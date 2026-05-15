Monologue Notes — приложение для диктовки на Айфон, которое работает с ИИ-агентами

В приложении для диктовки Monologue появилась новая функция — Notes. Это блок для заметок голосом, который с самого старта отдаёт записи через CLI и API ИИ-агентам. Если вы еще не знаете, что это такое, то самое время познакомиться с ИИ-агентами поближе, ведь за ними будущее. Звучит узко, но идея простая: продиктовал — и текст уже не заперт внутри приложения, а доступен Codex, Claude или любому другому агенту.



Приложение Monologue для диктовки на iPhone, Mac и Apple Watch

Monologue — приложение для диктовки, которое работает на Mac, iPhone, iPad и Apple Watch. Оно выделяется визуально: скевоморфный дизайн в духе iOS 6, что для категории чисто утилитарных утилит редкость. Как и другие приложения для диктовки, оно поддерживает разные «режимы» под бытовые сообщения и формальные письма, позволяет задавать словарь замен для часто диктуемых имён и сокращений, а на iOS вызывается через кастомную клавиатуру и Live Activity в Dynamic Island.

Якую именно модель распознавания использует Monologue, разработчики не раскрывают — это общая болезнь категории. Качество транскрипции при этом оценивается как хорошее.

Чем сторонняя диктовка лучше стандартного голосового ввода Apple

Короткий ответ: само по себе — незачем. Надёжная диктовка и преобразование речи в текст в индустрии ИИ сейчас по большей части решённая задача для большинства языков. Качество транскрипции у Superwhisper, Wispr Flow, Aqua Voice и локальных решений на базе Parakeet или VibeVoice — плюс-минус сопоставимое.

То же касается интеграции с iOS: Wispr Flow первыми сделали Android-приложение плюс iOS-версию с кастомной клавиатурой и Live Activities, чтобы диктовать в любое текстовое поле с большей производительностью и количеством функций, чем у штатной диктовки Apple. Потом подтянулись Superwhisper, Aqua Voice и другие. Глубокая интеграция с iOS и текстовыми полями — тоже решённая задача.

То есть выбирать между этими приложениями по точности или по тому, насколько удобно ими печатать в полях ввода, бессмысленно — все плюс-минус одинаковые. Некоторые энтузиасты ходят по улице с открытыми MacBook, чтобы диктовать тексты на ходу, — и любое из этих приложений им подойдёт.

Чем Monologue Notes отличается от других приложений для диктовки

Главное — не сама функция заметок, а то, как она устроена снаружи. Notes запустилась сразу с API, CLI, навыками и MCP-интеграциями для агентов и чат-ботов, который можно подключить как угодно.

Если совсем по-человечески:

API — способ программно достучаться до ваших заметок из других сервисов

— способ программно достучаться до ваших заметок из других сервисов CLI — команда в Терминале, через которую ваши заметки может читать и обрабатывать другая программа или ИИ-агент

— команда в Терминале, через которую ваши заметки может читать и обрабатывать другая программа или ИИ-агент MCP — стандарт, через который чат-боты вроде Claude напрямую подключаются к внешним приложениям

Итог простой: продиктованный текст не сидит взаперти внутри Monologue. Его может прочитать ваш ИИ-агент, переложить в Notion, найти по запросу или встроить в цепочку автоматизаций.

Как видите, приложение наполнено функциями для продвинутых пользователей: разработчиков, людей, которые живут в Codex, Claude или Shortcuts, и тех, кто строит личные системы заметок поверх Notion или Obsidian.

Но у этой истории есть бытовая сторона. Типичный сценарий: гуляешь с собакой, на руке Apple Watch, в ушах AirPods. Надиктовал мысль — и не задумываешься, куда она попадёт. Дальше можно настроить автоматизацию: каждые 30 минут CLI Monologue проверяет новые заметки, и если находит запись с неотслеженным ID, её содержимое дописывается в дневную заметку в Notion через встроенный коннектор Codex.

Это и есть практический смысл: голосовая заметка автоматически попадает туда, где вы её действительно читаете, — в ежедневник, рабочее пространство, базу знаний. Не надо вручную копировать и раскладывать. Кстати, есть причины, почему ИИ-агенты лучше работают на Mac, а не на Windows или Linux, — и сценарий с Monologue это наглядно подтверждает.

Когда стоит заменить диктовку Apple сторонним приложением

А вот необходимость замены стандартной диктовки зависит от того, сколько вы вообще набираете голосом. Если пара сообщений в неделю — встроенной диктовки iOS хватит, тратиться на стороннее приложение незачем. Если диктуете много — рабочие письма, заметки на ходу, длинные тексты, — практически любое из этих приложений будет быстрее и точнее системного. Monologue имеет смысл выбирать, если вы:

уже используете ИИ-агента вроде Codex или Claude и хотите, чтобы он видел ваши голосовые заметки

и хотите, чтобы он видел ваши голосовые заметки держите всё в Notion, Obsidian или другой системе, куда хотите автоматически складывать диктовки

цените цельный дизайн и часто пишете с Apple Watch через AirPods

Если ИИ-агенты вам пока не нужны, между Monologue, Superwhisper и Wispr Flow большой разницы нет — берите то, чей интерфейс приятнее лично вам. Но имейте в виду, что полный набор функций Monologue открывается только в составе бандла Every. Интеграция через CLI и автоматизации в Codex требует, чтобы Mac был всегда включён — для этого удобно использовать Mac Studio как сервер. Ну и главное: без ИИ-агентов половина фишек Monologue Notes среднему пользователю просто не пригодится.