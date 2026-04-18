Проблемы и отзывы об iOS 26.4.1: говорят, обновление окирпичивает iPhone

В крупных Telegram-каналах появились сообщения о том, что обновление iOS 26.4.1 якобы массово выводит iPhone из строя. Пользователи, по утверждениям авторов постов, обращаются в сервисные центры с одной и той же жалобой: ночью смартфон начал обновляться, процесс сбивается, а устройство зависает. Однако при проверке картина оказалась совсем не такой однозначной.



Отзывы про iOS 26.4.1: окирпичивание iPhone

Информацию о проблеме активно распространяют крупные Telegram-каналы. Суть жалобы: iPhone пытался обновиться ночью в автоматическом режиме, но что-то пошло не так, и устройство перестало включаться или зависло на экране загрузки. Такое состояние в народе называют «кирпичом» — смартфон есть, а пользоваться им нельзя.

Звучит пугающе, но важна одна деталь: прошивка iOS 26.4.1 вышла ещё неделю назад, а волна паники поднялась только сейчас. Если бы обновление действительно массово ломало устройства, жалобы появились бы гораздо раньше.

Подтверждения массовых сбоев iOS 26.4.1

При проверке на профильных форумах, сайте поддержки Apple, Reddit и в других Telegram-каналах большого числа подтверждённых жалоб обнаружить не удалось. Под теми же постами про «кирпич» многие пользователи пишут, что обновились без каких-либо проблем — совсем как эксперт по технике Apple и автор AppleInsider.ru Иван Герасимов.

Ошибки при установке обновлений действительно случаются — и не только на iPhone. Причиной может быть нехватка свободного места, нестабильное соединение с интернетом, разряженная батарея или банальный программный сбой. Но это единичные случаи, а не массовый дефект прошивки.

Редакция источника также подтверждает, что обновление прошло без ошибок на нескольких разных устройствах, включая iPhone, обновлённый буквально накануне.

Возможная связь сбоев iPhone с приложением Telega

Есть ещё одна любопытная деталь. Сообщается, что у части пользователей, столкнувшихся с проблемой, было установлено приложение Telega — неофициальный клиент Telegram. Практически одновременно с волной паники Apple начала блокировать это приложение на iPhone, помечая его как содержащее вредоносный код.

Связаны ли эти два события напрямую — пока неизвестно. Но совпадение по времени достаточно заметное, чтобы его учитывать. Если у вас установлена Telega, стоит обратить на это внимание.

Что делать, если iPhone завис после обновления iOS 26.4.1

Если ваш iPhone всё-таки перестал нормально работать после попытки обновления, ситуация неприятная, но решаемая. Алгоритм действий:

Подключите iPhone к компьютеру с установленным Finder (на Mac) или iTunes (на Windows). Переведите смартфон в режим восстановления — для этого нужно зажать определённую комбинацию кнопок (зависит от модели). Выберите «Восстановить» в появившемся окне на компьютере. После восстановления прошивки настройте iPhone заново или восстановите данные из резервной копии.

Важно понимать: при полном восстановлении прошивки все данные с устройства удаляются. Именно поэтому перед каждым обновлением iOS стоит создавать свежую резервную копию — в iCloud или на компьютере. Это правило, которое многие игнорируют, пока не столкнутся с проблемой.

Стоит ли бояться обновления до iOS 26.4.1

По имеющимся данным, iOS 26.4.1 не содержит системного дефекта, который ломает устройства. Массовых подтверждений проблемы нет, прошивке уже неделя, а подавляющее большинство пользователей обновились без последствий.

То, что несколько человек столкнулись со сбоем при установке, — нормальная статистика для любого обновления на сотни миллионов устройств. Панику в Telegram-каналах, судя по всему, раздули из единичных случаев.

Читайте также: Распродажа на AliExpress: 10 товаров, которые я уже заказал для себя с большой скидкой

Если вы ещё не обновились и переживаете — просто сделайте резервную копию перед установкой и убедитесь, что iPhone заряжен хотя бы на 50%. А если у вас установлено приложение Telega, имеет смысл удалить его до обновления — на всякий случай, пока Apple и разработчики не разберутся с блокировкой.