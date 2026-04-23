Что купить на AliExpress со скидкой: 10 проверенных товаров, которые я уже заказал

На AliExpress стартовала распродажа «Ниже рынка», и я, как обычно, не удержался — прошёлся по каталогу и набрал всего, что давно лежало в избранном. Скидки на некоторых позициях доходят до 65%, поэтому решил не тянуть и оформить заказы прямо сейчас. В подборке только то, что я выбрал для себя, а не случайные товары с витрины. Внутри найдёте магнитный повербанк для iPhone, мощную зарядку на 100 Вт, наушники с шумодавом за полцены и много других полезных штук. А если хотите ещё больше выгодных находок, загляните в нашу предыдущую подборку товаров с AliExpress со скидками.



❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ

Робот для мытья окон со скидкой

Мыть окна вручную — занятие, которое я готов делегировать кому угодно. Поэтому давно присматривался к роботам-мойщикам, и на этой распродаже наконец нашёл CHOVERY по адекватной цене. Устройство крепится к стеклу и самостоятельно проходит всю поверхность, управляется с пульта. Подходит для окон, зеркал и кафельной плитки. Если живёте в квартире с большими окнами — оцените, сколько времени это сэкономит.

Цена: 3 250 рублей

Купить робот для окон

Переходник с USB-A на Type-C за копейки

Переходников в доме никогда не бывает слишком много — особенно таких маленьких и полезных. Компактный OTG-адаптер Toocki позволяет подключить обычную USB-флешку или мышь к устройствам с разъёмом Type-C, например MacBook. Поддерживает стандарт USB 3.0, поэтому данные передаются быстро. Стоит как пачка жвачки, а выручает постоянно — один кидаю в рюкзак, другой лежит на столе. Берите сразу несколько, не пожалеете.

Цена: 90 рублей

Купить адаптер

Удобный магнитный повербанк для iPhone с MagSafe

Таскать с собой кабель и обычный повербанк надоело ещё год назад, поэтому я постепенно перехожу на магнитные модели. В этот раз в корзину отправился UGREEN на 10 000 мАч — крепится к iPhone с помощью магнитов и поддерживает беспроводную зарядку MagSafe. Для более быстрой подпитки есть проводная зарядка PD20W. Аккумулятор компактный — легко помещается в карман.

Цена: 1 420 рублей (с купоном)

Купить повербанк

Флагманский смартфон на Андроиде вместо iPhone

Складные смартфоны и флагманы я присматривал давно, но цены на новинки всегда кусались. А тут поймал приятную скидку на POCO F8 Ultra на 16/512 ГБ в глобальной версии — и решил не упускать. Экран 6,9 дюйма с разрешением 2608×1200, аккумулятор на 6500 мАч, камера 50 МП, фронталка 32 МП. Есть NFC для бесконтактной оплаты и поддержка двух SIM-карт. Глобальная версия означает поддержку всех нужных сервисов и русский язык из коробки. За нормальный айфон пришлось бы выложить на 50 тыщ больше, так что покупка точно топ.

Цена: 51 390 рублей (с купоном)

Купить POCO F8 Ultra

⚡ Подпишись на AppleInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Apple

Полноразмерные наушники с шумодавом за полцены вместо AirPods Max

Скидка 50% на хорошие наушники — это редкость, и я не прошёл мимо. UGREEN Studio Pro — полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением, которые легко заменят AirPods Max за кучу денег. Корпус из металла и кожи, подключение по Bluetooth и проводу. Хорошо отсекают внешний шум и долго работают от одного заряда. Честно говоря, не ожидал от них такого уровня за эти деньги — отличный момент, чтобы взять качественные наушники по цене бюджетных.

Цена: 2 680 рублей

Купить наушники

Одна зарядка на 100 Вт вместо трёх адаптеров

Мой старый блок питания давно перестал справляться — хотелось что-то мощное, но компактное. Выбор пал на зарядку UGREEN на 100 Вт с технологией GaN. В корпусе два порта USB-C и один USB-A, поэтому можно одновременно заряжать ноутбук, смартфон и наушники. Мощности хватает даже для MacBook. Технология GaN делает блок компактным, но при этом достаточно мощным. Евровилка в комплекте. Такую зарядку можно взять и домой, и в поездку.

Цена: 2 480 рублей (с купоном)

Купить зарядку

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Стильная колонка в ретро-дизайне

Хотелось что-то компактное, но с приличным звуком — и чтобы выглядело красиво на полке. Присмотрел себе Edifier ES20 — портативная Bluetooth-колонка в металлическом корпусе с защитой от влаги. Два канала, стильный ретро-дизайн — такую не стыдно поставить рядом с рабочим местом или взять с собой на природу. Бренд проверенный, проблем быть не должно.

Цена: 3 060 рублей

Купить колонку

Портативная ретро-консоль для любителей старых игр

Признаюсь честно — давно хотел такую штуку, но всё как-то не складывалось. В этот раз скидка была достаточно вкусной, чтобы не устоять. Anbernic RG34XXSP — портативная консоль в корпусе, напоминающем Game Boy SP. В комплекте карта на 64 ГБ с 5 000 игр, есть варианты на 8 000 и 10 000. Подключение по Wi-Fi. Отличный вариант в дорогу, на дачу или просто чтобы вспомнить детство.

Цена: 5 490 рублей

Купить приставку

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ APPLEINSIDER В MAX И СМОЖЕШЬ ЧИТАТЬ ЛЮБИМЫЙ САЙТ ДАЖЕ КОГДА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ

Видеодомофон для умного дома

Давно хотел поставить видеодомофон — чтобы видеть, кто пришёл, прямо со смартфона. На распродаже нашёл REOLINK Chime по хорошей цене и решил не тянуть. Проводная модель с PoE-подключением и экраном 4:3 — не нужно думать о батарейках или Wi-Fi. Версия с европейской вилкой, компактный размер — 133×48×23 мм. Крепится на стену или на дверь.

Цена: 7 790 рублей (с купоном)

Купить видеодомофон

Угловой кабель USB-C для игры на iPhone во время зарядки

Кабелей для зарядки в доме никогда не бывает слишком много — особенно если в семье разные устройства. Во время распродажи добрал ещё один — кабель Toocki USB-C на USB-C с поддержкой мощности до 100 Вт и угловым коннектором 90 градусов. Можно спокойно играть на iPhone прямо во время зарядки и мешать ничего не будет. Плетёная оплётка защищает провод от перегибов и износа, длина 2 метра.

Цена: 300 рублей (за 3 метра)

Купить кабель