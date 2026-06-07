Почему я выбрал OnePlus Watch 4 вместо других часов на Android

На AppleInsider я нечасто берусь за технику без яблочного логотипа, но тут всё закрутилось само собой. Сначала наш эксперт Иван Кузнецов взял OnePlus 15 вместо iPhone 17, потом и я обзавёлся планшетом той же марки, ну а следом решил не отставать и взять умные часы. Так у меня появились OnePlus Watch 4, причём в пару к Android-смартфону — тому самому, с которым я периодически хожу на тренировки. На AliExpress они сейчас стоят около 16 500 рублей и удивили меня заметно сильнее, чем я рассчитывал.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Возвращаться на Android после iPhone мне обычно тяжеловато: то интерфейс подлагивает, то заряд тает к ужину. Поэтому новинку OnePlus я надевал с прохладцей, а снял через неделю с мыслью, что зря был так строг.

OnePlus Watch 4: экран, батарея, защита и материалы корпуса

Начну с железа, чтобы было понятно, о чём речь. Несмотря на слухи о сворачивании бренда, начинку сюда положили щедрую:

Экран — 1,5″ LTPO AMOLED , 466×466 точек, под сапфиром

, 466×466 точек, под сапфиром Чип — Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 плюс сопроцессор

плюс сопроцессор Батарея — 632 мАч, заявлено до пяти дней

Защита — IP68, IP69, 5ATM и стандарт MIL-STD 810H

Система — Wear OS 6.0

Корпус — титан, диаметр 43 мм

Цвета — чёрный и зелёный, ближе к хаки

Цена — от 16 500 рублей на AliExpress

Зацепила в первую очередь цена. За те же примерно деньги, что просят за Apple Watch SE, причем второго поколения, а не третьего, тут дают титан и сапфировое стекло, пару процессоров и ёмкий аккумулятор. На «бюджетную замену» не похоже совсем — это самодостаточный гаджет. Чтобы первыми узнавать о таких ценниках на AliExpress, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

OnePlus Watch 4

OnePlus Watch 4 для спорта: пульс, VO2 Max, сон и маршруты

Здесь сразу предупреждаю о пристрастности — для бега часы почти эталонные. Раньше я чередовал недорогие Android-часы и Apple Watch, и у каждого хватало болячек: первые подолгу искали спутники и местами рисовали трек мимо дороги, у вторых на длинных дистанциях слишком быстро уходил заряд.

OnePlus Watch 4 сняли эти вопросы разом. Двухчастотный GPS цепляется за спутники буквально за секунды, даже в плотной застройке, а нарисованный маршрут совпадает с реальным метр в метр. Телефон ради точной дистанции с собой больше тащить не нужно — всё считается прямо на запястье.

Из датчиков на борту ЭКГ, оценка VO2 Max, мониторинг сна, шкала стресса и пульсоксиметр. У того же Samsung мне когда-то приглянулся замер состава тела через биоимпеданс, но если смотреть на спортивный набор целиком, у OnePlus он ощущается практичнее — функциями реально пользуешься, а не просто галочку в списке ставишь.

Чем OnePlus Watch 4 отличаются от дешевых китайских часов

В руке часы кажутся ощутимо дороже своего ценника. Титановая рамка и сапфировое стекло в зелёной версии тянут визуально тысяч на пятьдесят, а четверной набор защиты — IP68, IP69, 5ATM и MIL-STD 810H — значит, что душа, кипятка под напором и случайного удара можно не бояться. Весят они чуть больше моих Apple Watch, зато всегда остаются прохладными на коже.

Не менее важна система. Здесь полноценная Wear OS 6 с магазином Google Play, а не урезанная оболочка, которую часто ставят на китайские часы. Telegram, Spotify, Яндекс Карты, беговые трекеры — всё ставится и запускается без танцев с бубном. Пара чипов вытягивает до пяти дней автономности в обычном режиме и до шестнадцати в режиме экономии.

Раз уж я ещё раньше перешёл с iPad на OnePlus Pad 4, часы аккуратно встроились в уже знакомую логику: общий бренд, привычные жесты, единый стиль уведомлений.

Без придирок не обошлось. Заряжаются часы через контактную площадку, что для флагмана в 2026 году смотрится старомодно. Да и пять дней — результат приличный, но не рекордный на фоне гибридных моделей. Для Wear OS, впрочем, это всё равно отлично.

Работают ли OnePlus Watch 4 с iPhone и iOS

А вот и причина, по которой часы оказались на запасном смартфоне, а не на айфоне. OnePlus Watch 4 не работают с iPhone — поддержки iOS попросту нет, и обойти это никак нельзя. Вопрос тут скорее к Google и нынешним версиям Wear OS, чем к самой OnePlus, но владельцу «яблока» от этого не легче.

Меня выручила схема с двумя телефонами: основной iPhone остаётся при делах, а часы живут на спортивном Android-аппарате, с которым я и хожу тренироваться. На самом же айфоне у меня по-прежнему заказанные Apple Watch из Дубая, так что без часов «яблочная» половина тоже не осталась. Получилась честная пара: беговой смартфон с беговыми часами и айфон со своими Apple Watch.

Кому подойдут OnePlus Watch 4

Для меня OnePlus Watch 4 — один из самых сбалансированных вариантов на Wear OS в 2026 году в своём ценнике. Брать их стоит, если вам близко хотя бы одно из этого:

часто тренируетесь и цените точный GPS вместе с долгой автономностью;

хотите дорогие материалы и сильную начинку без наценки за бренд;

уже сидите на Android или готовы завести отдельный телефон под спорт.

Если же кроме айфона у вас ничего нет и менять привычки вы не планируете, спокойно берите Apple Watch. А вот при наличии запасного Android за 16 500 рублей это покупка, над которой я бы особо не раздумывал.

Остались вопросы по совместимости или выбору ремешка — пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там подскажут.

OnePlus Watch 4

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158