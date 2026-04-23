Покупайте iPhone 17, пока не поздно — iPhone 18 будет хуже

Буквально на днях мы узнали, что Apple собирается ухудшить iPhone 18, чтобы сделать его производство дешевле, а теперь получилось выяснить, что конкретно внутри смартфона получит даунгрейд. Китайский инсайдер Fixed Focus Digital утверждает, что Apple планирует изменить характеристики iPhone 18 сразу по двум направлениям — экран и процессор. Цель — сэкономить на производстве, не повышая розничную цену. Если информация подтвердится, разница между обычным iPhone и бюджетной моделью станет минимальной.



В чем iPhone 18 окажется хуже iPhone 17

По данным инсайдера, первая жертва экономии — дисплей. Качество экрана в iPhone 18 будет хуже, чем в нынешнем iPhone 17. Конкретные параметры не названы, но для справки: iPhone 17 получил 6,3-дюймовый экран с ProMotion (плавная частота обновления до 120 Гц) и пиковой яркостью до 3000 нит на улице. Поскольку ProMotion стал одним из главных улучшений прошлогодней модели, скорее всего, под удар попадёт яркость — хотя это пока лишь предположение.

Второе направление — чип. Сейчас в iPhone 17 стоит A19 с пятиядерным графическим процессором, а в бюджетном iPhone 17e — тот же A19, но с четырьмя графическими ядрами. В Pro-версии — шесть ядер. Инсайдер считает, что в iPhone 18 количество графических ядер могут сократить с пяти до четырёх, фактически уравняв его с бюджетной моделью.

Fixed Focus Digital также отмечает, что Apple с высокой вероятностью переименует чип для маскировки даунгрейда. То есть формально название процессора может звучать по-новому, но по сути это будет ослабленная версия. Есть вероятность, что переименование может коснуться и самого смартфона и на выходе мы можем получить не iPhone 18, а какой-нибудь iPhone 26 или 27.

Зачем Apple делать iPhone 18 хуже

По словам инсайдера, логика простая: вместо того чтобы поднимать цену на стандартный iPhone 18, Apple решила удешевить его производство. Это часть новой стратегии контроля расходов, которая затрагивает не только экран и чип, но и память, а также другие компоненты.

В итоге обычный iPhone 18 по характеристикам приблизится к бюджетному iPhone 18e. Уже сейчас между iPhone 17 и iPhone 17e разница заметна: Dynamic Island вместо «чёлки», больший экран, ProMotion, более высокая яркость, лучшая фронтальная и сверхширокоугольная камеры, более ёмкая батарея. Какие из этих различий сохранятся в следующем поколении — пока неизвестно.

Тем не менее это по-прежнему слух, а не подтверждённый факт. До начала массового производства iPhone 18 характеристики могут измениться. Инсайдер утверждает, что тестирование начнётся в июне — это ранний этап EVT для iPhone 18 и iPhone 18e, после которого спецификации ещё могут корректироваться.

Дата выхода iPhone 18

Apple, по имеющимся данным, планирует разделить осенний запуск линейки iPhone. Осенью 2026 года ожидаются только старшие модели:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Складной iPhone Ultra

А вот обычный iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2 появятся позже — предположительно весной 2027 года. Это совершенно новая для Apple схема, которая может повлиять на решения о покупке: тем, кто привык обновляться осенью, придётся либо переплачивать за Pro, либо ждать полгода.

Купить iPhone 17 или ждать iPhone 18: что лучше

Если вы планировали дождаться iPhone 18 как замену текущему устройству, эта утечка — повод задуматься. При подтверждении слухов обычный iPhone 18 может оказаться менее привлекательным обновлением, чем iPhone 17 в своё время. Экономия Apple на компонентах означает, что разница между «обычным» и «бюджетным» iPhone размоется ещё сильнее.

Владельцам iPhone 17 точно не стоит торопиться с обновлением — скорее всего, переход на iPhone 18 будет шагом в сторону, а не вперёд. А тем, кто выбирает между iPhone 17 и ожиданием iPhone 18, возможно, имеет смысл не откладывать покупку и купить iPhone 17 прямо сейчас. Впрочем, до финальных спецификаций ещё далеко, и Apple вполне может скорректировать планы по ходу разработки.