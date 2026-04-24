Бесплатная нейросеть Дипсик V4 уже вышла — она такая же крутая, как ChatGPT

DeepSeek представила сразу две новые языковые модели — V4-Pro и V4-Flash. Обе уже доступны бесплатно в чат-боте DeepSeek, а их открытые веса опубликованы на платформе Hugging Face. По собственным тестам компании, старшая модель обходит большинство открытых конкурентов и подбирается к уровню ChatGPT и Gemini. Если вы уже пользовались DeepSeek в России, обновление будет заметным.



Что умеют DeepSeek V4-Pro и V4-Flash

V4-Pro — это флагманская модель DeepSeek. Её общий объём составляет 1,6 трлн параметров, но при каждом запросе задействуется только 49 млрд. Такая архитектура (называется Mixture of Experts) позволяет модели быть мощной, но не тратить все ресурсы на каждый ответ.

V4-Flash — облегчённая версия с 248 млрд параметров, из которых на каждую генерацию уходит 13 млрд. По данным DeepSeek, в простых задачах она показывает результаты на уровне старшей модели, но отвечает быстрее и обходится дешевле в эксплуатации.

Обе модели получили контекстное окно размером в 1 млн токенов — это объём текста, который модель может учитывать при ответе. Для сравнения: целая книга средней длины укладывается примерно в 100–150 тысяч токенов. Также обе поддерживают режим «рассуждений», когда модель пошагово разбирает задачу, и обычный режим — для быстрых ответов.

Отличия DeepSeek V4-Pro от ChatGPT и Gemini

DeepSeek приводит результаты собственных бенчмарков, и здесь стоит сделать оговорку: это данные самой компании, а не независимые тесты. Тем не менее цифры заслуживают внимания.

По заявлениям DeepSeek, V4-Pro превосходит все существующие открытые модели в тестах по математике, программированию и естественным наукам. По объёму «общих знаний о мире» она уступает только Gemini 3.1 Pro от Google. Ранее мы уже тестировали нейросеть DeepSeek и сравнивали её с ChatGPT — V4-Pro обещает быть ещё сильнее.

Компания также называет V4-Pro лидером в бенчмарках по так называемому агентному программированию — это когда ИИ не просто отвечает на вопрос, а выполняет цепочку действий: пишет код, запускает его, проверяет результат и исправляет ошибки. Модель поддерживает интеграцию с инструментами Claude Code, OpenClaw и OpenCode, которые используются разработчиками для написания программ с помощью ИИ.

Включить DeepSeek V4 в чат-боте бесплатно

Главное преимущество DeepSeek для обычного пользователя — доступность. Чат-бот DeepSeek работает бесплатно, и обе новые модели уже доступны в нём в режиме «Эксперт». Для сравнения, доступ к самым мощным моделям ChatGPT требует подписки Plus или Pro.

Если вы используете ИИ для повседневных задач — написать текст, разобраться в сложной теме, получить совет по коду или проанализировать документ — DeepSeek V4 может закрыть большинство этих потребностей без подписки. Контекстное окно в миллион токенов позволяет загрузить в модель длинный документ целиком и задавать вопросы по нему.

При этом нужно учитывать, что DeepSeek — китайская компания, и её серверы расположены в Китае. Для некоторых пользователей это может быть важным фактором ведь VPN для доступа не потребуется. Специально включать в DeepSeek новые модели не требуется. Вот как это работает:

Откройте чат-бот DeepSeek на сайте chat.deepseek.com или в мобильном приложении Переключитесь в режим «Эксперт» для модели Pro и быстрый для Flash

Превью-версии обеих моделей доступны прямо сейчас.

Доступ через API компания обещает открыть 24 апреля 2026 года — это важно для разработчиков, которые хотят встроить модели в свои продукты. Цены на API пока не объявлены. Веса моделей также опубликованы на Hugging Face — это значит, что технически продвинутые пользователи и компании могут запустить модели на собственных серверах.

Какую модель DeepSeek выбрать

V4-Flash — разумный выбор для большинства задач: быстрые ответы на вопросы, помощь с текстами, простой код, обобщение информации. Она отвечает быстрее и, по данным DeepSeek, в простых сценариях не уступает старшей модели.

V4-Pro стоит выбирать для сложных задач: глубокий анализ, математика, программирование, работа с длинными документами и цепочки рассуждений. Если вам нужен ИИ как рабочий инструмент для разработки или исследований, старшая модель даст заметно лучший результат.

Для владельцев техники Apple это означает, что DeepSeek остаётся одной из немногих полностью бесплатных альтернатив ChatGPT, которая работает в браузере Safari и через приложение. Учитывая, что Apple Intelligence пока ограничена в возможностях и недоступна в России, DeepSeek закрывает потребность в мощном ИИ-помощнике без подписок и ограничений по региону.

Если вы платите за ChatGPT Plus и используете его для несложных задач, сейчас хороший момент попробовать DeepSeek V4 и решить, нужна ли вам подписка дальше.