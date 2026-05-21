Что умеет Gemini Omni: новая нейросеть для редактирования и создания видео со звуком из фото или текста

Миша Королев

Google провела конференцию для разработчиков 19 и 20 мая 2026 года и показала ряд обновлений вокруг Gemini. Главная новинка — Gemini Omni, мультимодальная модель для генерации и редактирования видео из любых входных данных. Пока Apple встраивает Gemini в Siri, Google идёт дальше и выпускает инструмент, способный превратить текст, картинку или другой ролик в готовое видео. Параллельно компания представила обновлённый видеогенератор Veo 3.1 Lite и новую модель для картинок Nano Banana 2. Ниже — что всё это умеет и что даёт пользователю iPhone, iPad и Mac.

Нейросети, которые Google представила на I/O 2026

Конференция Google для разработчиков прошла 19 и 20 мая 2026 года в штаб-квартире компании в Маунтин-Вью, Калифорния. На ней Google представила сразу несколько обновлений в линейке Gemini и смежных моделях. Главным анонсом стала Gemini Omni — новое семейство мультимодальных моделей от Google DeepMind, которое объединяет интеллект Gemini с генеративными медиа-инструментами.

Первая модель в семействе — Gemini Omni Flash. Она может, получив текст, изображения, аудио и видео, на выходе выдать готовый видеоролик длительностью до 10 секунд с синхронизированным звуком. По сути, это конструктор: вы загружаете любой референс, описываете словами, что хотите получить, и модель собирает из этого видео с учётом физики, освещения и контекста.

Параллельно с Gemini Omni Google обновила другие модели. Видеогенератор Veo 3.1 Lite доступен через Gemini API и Google AI Studio и стоит меньше половины от Veo 3.1 Fast, поддерживая генерацию видео как из текста, так и из картинки. Отдельно Google напомнила про Nano Banana 2 — модель для генерации и редактирования изображений, которая совмещает качество Pro-версии и скорость Flash-версии. Если вам интересно, как начать работать с нейросетями, эти инструменты — хорошая точка входа.

Видео из картинки и текста в Gemini Omni Flash

Gemini Omni Flash — это не просто генератор видео, а модель с пониманием реального мира. Google заявляет, что Omni умеет моделировать физические процессы: гравитацию, кинетическую энергию, динамику жидкостей. Это позволяет создавать более реалистичные сцены, где объекты ведут себя естественно, а не «плавают» в кадре.

Вот что Omni Flash умеет уже сейчас:

  • Генерация видео из текста — описываете сцену словами, получаете 10-секундный ролик со звуком
  • Видео из картинки — загружаете фото или иллюстрацию, модель «оживляет» изображение
  • Редактирование через диалог — меняете фон, добавляете кинематографические зумы или заменяете элементы в уже готовом видео простыми текстовыми командами
  • Мультимодальный ввод — можно комбинировать текст, картинки, аудио и видео в одном запросе

Все созданные через Omni материалы автоматически получают цифровую маркировку SynthID. Это невидимый водяной знак, который можно проверить через приложение Gemini, Chrome и Поиск Google. Отдельно стоит отметить: редактирование речи и аудио в видео пока заблокировано — Google намеренно придерживает эту функцию из соображений безопасности. Хотите обсудить возможности видео-ИИ с другими пользователями Apple? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС — там всегда помогут разобраться.

Цена Gemini Omni и как получить доступ

Gemini Omni Flash начал раскатываться 19 мая 2026 года — в день анонса. Доступ открыт сразу в нескольких местах:

  • приложение Gemini и Google Flow — для подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra
  • YouTube Shorts и YouTube Create — бесплатно для пользователей старше 18 лет
  • API для разработчиков и корпоративных клиентов — появится в ближайшие недели

Конкретных цен за использование Omni Flash через приложение Gemini пока нет — модель входит в существующие подписки. Google AI Plus стоит от 19,99 доллара в месяц, а топовый тариф Ultra — 249,99 доллара. Для бесплатного знакомства проще всего зайти через YouTube Shorts — там Omni доступен без подписки.

Что касается API, Google пока не опубликовала конкретные тарифы, идентификаторы моделей и региональные ограничения. Поэтому строить рабочие процессы вокруг Omni через API пока преждевременно — стоит дождаться официальной документации.

Gemini Omni на Mac и iPhone: где попробовать новые функции

Для большинства пользователей iPhone и Mac главный практичный вопрос — где это вообще можно потрогать. Gemini у Google традиционно доступен через веб-версию, отдельные приложения и API для разработчиков. Если вы уже пользуетесь Gemini на Mac, новые модели обычно подъезжают именно туда — через тот же интерфейс, без отдельной установки.

Если вы только присматриваетесь, у нас есть отдельные разборы: как поставить Gemini для Mac без браузера и как им пользоваться и оплатить из России. Это поможет понять, в каком виде вообще доходят новые модели Google до российского пользователя — и стоит ли возиться ради Omni.

Что умеют Veo 3.1 Lite и Nano Banana 2

Помимо Omni, на Google I/O 2026 подсветили и другие модели. Veo 3.1 Lite поддерживает оба сценария: Text-to-Video и Image-to-Video, то есть генерацию ролика и по текстовому описанию, и по картинке-референсу. По цене всё прозрачно: Lite-версия стоит примерно 0,05 доллара за секунду сгенерированного видео через Vertex AI — это более чем вдвое дешевле Veo 3.1 Fast. Аргумент для тех, кто экспериментирует с видео-ИИ и не хочет переплачивать за более тяжёлую модель.

Nano Banana 2 вышла ещё в феврале 2026 года и к моменту I/O уже успела стать дефолтной моделью для картинок в приложении Gemini, Google Search, Lens и Flow. Технически это Gemini 3.1 Flash Image — она выдаёт изображения с разрешением от 512 пикселей до 4K в разных соотношениях сторон, поддерживает консистентность до пяти персонажей и до 14 объектов в одном рабочем процессе. Для пользователя это означает одно: меньше выбора между «красиво, но медленно» и «быстро, но средне» — Nano Banana 2 пытается дать и то, и другое одновременно.

Кому подойдёт Gemini Omni для создания видео

Короткий ответ: зависит от ваших задач. Если вы монтируете ролики профессионально и следите за каждым новым инструментом — есть смысл попробовать Omni Flash через приложение Gemini или YouTube Shorts и сравнить с тем, что уже используете. 10-секундные ролики с синхронизированным звуком и возможностью редактирования через диалог — это уже рабочий инструмент для коротких демо, превью и контента в соцсетях.

Если же вы обычный пользователь iPhone и Mac и видео-ИИ для вас — это «иногда сделать смешной ролик», спешить точно не нужно. Бесплатный доступ через YouTube Shorts — хороший способ познакомиться без обязательств.

Отдельно стоит учитывать доступ из России: в нашей стране Gemini и ее части не работают напрямую, поэтому придется заморачиваться со входом через иностранный IP-адрес и оплатой окольными путями.

