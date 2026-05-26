Главное изменение iPhone 18 Pro и 18 Pro Max раскрыто до презентации: защитные стекла показали новый дизайн

До презентации iPhone 18 Pro ещё несколько месяцев, но производители аксессуаров уже вовсю готовятся. В сети появились фотографии защитных стёкол для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — и по ним можно понять, какими будут новые флагманы Apple. Если коротко: длиннее, уже и с заметно уменьшенным Dynamic Island. Кстати, оба смартфона будут работать на iOS 27 из коробки с новыми функциями, о которых тоже стало известно заранее.



Откуда взялись защитные стёкла iPhone 18 Pro

Фотографии защиты экрана опубликовал инсайдер Маджин Бу в своём аккаунте в X. На снимках видны два защитных стекла, подписанных как iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Pro. И сразу бросается в глаза: они заметно отличаются от стёкол для текущих моделей. Маджин Бу — не новичок в мире утечек Apple. Именно он в 2024 году одним из первых показал защитные стёкла для iPhone 16 Pro, которые подтвердили увеличение экранов до 6,3 и 6,9 дюйма. Тогда информация оказалась точной. Так что к его публикациям стоит относиться серьёзно, хотя и с оговоркой: пока это не официальные данные.

Кто-то скажет: ну подумаешь, защитные стекла. Какая разница, что там нарисовали китайские производители? Но на самом деле утечки аксессуаров — один из самых достоверных источников информации о грядущих iPhone. Производители чехлов и стёкол получают чертежи от Apple задолго до презентации — им нужно подготовить производство, чтобы аксессуары были в продаже в день старта. Поэтому, когда аксессуары начинают появляться в сети, это значит, что дизайн устройства практически утверждён. Именно так было с iPhone 16 Pro в 2024 году и с iPhone 17 Air в 2025-м. Недавно в сеть попали и фотографии, на которых iPhone 18 Pro Max показали рядом с предшественником, и различия видны невооружённым глазом.

Каким будет экран iPhone 18 Pro

Главное, что видно по защитным стёклам, — они вытянутые и чуть более узкие, чем у iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Это значит, что Apple может изменить пропорции экрана, сделав смартфоны выше без существенного увеличения ширины.

По предварительным оценкам, диагональ iPhone 18 Pro вырастет с нынешних 6,3 до примерно 6,4 дюйма. А вот iPhone 18 Pro Max может преодолеть психологическую отметку в 7 дюймов — впервые в истории iPhone. Сейчас у Pro Max экран 6,9 дюйма, так что речь идёт о заметном увеличении.

На бумаге разница в одну десятую дюйма кажется крошечной. Но на практике даже такое увеличение ощущается: больше контента на экране, удобнее смотреть видео, комфортнее работать с двумя приложениями. Особенно это оценят те, кто активно использует iPhone для работы, чтения или просмотра контента. Apple, к слову, уже готовит и новый экран для iPhone 18 Pro, который будет лучше дисплея в текущем поколении.

Изменение пропорций — не просто каприз дизайнеров. Многие производители Android-смартфонов давно перешли на более вытянутые экраны, и причина простая: большой дисплей проще держать одной рукой, если он не слишком широкий. Apple годами сохраняла одни и те же пропорции фронтальной панели Pro-моделей. iPhone 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro, 17 Pro — дизайн передней части практически не менялся. Если утечка окажется точной, iPhone 18 Pro станет первым за несколько лет серьёзным обновлением формы. При этом ширина корпуса, судя по всему, останется прежней или даже немного уменьшится. То есть Apple наращивает площадь экрана за счёт высоты, а не ширины — грамотный ход.

Как изменится Dynamic Island в iPhone 18 Pro

Второе важное наблюдение — вырез под Dynamic Island значительно меньше, чем на текущих моделях. Он по-прежнему расположен по центру, но стал заметно компактнее. Ранее мы уже подробно разбирали, как именно iPhone 18 Pro получит уменьшенный Dynamic Island и какие технологии за этим стоят.

Это совпадает с многочисленными утечками, которые появлялись с начала 2026 года. По данным инсайдера Ice Universe, размер Dynamic Island сократится примерно на 35% — с 20,76 мм до 13,49 мм. Разница колоссальная.

Как Apple этого добьётся? По информации нескольких источников, компания переместит часть компонентов Face ID под дисплей. В частности, инфракрасный прожектор (flood illuminator) уйдёт под экран. Это самый простой оптический компонент системы, и его проще всего спрятать.

А вот фронтальная камера, точечный проектор (dot projector) и инфракрасная камера останутся внутри уменьшенного «острова». Полностью избавиться от Dynamic Island пока не получится — технология подэкранного размещения Face ID ещё не готова. Но уменьшение на треть — это уже серьёзный шаг вперёд.

Характеристики iPhone 18 Pro: что известно о смартфоне до презентации

Помимо экрана и Dynamic Island, утечки рассказывают и о других изменениях. Вот что ожидается:

Камера с переменной диафрагмой. Основная камера iPhone 18 Pro Max может получить механическую систему изменения диафрагмы. Это позволит лучше контролировать глубину резкости и экспозицию — примерно как на профессиональных камерах.

Увеличенный сенсор. По слухам, Apple перейдёт на матрицу формата 1/1,12 дюйма. Больший сенсор — лучше качество при слабом освещении.

Чип A20 Pro на 2-нм техпроцессе. Следующее поколение процессоров Apple обещает быть значительно быстрее и энергоэффективнее.

Собственный модем Apple. По информации Bloomberg, в iPhone 18 Pro может появиться модем C2 собственной разработки Apple вместо чипов Qualcomm.

А ещё есть основания полагать, что iPhone 18 Pro Max станет самым автономным в истории линейки.

Когда выйдут iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Apple традиционно представляет новые Pro-модели iPhone в сентябре. Ожидается, что iPhone 18 Pro и Pro Max покажут осенью 2026 года. А вот базовый iPhone 18 и обновлённый iPhone Air могут выйти позже — весной 2027-го.

До презентации ещё около четырёх месяцев, и за это время наверняка появятся новые утечки. Но уже сейчас картина складывается достаточно чёткая: Apple готовит самое серьёзное обновление дизайна iPhone с момента появления Dynamic Island в 2022 году. Экраны станут больше, Dynamic Island — меньше, а пропорции корпуса изменятся впервые за несколько лет. Главный вопрос: насколько всё это повлияет на удобство использования? Узнаем осенью.