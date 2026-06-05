10 товаров с AliExpress, которые я заказал бы снова, не задумываясь

Обычно я собираю подборки из того, что уже купил и проверил. Но иногда натыкаюсь на вещи, которые цепляют ещё до заказа — и понимаю, что после покупки буду рекомендовать такие штуки из раза в раз. Сегодня как раз такой случай. Часть из них давно лежит у меня в корзине, часть я нашёл буквально на днях, а что-то уже успел купить. Объединяет их одно — у каждой вещи есть понятная задача, а не просто красивая картинка. Ради интереса можете заглянуть в прошлую подборку — там тоже много чего полезного.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Наушники со встроенным переводчиком дешевле AirPods Pro

Я иногда общаюсь с иностранцами и каждый раз лезу в приложение-переводчик — неудобно, особенно вживую. Наушники ERAZER X8 с переводом в реальном времени решают всё на корню: они поддерживают больше 130 языков. Открытая заушная конструкция не затыкает ухо, так что я слышу и собеседника, и то, что вокруг. Заодно тут есть режим белого шума для сна, защита от влаги и беспроводное подключение. Планирую брать их в поездки и на встречи, где без перевода никак.

Цена: 820 рублей

Купить наушники на AliExpress

Настольный очиститель воздуха для дома и офиса

На рабочем столе вечно скапливается пыль, а ставить полноценный напольный очиститель мне просто некуда. Компактный очиститель NOCCLILI на USB-питании помещается прямо рядом с монитором. Внутри HEPA-фильтр и слой активированного угля, так что он ловит пыль, пыльцу и убирает запахи. Заявлена работа с формальдегидом и функция ароматерапии. Возьму один на стол, а если понравится — второй в спальню.

Цена: 920 рублей

Купить очиститель на AliExpress

Портативная колонка для дачи и шашлыков

Лето на носу, а значит — дача, природа и музыка под открытым небом. Колонка Edifier QS20 с защитой от влаги для такого подходит идеально: металлический корпус, Bluetooth 6.0 и автономность до 12 часов. Edifier на звуке собаку съел, так что за качество я спокоен. Есть и подсветка — на улице вечером смотрится здорово. Беру красную, она выглядит интереснее белой и чёрной.

Цена: 3 130 рублей

Купить колонку на AliExpress

Смартфон на Андроиде с большой батареей

Давно присматриваюсь к недорогому Android в довесок к iPhone — для второй симки и поездок. Смартфон Oppo Reno15 выглядит крепким середняком: экран 6.59 дюйма AMOLED на 120 Гц, процессор Snapdragon 7 Gen 4, две камеры по 50 Мп и NFC для оплаты. Но главное здесь — батарея на 6500 мАч и зарядка 80 Вт. Брать буду именно русскую версию, чтобы не было сюрпризов с прошивкой и сервисом. Хотите больше таких смартфонов? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Цена: 27 600 рублей (по купону)

Купить смартфон на AliExpress

Электронный термометр для душа с LED-дисплеем

У меня ребёнок, и каждый раз проверять температуру воды локтем — то ещё удовольствие. Этот термометр с LED-дисплеем для душа ставится между смесителем и шлангом и показывает температуру прямо на экране. Питается он от потока воды, так что батарейки менять не нужно — поставил и забыл. Цифры видно сразу, не надо ничего угадывать. Возьму обязательно, штука копеечная, а нервов сэкономит много. Пользовались похожими гаджетами для дома? Делитесь впечатлениями в нашем чате в Telegram или МАКС.

Цена: 710 рублей

Купить термометр на AliExpress

Магнитный павербанк для iPhone

К концу дня iPhone у меня частенько садится, а возиться с кабелем на ходу неохота. Магнитный павербанк UGREEN на 5000 мАч просто прикладывается к задней панели — магнит держит крепко, а беспроводная зарядка Qi2 на 15 Вт делает своё дело. Поддерживает MagSafe и проводную зарядку PD на 20 Вт. По толщине он почти как сам телефон, так что в кармане не мешает. Кину такой в рюкзак на каждый день. Другие аксессуары для iPhone я собирал в отдельном материале.

Цена: 2 140 рублей (по купону)

Купить павербанк на AliExpress

Недорогой видеорегистратор 70mai

Мой старый регистратор еле тянет, а ночная съёмка у него совсем плохая. 70mai M310 2K Plus с ночным режимом пишет в разрешении 2K, у него светосильная оптика F1.55 и угол обзора 143 градуса — номера соседних машин читаются спокойно. Есть голосовое управление, режим парковки на 24 часа и русский язык в интерфейсе. Карту памяти можно докупить сразу при заказе. Поставлю его вместо старого и забуду о проблеме.

Цена: 2 120 рублей

Купить видеорегистратор на AliExpress

Набор для чистки техники 20-в-1

Гаджетов у меня дома целый зоопарк, и все они пылятся, а инструменты для чистки вечно разбросаны по ящикам. Набор YYLMONE 20-в-1 для чистки техники собирает всё в одном корпусе: щёточки для клавиатуры и динамиков, инструменты для портов, салфетка для экрана и приспособление для чистки разъёмов наушников. Самая дешёвая позиция в подборке, а пользы вагон. Положу на стол, чтобы всегда был под рукой.

Цена: 400 рублей

Купить набор на AliExpress

Антибликовые плёнки на экран MacBook, чтобы работать на солнце

Когда работаю у окна, экран MacBook бликует так, что глаза устают за полчаса. Эти матовые антибликовые плёнки для MacBook убирают отражения от ламп и окон, а заодно не собирают отпечатки пальцев. В комплекте сразу две штуки, есть размеры под MacBook Air 13, Pro 14 и Pro 16 — нужную модель выбираете при заказе. Наклею на свой Air и буду спокойно сидеть у окна.

Цена: 530 рублей

Купить плёнки на AliExpress

Беспроводной вертикальный пылесос для дома и не только

Проводной пылесос с его вечно путающимся шнуром меня порядком утомил. Беспроводной пылесос Dreame T30 выдаёт мощность всасывания 190 Вт и работает до 90 минут на одном заряде. Циклонный контейнер, вес меньше трёх килограммов — таскать по квартире легко. Dreame давно делает технику для уборки на уровне, так что сомнений у меня нет. Это самая дорогая вещь в подборке, но и самая рабочая — у меня она заменит проводной пылесос полностью. Не знаете, какую технику для дома взять? Спрашивайте совета в нашем чате в Telegram или МАКС.

Цена: 14 180 рублей

Купить пылесос на AliExpress

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158