое место — ограниченные мощности по выпуску чипов M-серии на самом современном техпроцессе. Дополнительно давит мировая нехватка оперативной памяти: за те же чипы памяти борются дата-центры, обучающие модели ИИ.

Второй фактор — спрос. Mac mini оказался удачной машиной для локального запуска ИИ-моделей: общий пул памяти для процессора и графики (так называемая unified memory — единая память, которой одновременно пользуются CPU и GPU) даёт ему преимущество перед обычными ПК с раздельными RAM и видеопамятью. Разработчики и небольшие компании скупают mini как компактные ИИ-серверы, что ускоряет вымывание остатков.

Чем Mac mini M5 будет отличаться от Mac mini M4

M5 дебютировал в октябре 2025 года. Архитектура осталась 3-нанометровой, но главный упор сделан на графику и задачи искусственного интеллекта: новый GPU получил отдельные блоки для ИИ-вычислений. M5 Pro вышел в марте 2026 года и построен на «Fusion Architecture» — двух кристаллах, объединённых в один чип. У него 18-ядерный процессор: 6 «супер-ядер» и 12 производительных.

Что это даёт на практике:

графика быстрее M4 примерно на 10-30% в зависимости от нагрузки;

заметный прирост в локальной генерации изображений и работе языковых моделей;

SSD у M5 Pro и M5 Max в некоторых сценариях вдвое быстрее, чем у предыдущего поколения;

прирост по процессору более скромный — около 10-15% в одноядерных тестах.

Короткий вывод: главные улучшения почувствуют те, кто работает с графикой и ИИ, а не те, кому нужен просто быстрый офисный десктоп. Я даже уже рассказывал, как запустил ИИ-агента на Mac mini и управляю им через Telegram.

Какие характеристики получит Mac mini M5

Подтверждённой спецификации нет, но по логике обновления MacBook Pro и MacBook Air в марте 2026 года можно ожидать следующего:

от 16 ГБ оперативной памяти у M5 и от 24 ГБ у M5 Pro;

и от 24 ГБ у M5 Pro; базовый SSD 512 ГБ вместо 256 ГБ, до 4 ТБ для M5 и до 8 ТБ для M5 Pro;

Thunderbolt 4 у обычной версии и Thunderbolt 5 у M5 Pro;

Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 — по аналогии с весенними ноутбуками.

Корпус, скорее всего, не изменится: квадрат 5 на 5 дюймов, представленный в 2024 году, рассчитан на несколько лет вперёд. Набор портов тоже остаётся прежним: два USB-C спереди, разъём для наушников, три Thunderbolt сзади, HDMI и гигабитный Ethernet (с опцией 10 Гбит/с). Остались вопросы по характеристикам? Обсудите их в нашем чатике в Telegram или МАКС — там всегда помогут.

Сколько будет стоить Mac mini M5 в России

Цены Apple ещё не объявила, но стартовая цена, скорее всего, вырастет. Уже в мае 2026 года самая доступная версия M4 на 256 ГБ за $599 пропала с витрины онлайн-магазина — теперь базовой считается конфигурация с 512 ГБ за $799, что в России выходит примерно от 80 000 ₽.

Для справки, прежняя линейка M4 выглядела так:

$599 — M4, 16 ГБ, 256 ГБ SSD (снят с продажи) — примерно от 60 000 ₽ в России;

$799 — M4, 16 ГБ, 512 ГБ SSD — примерно от 80 000 ₽ в России;

$999 — M4, 24 ГБ, 512 ГБ SSD — примерно от 100 000 ₽ в России;

$1 399 — M4 Pro, 24 ГБ, 512 ГБ SSD — примерно от 140 000 ₽ в России.

По логике, Apple может либо оставить $799 как новую базу с 512 ГБ, либо выбрать промежуточный вариант — около $699 (примерно от 70 000 ₽ в России) с тем же объёмом памяти. На цены давят рост стоимости компонентов, дефицит памяти и возможные пошлины. Часть будущих Mac mini Apple планирует собирать на заводе Foxconn в Техасе, что снимает часть тарифных рисков, но добавляет других расходов. Есть и встречный аргумент: Mac mini исторически держался как самый доступный десктоп Apple, и компания может сознательно не задирать ценник, чтобы сохранить эту репутацию.

Какой Mac mini выбрать

Короткий ответ зависит от того, насколько срочно нужен компьютер.

Если Mac mini нужен прямо сейчас для работы — придётся брать текущий M4, но учитывайте, что часть конфигураций едет достаточно долго.

Можете подождать до июня — лучше дождаться WWDC: Apple либо покажет новую линейку, либо хотя бы внесёт ясность по десктопам.

Основная задача — локальный запуск ИИ-моделей и графика? Тогда M5 действительно стоит ожидания, прирост ощутимый.

Нужен просто тихий десктоп под офис, медиа и веб — M4 закроет всё это с запасом, переплачивать за M5 смысла нет.

Скидок на Mac mini сейчас тоже почти нет — дефицит затронул практически все варианты памяти. Так что главный совет простой: если можете подождать пару месяцев, подождите до WWDC и решайте уже по фактам, а не по слухам.