Что купить на AliExpress со скидкой: 10 проверенных товаров, которые я уже заказал

Кирилл Пироженко
23.04.2026,

На AliExpress стартовала распродажа «Ниже рынка», и я, как обычно, не удержался — прошёлся по каталогу и набрал всего, что давно лежало в избранном. Скидки на некоторых позициях доходят до 65%, поэтому решил не тянуть и оформить заказы прямо сейчас. В подборке только то, что я выбрал для себя, а не случайные товары с витрины. Внутри найдёте магнитный повербанк для iPhone, мощную зарядку на 100 Вт, наушники с шумодавом за полцены и много других полезных штук. А если хотите ещё больше выгодных находок, загляните в нашу предыдущую подборку товаров с AliExpress со скидками.

На Алишке опять прикольные скидки. Фото.

На Алишке опять прикольные скидки

Робот для мытья окон со скидкой

Робот для мытья окон со скидкой. Этот робот отлично вам поможет с окнами. Фото.

Этот робот отлично вам поможет с окнами

Мыть окна вручную — занятие, которое я готов делегировать кому угодно. Поэтому давно присматривался к роботам-мойщикам, и на этой распродаже наконец нашёл CHOVERY по адекватной цене. Устройство крепится к стеклу и самостоятельно проходит всю поверхность, управляется с пульта. Подходит для окон, зеркал и кафельной плитки. Если живёте в квартире с большими окнами — оцените, сколько времени это сэкономит.

Цена: 3 250 рублей

Переходник с USB-A на Type-C за копейки

Переходник с USB-A на Type-C за копейки. С таким переходником к Маку можно подключить любые флешки. Фото.

С таким переходником к Маку можно подключить любые флешки

Переходников в доме никогда не бывает слишком много — особенно таких маленьких и полезных. Компактный OTG-адаптер Toocki позволяет подключить обычную USB-флешку или мышь к устройствам с разъёмом Type-C, например MacBook. Поддерживает стандарт USB 3.0, поэтому данные передаются быстро. Стоит как пачка жвачки, а выручает постоянно — один кидаю в рюкзак, другой лежит на столе. Берите сразу несколько, не пожалеете.

Цена: 90 рублей

Удобный магнитный повербанк для iPhone с MagSafe

Удобный магнитный повербанк для iPhone с MagSafe. Пользуюсь таким уже два года. Незаменимая вещь. Фото.

Пользуюсь таким уже два года. Незаменимая вещь

Таскать с собой кабель и обычный повербанк надоело ещё год назад, поэтому я постепенно перехожу на магнитные модели. В этот раз в корзину отправился UGREEN на 10 000 мАч — крепится к iPhone с помощью магнитов и поддерживает беспроводную зарядку MagSafe. Для более быстрой подпитки есть проводная зарядка PD20W. Аккумулятор компактный — легко помещается в карман.

Цена: 1 420 рублей (с купоном)

Флагманский смартфон на Андроиде вместо iPhone

Флагманский смартфон на Андроиде вместо iPhone. Этот Поко даже выглядит классно. Фото.

Этот Поко даже выглядит классно

Складные смартфоны и флагманы я присматривал давно, но цены на новинки всегда кусались. А тут поймал приятную скидку на POCO F8 Ultra на 16/512 ГБ в глобальной версии — и решил не упускать. Экран 6,9 дюйма с разрешением 2608×1200, аккумулятор на 6500 мАч, камера 50 МП, фронталка 32 МП. Есть NFC для бесконтактной оплаты и поддержка двух SIM-карт. Глобальная версия означает поддержку всех нужных сервисов и русский язык из коробки. За нормальный айфон пришлось бы выложить на 50 тыщ больше, так что покупка точно топ.

Цена: 51 390 рублей (с купоном)

Полноразмерные наушники с шумодавом за полцены вместо AirPods Max

Полноразмерные наушники с шумодавом за полцены вместо AirPods Max. Наушники стоят каждого рубля. Фото.

Наушники стоят каждого рубля

Скидка 50% на хорошие наушники — это редкость, и я не прошёл мимо. UGREEN Studio Pro — полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением, которые легко заменят AirPods Max за кучу денег. Корпус из металла и кожи, подключение по Bluetooth и проводу. Хорошо отсекают внешний шум и долго работают от одного заряда. Честно говоря, не ожидал от них такого уровня за эти деньги — отличный момент, чтобы взять качественные наушники по цене бюджетных.

