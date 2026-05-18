6 лучших ИИ-приложений, которыми я пользуюсь на своем MacBook Air

Шесть ИИ-приложений для Mac, которые я оставил у себя после нескольких месяцев тестов — и продолжаю открывать каждый день. Это не очередные обёртки над ChatGPT, а инструменты для конкретных задач: ускорить набор текста, заменить ручную расшифровку встреч, разобрать папки с файлами голосом. Это не ИИ-агенты, о всех возможностях которых многие даже не догадываются, а полезные инструменты для обычных пользователей. Ниже — что они умеют, где работают локально, а где попросят подписку.



Какие нейросети можно использовать на Mac без браузера

Большинство пользователей знают ИИ по чат-ботам вроде ChatGPT, Gemini и Claude или через Apple Intelligence. Но современные Mac-приложения используют ИИ не для того, чтобы автоматизировать рутину, а чтобы помогать прямо во время работы — это не чат-бот в обёртке десктопного приложения, а инструменты другого уровня.

Главное практическое отличие — часть таких приложений работает прямо на Mac, без отправки данных в облако. Это важно для приватности и для работы без интернета. Если у вас Mac на Apple Silicon, локальные модели запускаются быстро. Кстати, если вы ещё пользуетесь старым софтом через Rosetta, почитайте, почему не стоит использовать приложения для Intel на Mac с M1.

Ускорить набор текста на Mac с помощью ИИ

Cotypist ускоряет печать за счёт ИИ-подсказок. Приложение анализирует то, что вы уже набрали, и предлагает следующие слова: следующее слово принимается клавишей Tab, а всю подсказку целиком — клавишей ~.

По моим ощущениям, Cotypist в среднем автоматически предсказывает 400-500 слов в день, что снижает усталость и помогает не терять мысль. Важный момент для тех, кто беспокоится за приватность: приложение работает полностью офлайн, загружает на Mac небольшую ИИ-модель и само подбирает её под возраст и характеристики компьютера, так что данные не уходят наружу и не используются для обучения.

Есть и тонкая настройка: можно задать британский или американский английский, стиль и тон — подсказки будут им следовать. Помимо английского, Cotypist поддерживает и другие языки, но оптимизирован именно под английский — качество подсказок на русском пока заметно ниже. Сейчас Cotypist находится в стадии бета-версии с бесплатным Pro-пробным периодом на 30 дней, но разработчик прямо предупреждает, что после релиза появятся платные планы.

Голосовой ввод на Mac без интернета

Если вы привыкли диктовать текст, основная боль популярных решений вроде Wispr Flow — отправка аудио в облако. Без интернета такой диктовщик не работает, плюс остаётся риск, что записанный голос пойдёт в обучение моделей.

Superwhisper решает это иначе. Приложение загружает ИИ-модель локально на Mac и расшифровывает звук в текст прямо на устройстве. По моему опыту, по функциям ощущения похожи на Wispr Flow: можно добавлять свои слова в словарь, задавать режимы под разные приложения, использовать мультиязычность. Из моделей я отдельно отмечу Parakeet от Nvidia. Superwhisper поддерживает более 100 языков, включая русский — можно диктовать на русском языке и получать качественную расшифровку.

По цене: с маленькой локальной моделью Superwhisper бесплатен, а расширенные возможности — безлимитный доступ к онлайн- и локальным моделям, перевод любого языка на английский, расшифровка аудио- и видеофайлов — входят в план Pro за 8,49 доллара в месяц (примерно от 1 000 ₽/мес в России).

Как делать заметки с онлайн-встреч на Mac с помощью ИИ

Granola — это ИИ-ассистент для онлайн-встреч. Ключевое отличие от привычных «ботов в созвоне»: Granola работает локально на Mac, без виртуального бота в звонке — приложение использует системный звук для записи и расшифровки.

Логика простая: вы ведёте короткие заметки во время встречи, а после звонка Granola анализирует ваши заметки и заполняет пробелы с помощью расшифровки аудио. Дальше по этим записям можно задавать вопросы, и приложение находит ответы в транскрипте. Granola работает со всеми популярными сервисами видеоконференций — Zoom, Google Meet, Slack, Teams и другими.

Без минусов тоже не обошлось. Granola может ошибаться в расшифровке из-за плохого звука, сильного акцента или перекрывающихся голосов, не различает говорящих, а отредактировать готовую транскрипцию нельзя — если что-то записано неверно, так и останется. Зато приложение поддерживает русский язык для транскрипции: русский есть в списке языков на macOS и Windows в режиме Multi-language. Качество расшифровки на русском уступает английскому, но для базовых задач этого достаточно.

По тарифам: бесплатная версия даёт доступ к ИИ-заметкам, общим папкам, шаблонам и поддержке нескольких языков, но история встреч ограничена 30 днями. План Business за 14 долларов в месяц снимает лимиты и добавляет продвинутые модели и интеграции с Notion, Slack, HubSpot и другими (примерно от 1 600 ₽/мес в России).

ChatGPT, Claude и Gemini на Mac: чем приложения лучше браузера

Три «больших» ИИ, у которых теперь есть полноценные приложения для Mac. Главное отличие от веб-версий — более глубокая интеграция с системой.

Claude Cowork может работать внутри папки на Mac: организовывать файлы, делать саммари содержимого, создавать отчёты и презентации. Я использую это для ежемесячных отчётов: складываю выгруженные данные в папку и даю инструкции.

Codex от OpenAI — более продвинутая версия Mac-приложения ChatGPT — может не только писать код, но и выполнять задачи на Mac, искать в интернете, писать письма и многое другое. Если хотите управлять Mac-приложениями с iPhone, почитайте, как подключить Codex на iOS.

Нативное приложение Gemini для Mac даёт ИИ дополнительный контекст того, над чем вы работаете, чтобы ответы были точнее, и Google обещает развивать его дальше. Все три приложения поддерживают русский язык — и в интерфейсе, и в общении.

Важный нюанс по деньгам: чтобы пользоваться этими приложениями на полную, нужен платный аккаунт Gemini, Codex/ChatGPT или Claude, и в отличие от остальных приложений в подборке, эти не заточены под одну задачу.

Как выбрать ИИ-приложение для Mac под свои задачи

Коротко, кому что подойдёт:

Cotypist — если много пишете на английском и хотите ускорить набор без отправки текста в облако. Русский язык поддерживается частично.

— если много пишете на английском и хотите ускорить набор без отправки текста в облако. Русский язык поддерживается частично. Superwhisper — если привыкли диктовать, но не готовы зависеть от интернета и облачной обработки. Поддерживает русский язык.

— если привыкли диктовать, но не готовы зависеть от интернета и облачной обработки. Поддерживает русский язык. Granola — если у вас по несколько онлайн-встреч в день и нужны нормальные локальные заметки. Поддерживает русский язык.

— если у вас по несколько онлайн-встреч в день и нужны нормальные локальные заметки. Поддерживает русский язык. Codex, Claude, Gemini — если уже платите за один из этих сервисов и хотите выжать из подписки больше, чем даёт вкладка в браузере. Все поддерживают русский.

Ни один пункт не про вас — спокойно пропускайте подборку: универсальной пользы у ИИ-приложений нет, они выигрывают только на конкретных сценариях. И держите в голове, что часть приложений из списка — бета-версии или активно дорабатываются, так что цены и условия ещё могут измениться.