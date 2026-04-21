Apple специально делает iPhone 18 хуже. Зачем ей это нужно

Про iPhone 18 Pro мы уже знаем, пожалуй, всё, начиная от новых крутых цветов корпуса и заканчивая начинкой, а вот про базовую версию было неизвестно практически ничего. И теперь стало понятно почему. Apple, похоже, решила серьёзно сэкономить на обычном iPhone 18. Известный китайский инсайдер утверждает, что компания намеренно упрощает производственные процессы базовой модели, приближая её к бюджетному iPhone 18e. Разбираемся, что это значит для покупателей и стоит ли волноваться.



Почему Apple решила упростить базовый iPhone 18

Китайский инсайдер Fixed Focus Digital, известный своими точными прогнозами, опубликовал на Weibo серию постов о грядущем iPhone 18. По его словам, Apple приняла решение снизить себестоимость базовой модели за счёт упрощения производственных процессов. Речь идёт не о какой-то одной детали, а о комплексном подходе: изменения затронут чипы, память и технологии сборки.

Результат этих мер — iPhone 18 фактически приблизится по характеристикам к бюджетному iPhone 18e, с которым они теперь должны выйти в одно время. Для Apple это новая стратегия экономии, которую компания раньше не применяла в таком масштабе.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Инсайдер подчёркивает, что информация подтверждена из нескольких независимых источников. Причём именно этот источник ранее верно предсказал, что iPhone 17e сохранит «чёлку» вместо Dynamic Island — вопреки ложным слухам об обратном. Это добавляет ему определённого веса.

Что заставляет Apple экономить на iPhone 18

Причин здесь несколько, и все они связаны с текущей ситуацией на рынке.

Во-первых, кризис цен на память, из-за которого компания уже сдвинула релиз Mac Studio и MacBook Pro OLED. Индустрия переживает настоящий дефицит оперативной памяти — всё из-за бума дата-центров для ИИ. Спрос на DRAM кратно превышает предложение, и цены продолжают расти. Аналитик Минг-Чи Куо и другие эксперты давно предупреждали, что это ударит по себестоимости смартфонов. Тим Кук на последнем отчёте признал, что Apple находится в режиме «погони за поставками» памяти.

Во-вторых, тарифные войны и нестабильность в цепочках поставок. Apple приходится балансировать между ростом себестоимости и желанием удержать цену iPhone 18 на привычной отметке в 799 долларов. Поднимать ценник — значит терять покупателей. Снижать маржу — не в характере Apple. Остаётся третий путь: сделать устройство дешевле в производстве.

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ТЕЛЕГРАМ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

В-третьих, одновременный выпуск iPhone 18 и iPhone 18e. Если оба устройства выходят в одно время и используют схожие компоненты, Apple получает экономию на масштабе. Вместо двух разных производственных линий — одна, но более эффективная. С точки зрения бизнеса это логично, хотя покупателям базовой модели радоваться нечему.

Отличия iPhone 18 от iPhone 18e

Вот здесь начинается самое интересное. Сейчас разница между iPhone 17 и iPhone 17e довольно ощутимая: Dynamic Island вместо «чёлки», экран побольше, ProMotion на 120 Гц, более высокая яркость, улучшенная фронтальная камера, ультраширокоугольный объектив и более ёмкий аккумулятор.

Если Apple действительно сблизит iPhone 18 и iPhone 18e, часть этих различий может просто исчезнуть. Какие именно — пока неизвестно. Но есть предположения.

По слухам, iPhone 18e может получить Dynamic Island и экран 6,3 дюйма — то есть внешне оба устройства станут практически неотличимы. Если к этому добавить упрощённые компоненты в базовом iPhone 18, разница между моделями сведётся к минимуму. И тогда возникает закономерный вопрос: зачем платить больше?

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Среди возможных «упрощений» в iPhone 18 обсуждаются использование более медленной памяти LPDDR5X вместо более новой, упрощённый Camera Control без сапфирового стекла, чуть менее качественная обработка корпуса и, возможно, отключённые ядра процессора для повышения выхода годных чипов. Впрочем, инсайдеры оговариваются: что бы Apple ни изменила, для обычного пользователя это будет практически незаметно. Компания не станет жертвовать ощущением премиальности.

Дата выхода iPhone 18

Ещё одна важная деталь — iPhone 18 выйдет не осенью, как все привыкли. Apple впервые в истории разделяет линейку на два запуска.

Осенью 2026 года, ориентировочно в сентябре, компания покажет только премиальные модели: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra (он же iPhone Fold). Последний, по слухам, будет стоить свыше 2000 долларов — это будет самый дорогой iPhone в истории. А Huawei уже показала, каким будет складной iPhone Ultra.

А вот базовый iPhone 18, iPhone 18e и обновлённый iPhone Air 2 появятся только весной 2027 года, ориентировочно в марте–апреле. То есть если вы каждый год покупаете обычный iPhone, в этот раз придётся подождать на полгода дольше.

Аналитики объясняют такое решение несколькими факторами. Apple хочет дать каждому устройству больше внимания: осенью все будут говорить про складной iPhone и Pro-модели, а весной — про доступные варианты. Кроме того, это помогает распределить нагрузку на производство и создать два крупных медийных события вместо одного.

Стоит ли ждать iPhone 18

Давайте честно: пока рано делать окончательные выводы. До релиза iPhone 18 — минимум девять месяцев, и многое может измениться. Спецификации на этом этапе разработки редко бывают финальными.

Но тенденция настораживает. Apple и раньше экономила на базовых моделях — вспомните экран 60 Гц, который держался в обычных iPhone до последнего. Однако в этот раз масштаб экономии может быть куда серьёзнее.

С другой стороны, если вы и так планировали iPhone 18 Pro, для вас ничего не меняется. Про-модели, судя по всему, сохранят флагманский уровень — и даже цены останутся на уровне iPhone 17 Pro.

Читайте также: Apple выпустила iOS 26.5 beta 3: что нового, как скачать и когда ждать релиз

А вот если вы рассчитывали сэкономить и взять базовый iPhone 18, стоит внимательно следить за новостями. Потому что при минимальной разнице с iPhone 18e переплата за обычную модель может потерять всякий смысл. И, возможно, именно это Apple и хочет: подтолкнуть покупателей либо к Pro, либо к дешёвому 18e, убрав промежуточный вариант из уравнения.