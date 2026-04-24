Базовый iPhone 18 получит начинку от Pro. Зачем тогда доплачивать 30 тысяч?
Тайваньское издание Commercial Times сообщает, что Apple планирует серьёзно обновить начинку всей линейки iPhone 18. Все модели серии могут получить 12 ГБ оперативной памяти, новые процессоры на 2-нанометровом техпроцессе и фирменный 5G-модем второго поколения. Если при этом цены не вырастут, iPhone 18 имеет все шансы стать самым популярным смартфоном года. Ранее мы уже разбирали, когда выйдут iPhone 18 и основные отличия от предыдущих моделей.
Оперативная память в iPhone 18: зачем нужны 12 ГБ
Главная новость для обычного пользователя: базовый iPhone 18, по данным источника, получит 12 ГБ оперативной памяти. Сейчас такой объём доступен только в Pro-моделях, а обычные iPhone довольствуются 8 ГБ.
На практике это означает несколько вещей:
- Локальные задачи с ИИ (Apple Intelligence) будут работать быстрее и стабильнее — именно оперативная память ограничивает возможности нейросетей на устройстве
- Приложения в фоне будут реже выгружаться — не придётся ждать перезагрузки мессенджера или браузера при переключении между задачами
- Игры смогут использовать больше памяти для текстур и визуальных эффектов
Увеличение памяти в базовой модели делает её заметно привлекательнее для тех, кто не хочет переплачивать за Pro-версии стоимостью от 1000 долларов (примерно от 108 000 ₽ в России). При этом есть мнение, что Apple специально делает iPhone 18 хуже в некоторых аспектах, чтобы сохранить разницу между линейками.
Чипы A20 и A20 Pro для iPhone 18: что изменится с переходом на 2 нм
По информации источника, iPhone 18 станет первым смартфоном Apple с процессорами, произведёнными по 2-нанометровому техпроцессу. Базовые модели получат чип A20, а iPhone 18 Pro и Pro Max — более мощный A20 Pro.
Для пользователя переход на новый техпроцесс обычно означает две вещи: выше производительность и лучше энергоэффективность. Проще говоря, смартфон работает быстрее, но при этом медленнее разряжается. Насколько именно — пока неизвестно, конкретных цифр производительности в источнике нет.
Разделение на A20 и A20 Pro сохраняет привычную логику: базовые iPhone получают чип послабее, Pro-модели — посильнее. Но сам факт перехода на 2 нм для всей линейки — это существенный шаг вперёд по сравнению с текущим поколением.
Модем C2 и спутниковая связь в iPhone 18
Apple продолжает заменять модемы Qualcomm собственными разработками. В iPhone 18, по данным слухов, появится модем второго поколения C2, который придёт на смену C1 и C1X из текущих моделей.
Что может измениться для пользователя:
- C2 может стать первым модемом Apple с поддержкой mmWave — технологии сверхбыстрого 5G, которая работает в крупных городах развитых рынков
- Улучшенная спутниковая связь благодаря стандарту NR-NTN — спутники смогут работать как «удалённые сотовые вышки», что расширит возможности экстренной связи в местах без покрытия
Также упоминается новый беспроводной чип N2, но подробностей о его преимуществах перед текущим N1 пока нет.
Сколько будет стоить iPhone 18
Отдельная интрига — стоимость. Ранее появлялись слухи о заморозке цен на всю линейку iPhone 18, несмотря на заметный рост стоимости оперативной памяти (DRAM) и флеш-накопителей (NAND) на мировом рынке.
Аналитик Минг-Чи Куо из TF International Securities объяснял, что Apple может компенсировать рост себестоимости за счёт выручки от сервисов — подписок, App Store, Apple Music и других. По его мнению, компании выгоднее поглотить расходы на комплектующие и укрепить позиции на рынке, чем повышать цены и терять покупателей.
При этом есть нюанс: базовый iPhone 18, по другим утечкам, может получить экран на основе технологии 2023 года — то есть Apple экономит на дисплее, чтобы вложиться в процессор и память. Для покупателя это компромисс: начинка мощнее, но экран может уступать Pro-моделям заметнее, чем раньше.
Стоит ли ждать iPhone 18
Если слухи подтвердятся, базовый iPhone 18 станет заметно интереснее предшественника. 12 ГБ памяти, 2-нанометровый чип и собственный 5G-модем — это набор, который раньше ассоциировался с Pro-линейкой. Для владельцев iPhone 15 и старше это может стать весомой причиной для обновления.
Владельцам iPhone 17 торопиться незачем — разница в одно поколение редко бывает критичной. Мы уже разбирали, почему есть причины купить iPhone 17 сейчас и не ждать следующую модель. А тем, кто выбирает между Pro и обычной версией, стоит дождаться конкретных тестов производительности и сравнений экранов.
Главное ограничение на сегодня: источник оценивается как «правдоподобный» с вероятностью 55%. Это не подтверждённые факты, а прогноз, основанный на данных цепочки поставок. Окончательную картину покажет только осенняя презентация Apple.