Цена: 2 680 рублей

Одна зарядка на 100 Вт вместо трёх адаптеров

Одна зарядка на 100 Вт вместо трёх адаптеров. Мощный блок, который потянет сразу три устройства. Фото.

Мощный блок, который потянет сразу три устройства

Мой старый блок питания давно перестал справляться — хотелось что-то мощное, но компактное. Выбор пал на зарядку UGREEN на 100 Вт с технологией GaN. В корпусе два порта USB-C и один USB-A, поэтому можно одновременно заряжать ноутбук, смартфон и наушники. Мощности хватает даже для MacBook. Технология GaN делает блок компактным, но при этом достаточно мощным. Евровилка в комплекте. Такую зарядку можно взять и домой, и в поездку.

Цена: 2 480 рублей (с купоном)

Стильная колонка в ретро-дизайне

Стильная колонка в ретро-дизайне. Дизайн у колонки прикольный. Фото.

Дизайн у колонки прикольный

Хотелось что-то компактное, но с приличным звуком — и чтобы выглядело красиво на полке. Присмотрел себе Edifier ES20 — портативная Bluetooth-колонка в металлическом корпусе с защитой от влаги. Два канала, стильный ретро-дизайн — такую не стыдно поставить рядом с рабочим местом или взять с собой на природу. Бренд проверенный, проблем быть не должно.

Цена: 3 060 рублей

Портативная ретро-консоль для любителей старых игр

Портативная ретро-консоль для любителей старых игр. Консоль складная, а значит взять ее с собой проще простого. Фото.

Консоль складная, а значит взять ее с собой проще простого

Признаюсь честно — давно хотел такую штуку, но всё как-то не складывалось. В этот раз скидка была достаточно вкусной, чтобы не устоять. Anbernic RG34XXSP — портативная консоль в корпусе, напоминающем Game Boy SP. В комплекте карта на 64 ГБ с 5 000 игр, есть варианты на 8 000 и 10 000. Подключение по Wi-Fi. Отличный вариант в дорогу, на дачу или просто чтобы вспомнить детство.

Цена: 5 490 рублей

Видеодомофон для умного дома

Видеодомофон для умного дома. Этот видеодомофон можно вывести на смартфон. Фото.

Этот видеодомофон можно вывести на смартфон

Давно хотел поставить видеодомофон — чтобы видеть, кто пришёл, прямо со смартфона. На распродаже нашёл REOLINK Chime по хорошей цене и решил не тянуть. Проводная модель с PoE-подключением и экраном 4:3 — не нужно думать о батарейках или Wi-Fi. Версия с европейской вилкой, компактный размер — 133×48×23 мм. Крепится на стену или на дверь.

Цена: 7 790 рублей (с купоном)

Угловой кабель USB-C для игры на iPhone во время зарядки

Угловой кабель USB-C для игры на iPhone во время зарядки. Удобный провод для тех, кто играет, когда смартфон на зарядке. Фото.

Удобный провод для тех, кто играет, когда смартфон на зарядке

Кабелей для зарядки в доме никогда не бывает слишком много — особенно если в семье разные устройства. Во время распродажи добрал ещё один — кабель Toocki USB-C на USB-C с поддержкой мощности до 100 Вт и угловым коннектором 90 градусов. Можно спокойно играть на iPhone прямо во время зарядки и мешать ничего не будет. Плетёная оплётка защищает провод от перегибов и износа, длина 2 метра.

Цена: 300 рублей (за 3 метра)

Лучшее на АлиэкспрессСкидки на АлиЭкспресс
Новости по теме: Скидки на АлиЭкспресс
Моя подборка лучших товаров с AliExpress: мелочи, которые меняют жизнь. Фото.
Моя подборка лучших товаров с AliExpress: мелочи, которые меняют жизнь
Какой аэрогриль купить для дома в 2026 году. Фото.
Какой аэрогриль купить для дома в 2026 году
Распродажа на AliExpress: 10 товаров, которые я уже заказал для себя с большой скидкой. Фото.
Распродажа на AliExpress: 10 товаров, которые я уже заказал для себя с большой скидкой