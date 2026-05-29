iPhone 18 Pro в новых цветах показали на фото

Сонни Диксон выложил свежие макеты iPhone 18 Pro, и теперь мы наконец видим, в чём Apple собирается выпустить флагман этой осенью. Четыре расцветки: Light Blue, Black, Silver и Dark Cherry. Главная интрига — тот самый вишнёвый, который инсайдер прямо называет потенциальным хитом линейки. По форме корпуса флагман почти не изменится — а вот главное изменение Apple уже раскрыла заранее, и касается оно экрана. А вот макеты с цветами почти один в один повторяют то, о чём ещё в апреле писал Macworld. Похоже, палитра уже устаканилась.



Все цвета iPhone 18 Pro: что показали новые макеты

Диксон опубликовал фотографии dummy-моделей — это пустышки без начинки, по которым производители чехлов заранее готовят аксессуары. Точность у таких макетов обычно высокая: на них завязаны реальные производственные линии, поэтому ошибаться никто не хочет.

На снимках хорошо читаются четыре варианта расцветки. Светло-голубой, серебристый, тёмный (то ли чёрный, то ли тёмно-серый) и насыщенный вишнёвый. По форме корпуса iPhone 18 Pro почти не отличается от прошлогодней модели — та же камера-плато, те же пропорции. Энтузиасты уже сравнили новинку с предшественником, и различий действительно минимум.

Единственное заметное изменение спереди — уменьшенный Dynamic Island. Это логично. iPhone 17 Pro и так стал самым крупным редизайном за последние годы, так что радикально менять внешность через год Apple не стала.

Dark Cherry для iPhone 18 Pro: что это за цвет

Самое интересное здесь — вишнёвый. Это не яркий «пожарный» красный, а глубокий винный оттенок, ближе к бордо. Weibo-инсайдер Instant Digital описал его как смесь бордового, кофе и тёмно-фиолетового — то есть цвет получается сложным и довольно дорогим на вид.

Для Pro-линейки это смелый шаг. Раньше «профессиональные» айфоны держались строгих и сдержанных тонов, а вишнёвый явно выбивается из этого ряда. По словам Диксона, именно эта расцветка может стать главным хитом линейки. И его легко понять: каждый год у Apple есть фирменный цвет, который разбирают первым. В прошлом сезоне эту роль играл Cosmic Orange, в этом, судя по всему, эстафету примет Dark Cherry.

Кстати, оранжевый и Deep Blue с iPhone 17 Pro, по слухам, уберут из линейки. Так что вишнёвый займёт нишу «того самого яркого цвета».

Pantone-коды цветов iPhone 18 Pro: что известно из утечки

Вот тут начинается самое любопытное. Макеты Диксона не появились на пустом месте — они подтверждают раннюю утечку, о которой ещё в апреле сообщил журналист Macworld Филипе Эспозито. Его источники имели доступ к CAD-чертежам новых iPhone и назвали ровно те же четыре цвета.

Более того, Macworld опубликовал конкретные Pantone-коды, которые Apple якобы использует внутри компании:

Light Blue — Pantone 2121

Dark Cherry — Pantone 6076

Silver — Pantone 427C

Светло-голубой при этом напоминает Mist Blue из линейки iPhone 17, а вовсе не яркую «джинсу». Когда независимый инсайдер вроде Диксона приносит физические макеты в тех же оттенках, о которых месяцем ранее писало издание со ссылкой на чертежи, доверия к утечке прибавляется заметно.

Те же чертежи подтверждают уменьшенный Dynamic Island, и это не единственный сюрприз: Apple заметно улучшит экран новинки. А сам Эспозито — не случайный человек в этой теме. Он больше десяти лет пишет об Apple и в своё время первым рассказал, например, про титановые Apple Watch.

Будет ли iPhone 18 Pro чёрным или тёмно-серым

Пройдёмся по остальным трём цветам. Light Blue — мягкий и спокойный голубой. Многие сразу вспомнили Sierra Blue с iPhone 13 Pro, который в своё время полюбился публике. Если Apple попадёт в тот же оттенок, вариант будет беспроигрышным.

Silver — классика, которая есть в линейке почти всегда. Серебристый хорошо смотрится на фото и не надоедает, так что его присутствие никого не удивляет.

А вот с тёмным вариантом интрига сохраняется. Диксон отмечает, что с чёрным пока не всё ясно — в финале он вполне может оказаться тёмно-серым. Macworld в своей утечке как раз говорил про Dark Gray, так что вероятность серого, а не угольно-чёрного, довольно высокая. В зависимости от оттенка он может напоминать либо Graphite с iPhone 13 Pro, либо Space Black с iPhone 14 Pro.

Ещё один нюанс касается не цвета, а отделки. По слухам, Apple уходит от двухтонного вида задней панели в пользу более цельного оформления — стекло и рамка станут ближе по оттенку.

Почему цвета iPhone 18 Pro могут измениться до релиза

Здесь важно сохранять трезвость. Dummy-модели делают по утечкам чертежей, и оттенки на них могут отличаться от финальных — материал и освещение всё меняют. Сам Диксон честно предупреждает: это скорее общее представление о палитре, чем точная передача цвета.

Есть и более серьёзная оговорка. В прошлом году и Macworld, и Диксон рассказывали, что Apple рассматривала чёрный и стальной серый для iPhone 17 Pro. В итоге ни один из этих цветов так и не вышел. Apple продолжает тестировать варианты вплоть до старта массового производства, а оно для iPhone 18 Pro ещё не началось. Так что один из четырёх цветов теоретически могут и убрать.

Вывод простой. Раз два источника совпали по цветам — это сильный сигнал, что палитра близка к финальной. Помимо цветов, новинку ждут и другие апгрейды: например, рекордная автономность iPhone 18 Pro Max. Но окончательную картину мы увидим только в сентябре, когда Apple покажет новые модели официально. А пока вишнёвый уверенно лидирует в гонке за звание цвета года.