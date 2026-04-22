Переводы через СБП с 1 мая 2026 станут платными. Кто теперь будет платить

С 1 мая 2026 года в России начнут действовать новые тарифы за операции через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь, помимо того, что при переводах по номеру телефона надо будет заполнять ИНН, за них придется еще и платить сверху к сумме операции. Согласимся, новость звучит тревожно, но на практике обычных людей она почти не затрагивает. Разбираемся, что меняется для граждан, кто будет платить комиссию и в каком размере.



Решение о новых тарифах на услуги СБП приняли в Центробанке ещё в конце марта 2026 года. С 1 мая они вступают в силу. Но важно понимать, кому именно адресованы эти тарифы.

Комиссию будут брать с переводов, где одна из сторон является коммерческой структурой. Допустим, вы покупаете баблти или кофе и в корнере в торговом центре или кафе либо сувенир у самозанятого специалиста. В этом случае дополнительное списание при переводе будет.

Размер комиссии зависит от суммы перевода: за мелкие платежи до 125 рублей — всего 5 копеек, а за переводы от 6 тысяч до 1 миллиона рублей — максимум 3 рубля. При этом комиссия берётся с обеих сторон — и за отправку, и за получение денег.

Судя по всему, комиссию буду брать именно с банков — за то, что они пользуются системой. А вот переложат ли банки эти расходы на клиентов — отдельный вопрос, но напрямую для граждан ничего не меняется.

Правда, после публикации этой новости ЦБ РФ неожиданно выступил с заявлением о том, что никаких комиссий вводиться не будет. Но речь про рядовых пользователей. Тогда как с бизнеса дополнительную плату за эквайринг через СБП все-таки возьмут.

Переводы через СБП без комиссии: какой лимит действует в 2026 году

Для обычных пользователей переводы через СБП остаются бесплатными. Это касается:

переводов другим физлицам;

переводов самому себе между своими счетами в разных банках;

переводов на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

переводов в пользу государства (налоги, штрафы, пошлины).

Лимит бесплатных переводов для граждан самим себе — 30 млн рублей в месяц через СБП и 100 тысяч рублей — другим людям. Этот порог не изменился. Если вы переводите деньги в пределах этой суммы, комиссии не будет.

Стоит отметить, что списание и зачисление средств с банковских счетов граждан на счета юрлиц и ИП тоже остаётся бесплатным. То есть, оплачивая товары или услуги через СБП, вы по-прежнему не платите ничего сверху.

Что изменится для обычных граждан при переводах через СБП с 1 мая 2026

Если коротко — ничего. Пользовательский опыт остаётся прежним: открываете приложение банка, выбираете перевод по номеру телефона через СБП, отправляете деньги. Комиссия с вас не списывается, интерфейс не меняется.

Но есть нюанс, который стоит держать в голове. Банки теперь платят за каждую операцию через СБП. Теоретически это может повлиять на условия обслуживания в будущем — например, банки могут пересмотреть тарифы на другие услуги, чтобы компенсировать расходы. Пока таких сигналов нет, но следить за условиями своего банка не помешает.

При этом даже максимальная комиссия в 3 рубля с перевода в 100 тысяч рублей составляет всего 0,003% — это значительно ниже комиссий по классическому карточному эквайрингу. Вероятность ощутимого роста цен для конечного потребителя крайне мала, хотя в высокооборотных нишах с низкой маржинальностью бизнес может попытаться переложить расходы на клиентов.

Отдельный риск: банки могут классифицировать некоторые переводы самозанятым как «коммерческие», даже если они носят личный характер. Поэтому стоит внимательнее выбирать цель платежа в приложении банка.

Передача ИНН при переводах через СБП с 1 июля 2026

Помимо тарифов, есть ещё одно важное изменение, которое вступит в силу чуть позже. С 1 июля 2026 года банки, входящие в СБП, начнут передавать ИНН клиента при проведении операций. ИНН станет универсальным идентификатором, который поможет отслеживать подозрительные переводы.

Цель нововведения — борьба с так называемыми дропперами. Это люди, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты и счета мошенникам для вывода украденных денег. Привязка ИНН к каждой операции усложнит использование подставных счетов.

Для обычного пользователя это означает, что переводы станут чуть более прозрачными для банковской системы. На скорости и удобстве операций это не скажется.

Кого затронут платные переводы через СБП с мая 2026 года

Если вы просто переводите деньги друзьям, оплачиваете покупки или перекидываете средства между своими счетами — для вас ничего не меняется.

А вот кому действительно стоит разобраться в новых условиях:

владельцам бизнеса и самозанятым — чтобы понимать, как банки могут скорректировать тарифы на эквайринг и приём платежей через СБП;

тем, кто совершает переводы на крупные суммы — стоит помнить про лимит бесплатных переводов;

всем пользователям с 1 июля — ИНН будет передаваться автоматически, это не требует действий с вашей стороны, но полезно знать.

В целом изменения с 1 мая — это история про внутреннюю кухню банковской системы. Для владельцев iPhone, которые привыкли переводить деньги через банковские приложения по номеру телефона, всё останется как было. Повод для беспокойства появится только в том случае, если ваш банк решит изменить собственные тарифы — и вот за этим уже стоит следить.