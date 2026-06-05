Роботы и пылесосы Roborock по акции: летняя распродажа на AliExpress

Большая распродажа Roborock на AliExpress — повод обновить технику для уборки и не переплатить. Но сначала немного отдохнём от удаления МАКС из App Store и посмотрим на кое-что приятное. В июне официальный магазин Roborock Online Store запустил летнюю акцию, и часть моделей подешевела вдвое, а кое-что — почти втрое. Я прошёлся по предложениям, собрал характеристики и посчитал реальную выгоду. Если давно присматривались к роботу-пылесосу или моющему вертикальному — сейчас тот самый момент. Чтобы получить минимальную цену, промокод нужно вводить в корзине перед оплатой.



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Roborock F25 ALT: моющий пылесос с автоматической подачей моющего средства

Roborock F25 ALT — вертикальный моющий пылесос для тех, кто устал возить тряпкой по полу. Сила всасывания 20 000 Па убирает шерсть, крошки и даже подсохшие пятна от кофе за один проход. Главная фишка модели — автоматический дозатор моющего средства: отсек на 100 мл сам подмешивает нужное количество жидкости, и одной заправки хватает примерно на месяц уборки. Полы при этом не залиты водой, а напольное покрытие не страдает от избытка химии.

Внутри стоит датчик DirTect, который в реальном времени оценивает уровень загрязнения и сам регулирует мощность и подачу воды. Боковой зазор меньше 1 мм позволяет домывать вдоль плинтусов и в углах, а заряда хватает до 60 минут в экономичном режиме — это около 410 кв. м площади. Весит пылесос всего 4,7 кг, так что таскать его по квартире несложно. После уборки аппарат сам промывает и сушит ролик на станции, поэтому затхлого запаха не будет. Ещё больше обзоров гаджетов выходит в нашем Telegram-канале.

Цена: 20 400 ₽ с промокодом 618607.

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Roborock F25 Combo: моющий и ручной пылесос в одном устройстве

Roborock F25 Combo — решение для тех, кому одного моющего пылесоса мало. В комплекте идёт сам вертикальный моющий аппарат плюс отдельный ручной пылесос для сухой уборки. Логика простая: моющим вы доводите до блеска плитку и ламинат, а ручным проходитесь по диванам, коврам, полкам и салону автомобиля. По сути это полноценная замена сразу двум устройствам в доме.

Мощность всё те же 20 000 Па, плюс функция удаления пылевых клещей. Это пять режимов в одном корпусе: сухая и влажная уборка, самоочистка ролика при 90 °C и быстрая сушка горячим воздухом примерно за пять минут. Время автономной работы — до 60 минут, площадь — до 410 кв. м на одном заряде. Ручной модуль весит всего 2,8 кг и легко достаёт до узких щелей и труднодоступных мест.

Цена: 28 000 ₽ с промокодом 618606. Свежие подборки скидок мы выкладываем в нашем канале в МАКС.

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Roborock Q8 Max+: робот-пылесос со станцией самоочистки

Если хочется отдать уборку на откуп технике полностью — смотрите в сторону робота. Roborock Q8 Max+ умеет и пылесосить, и мыть, а главное — комплектуется станцией автоматической выгрузки мусора. Контейнер в станции вмещает пыль за несколько недель, так что про чистку пылесборника можно надолго забыть.

Навигация построена на лидаре: сенсор сканирует комнату на 360° и строит точную карту, а повторная уборка по готовой карте идёт на 30% быстрее. Сила всасывания до 10 000 Па, две силиконовые щётки почти не наматывают волосы, а салфетка автоматически приподнимается на коврах. Аккумулятор на 5200 мАч тянет до трёх часов работы и обслуживает площадь до 300 кв. м. Поддерживаются голосовые помощники — Алиса и Google Assistant, так что запустить уборку можно одной фразой. Это крепкий середнячок без лишних наворотов, который честно делает свою работу.

Цена: 16 700 ₽ по промокоду 736691. Остались вопросы по выбору робота? Спрашивайте в нашем чате в Telegram.

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Roborock S8 Pro и S8 Pro+: основные отличия

Старшая линейка для тех, кто хочет максимум. Ключевая технология здесь — виброшвабра VibraRise 2.0: салфетка совершает до 3000 движений в минуту и буквально оттирает въевшуюся грязь, а не просто размазывает воду. На коврах модуль швабры поднимается, чтобы не мочить ворс.

Сила всасывания 10 000 Па, лазерная навигация PreciSense и система объезда препятствий ReactiveTech, которая распознаёт провода, тапки и ножки мебели. Щётки защищены от наматывания волос, а аккумулятор 5200 мАч даёт до 180 минут уборки на площади до 280 кв. м. Управление — через приложение Roborock с расписаниями и зонами.

Разница между версиями простая. Roborock S8 Pro идёт без станции, а Roborock S8 Pro+ — с базой самоочистки, куда робот сам выгружает мусор. Если планируете запускать уборку часто и без вашего участия — берите версию с плюсом.

Цены: S8 Pro — 13 400 ₽ по промокоду 736692, S8 Pro+ — 18 400 ₽ по промокоду 736693. А обсудить покупку и поделиться впечатлениями можно в нашем чате в МАКС.

Купить Roborock S8 Pro

Купить Roborock S8 Pro+

Итог простой. Нужен бюджетный вариант «всё автоматизировать» — берите Q8 Max+ за 16 700 ₽. Хотите виброшвабру и хороший объезд препятствий — S8 Pro или S8 Pro+. А если предпочитаете мыть пол сами, но без лишних усилий — моющий F25 ALT станет отличной покупкой. Цены актуальны только на время распродажи, так что тянуть не стоит — акции на AliExpress живут недолго.

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