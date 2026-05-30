10 причин, почему я решил подождать iPhone 18 Pro и не покупать iPhone 17 Pro сейчас

До анонса iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ещё несколько месяцев, но слухов уже хватает на полноценный список. Apple готовит обновление к сентябрю, и большая часть изменений касается не дизайна, а внутренностей: новый чип, новый модем, новая матрица камеры и переработанная кнопка съёмки. К тому же iPhone 18 Pro будет из коробки работать на iOS 27 с новыми функциями. Ниже — что из этого реально повлияет на повседневное использование, а что пока остаётся просто слухом.



Дата выхода iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Apple выпустит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone в сентябре. Обычные iPhone 18, более доступный iPhone 18e и второе поколение iPhone Air выйдут уже в начале следующего года — это новая стратегия Apple с раздельными релизами.

Для владельца это значит простую вещь: если хочется именно Pro-версию, ждать новинку придётся как обычно — к осени. А если важна цена, имеет смысл подождать ещё несколько месяцев после анонса Pro-моделей и посмотреть на iPhone 18e.

Какие цвета будут у iPhone 18 Pro

Специальным цветом iPhone 18 Pro станет Dark Cherry — тёмно-вишнёвый. Вместе с ним в линейке ожидаются Light Blue, Dark Gray и Silver. А вот Cosmic Orange и Deep Blue, которые были у iPhone 17 Pro, должны уйти с продажи.

Это чисто косметическое изменение, но именно цвет часто становится самым заметным маркером поколения. Кстати, защитные стёкла показали новый дизайн iPhone 18 Pro ещё до презентации. Если вы планировали покупку оранжевого Pro — лучше успеть до сентября, после релиза новой модели старые цвета постепенно исчезнут.

Dynamic Island в iPhone 18 Pro: что изменится

Раньше ожидалось, что Face ID полностью уйдёт под экран — с одной только фронтальной камерой в углу. Но сейчас картина более скромная: под экран уйдёт только один компонент Face ID — Инфракрасный излучатель (датчик подсветки лица в темноте). В результате Dynamic Island станет меньше, но полностью не исчезнет.

Общий дизайн при этом останется как у iPhone 17 Pro: диагонали 6,3 и 6,9 дюйма и «плато» для трёх камер сзади. А вот задняя панель в зоне MagSafe станет матовой и однородной — без нынешнего двухцветного перехода.

Ещё одно изменение в экране — технология LTPO+. Если коротко, это улучшенная версия дисплея с переменной частотой обновления, которая должна увеличить время автономной работы. Цифр и подтверждений пока нет, поэтому относиться к этому стоит как к ожиданию, а не как к факту.

Камера iPhone 18 Pro: переменная диафрагма и новая кнопка

Главная камера у обеих Pro-моделей получит переменную диафрагму на основном 48-мегапиксельном модуле Fusion. На практике это значит, что можно вручную регулировать, сколько света попадает на матрицу, и точнее контролировать размытие фона. Подробнее о том, как iPhone 18 Pro получит камеру как у зеркалки, мы уже писали.

Звучит красиво, но есть оговорка. Сенсоры в смартфонах физически маленькие, и насколько заметным окажется эффект — большой вопрос. Скорее это инструмент для тех, кто снимает осознанно, а не функция, которую почувствует любой пользователь.

Второе изменение касается кнопки Camera Control, которую Apple добавила в iPhone 16. В iPhone 18 Pro её упростят: уберут сенсорное управление и тактильный отклик, оставят только нажатие с распознаванием силы. Для тех, кого раздражали случайные касания и свайпы по этой кнопке, это хорошая новость.

Процессор A20 Pro в iPhone 18 Pro

Внутри iPhone 18 Pro будет чип A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе TSMC — у нынешнего A19 Pro техпроцесс 3 нм. Вместе с новой упаковкой чипа это должно дать прирост производительности и снижение нагрева. Конкретных цифр Apple, естественно, ещё не называла.

Куда интереснее история с модемом. У Apple это уже третье поколение собственного решения:

C1 — дебютировал в iPhone 16e

C1X — в iPhone Air, по словам Apple, до двух раз быстрее C1 и самый энергоэффективный модем в iPhone

в iPhone C2 — встанет в iPhone 18 Pro

Для пользователя это важно по двум причинам. Во-первых, собственный модем напрямую влияет на автономность — связь это один из главных потребителей батареи. Во-вторых, именно с C2 связан один из самых интересных слухов про iPhone 18 Pro. По теме автономности советуем прочитать, почему iPhone 18 Pro Max станет самым автономным айфоном в истории.

Спутниковый интернет в iPhone 18 Pro

С новым модемом iPhone 18 Pro получит поддержку 5G через спутник — то есть возможность пользоваться интернетом и веб-страницами там, где нет ни сотовой связи, ни Wi-Fi. Сейчас спутниковая связь на iPhone работает только для экстренных сообщений и базовых функций, а здесь речь идёт уже о полноценном веб-сёрфинге. В России фишка, конечно же, неактуальна: 5G у нас пока нет, а спутниковые функции Apple на нас не раскатывала.

Ещё одна замена — чип N2. Сейчас в большинстве iPhone 17 и в iPhone Air стоит собственный чип Apple N1, который отвечает за Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread (стандарт для устройств умного дома). Apple утверждает, что N1 также улучшил стабильность работы Personal Hotspot и AirDrop.

Что именно изменится с N2 — пока неизвестно. Логично ждать улучшений в скорости и стабильности тех же сценариев, но без подтверждений это пока строчка в списке, а не реальная польза.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro в 2026 году

Если коротко: iPhone 18 Pro выглядит как аккуратное эволюционное обновление, а не как революция. Вот все 10 новых функций в одном списке:

новый цвет Dark Cherry вместо Cosmic Orange

уменьшенный Dynamic Island

матовая задняя панель без двухцветного перехода

дисплей LTPO+ с улучшенной энергоэффективностью

переменная диафрагма на основном 48-мегапиксельном модуле

упрощённая кнопка Camera Control — только нажатие без сенсорного управления

процессор A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе TSMC

собственный модем Apple C2

поддержка 5G через спутник для полноценного веб-сёрфинга

новый чип беспроводной связи N2 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread)

Главные изменения — внутри, снаружи телефон останется почти таким же, как iPhone 17 Pro. Кому имеет смысл ждать сентября:

владельцам iPhone 13 Pro и старше — апгрейд будет ощутимым по всем параметрам

тем, кому важна автономность и качество связи

тем, кто часто бывает вне зоны покрытия и заинтересован в спутниковом интернете

Кому можно спокойно пропустить:

владельцам iPhone 16 Pro и iPhone 17 Pro — разница будет, но не критичная

тем, кто не пользуется камерой на профессиональном уровне

тем, для кого важнее цена — стоит посмотреть на iPhone 18e в начале следующего года

И главное: пока всё это слухи. До сентября детали могут не раз поменяться — как уже произошло с историей про Face ID под экраном. Следить за обновлениями имеет смысл, но принимать решение о покупке стоит уже после официальной презентации. Если хочется попробовать новые функции раньше, можно начать с бета-версий iOS — там часто появляются возможности, которые потом привязывают к новому железу.