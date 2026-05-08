Google выпустила фитнес-браслет без экрана за $99 — и он умеет то, чего не может Apple Watch

Миша Королев

Google показала Fitbit Air — фитнес-браслет без дисплея, который ставит на длительную автономность и пассивный мониторинг здоровья. Цена — $99, старт продаж 26 мая, и по концепции это прямой ответ Whoop, а не Apple Watch. Если вы присматривались к умным часам и даже думали заказать Apple Watch из Дубая, возможно, стоит сначала взглянуть на этот браслет — он предлагает совершенно другой подход к отслеживанию здоровья, и для многих именно такой формат окажется удобнее.

Похоже, что Google вернул нам Mi Band первого поколения. Фото.

Похоже, что Google вернул нам Mi Band первого поколения

Fitbit Air без экрана: как работает новый браслет Google

Fitbit Air — это браслет без экрана: вы не увидите на нём время, уведомления или тренировку в реальном времени. Вся статистика уходит в приложение Google Health на смартфоне. Логика устройства простая: оно собирает данные о теле круглосуточно, а вы смотрите выводы потом.

Fitbit Air без экрана: как работает новый браслет Google. Это просто нейлоновый браслет, в который вставлена капсула с датчиками. Никакого экрана. Фото.

Это просто нейлоновый браслет, в который вставлена капсула с датчиками. Никакого экрана

Главное отличие от Apple Watch — формат использования. Часы Apple — это в первую очередь экран на запястье: уведомления, звонки, Apple Pay, тренировки с подсказками. Fitbit Air всего этого не умеет в принципе. Зато его можно носить, не снимая, и не думать о зарядке несколько дней.

Кстати, если вы до сих пор не определились, что лучше подойдёт именно вам, у нас есть подробное сравнение смарт-часов и фитнес-браслетов для использования с iPhone.

Датчики Fitbit Air: пульс, SpO2, сон и температура кожи

Набор датчиков у браслета достаточно плотный для устройства за $99. Fitbit Air отслеживает:

Датчики Fitbit Air: пульс, SpO2, сон и температура кожи. Fitbit Air полностью готов для занятий спортом и не только им. Фото.

Fitbit Air полностью готов для занятий спортом и не только им

  • пульс и пульс в состоянии покоя
  • температуру кожи
  • уровень кислорода в крови (SpO2)
  • вариабельность сердечного ритма
  • сон
  • признаки фибрилляции предсердий — нарушения сердечного ритма

Во время тренировок браслет автоматически распознаёт виды активности и сохраняет статистику. Если хочется зафиксировать конкретное занятие, тренировку можно запустить вручную через приложение Google Health.

По набору метрик это близко к тому, что предлагает Apple Watch — у часов Apple тоже есть пульс, SpO2, ЭКГ и анализ сна. Если интересно, как устроена эта функция в часах Apple, у нас есть инструкция, как включить измерение кислорода в крови. Принципиальная разница не в датчиках, а в том, что Fitbit Air ничего не показывает сам — он просто собирает данные.

Хотите обсудить, какие метрики действительно важны для здоровья? Присоединяйтесь к нашему чату в Telegram или чату в МАКС — там всегда помогут разобраться.

Сколько работает Fitbit Air без зарядки и почему это важно

Google заявляет до недели работы без подзарядки при постоянном мониторинге показателей 24/7. Это и есть ключевое преимущество перед умными часами: Apple Watch в среднем требует зарядки каждый день или через день, особенно если включено отслеживание сна.

Сколько работает Fitbit Air без зарядки и почему это важно. Производитель рассчитывает, что вы будете носить браслет не снимая, даже во время обычных дел. Фото.

Производитель рассчитывает, что вы будете носить браслет не снимая, даже во время обычных дел

Формат «надел и забыл» делает Fitbit Air ближе к браслетам Whoop, которые носят профессиональные спортсмены — Криштиану Роналдо и Леброн Джеймс среди них. Логика та же: браслет не отвлекает экраном ночью и не требует ритуала зарядки.

Сколько работает Fitbit Air без зарядки и почему это важно. Заряжать придется вот такой замысловатой зарядкой. Не дай бог потеряешь. Фото.

Заряжать придется вот такой замысловатой зарядкой. Не дай бог потеряешь

Браслет рассчитан на круглосуточное ношение, в том числе во сне. Правда, тут есть нюанс: без экрана любое взаимодействие идёт через телефон. Посмотреть пульс на пробежке, проверить время или быстро переключить тренировку не получится — нужно доставать смартфон.

Цена Fitbit Air, дата выхода и подписка Google Health Premium

Fitbit Air уже доступен для предзаказа по цене $99 — примерно 7500 ₽ по текущему курсу в России. Старт продаж намечен на 26 мая.

Вместе с устройством покупатели получают три месяца подписки Google Health Premium. В неё входят:

  • ИИ-тренер на базе Gemini
  • расширенная аналитика сна
  • библиотека тренировок
  • функции для практик осознанности

Что будет с ценой подписки после трёх бесплатных месяцев и какие функции уйдут за платный доступ — Google пока подробно не раскрывает. Это стандартная история для фитнес-сервисов: часть аналитики со временем мигрирует в платную часть, и об этом стоит помнить заранее. Следите за новостями о носимых устройствах и ценах в нашем канале в Telegram и канале в МАКС — рассказываем обо всём первыми.

Фитнес-браслет или Apple Watch: что удобнее для здоровья

Фитнес-браслет или Apple Watch: что удобнее для здоровья. Если вы занимаетесь активным спортом и не хотите отвлекаться на экран, то Fitbit Air подойдет идеально. Фото.

Если вы занимаетесь активным спортом и не хотите отвлекаться на экран, то Fitbit Air подойдет идеально

Прямое сравнение тут не совсем корректно — это устройства разных классов. Но если вы выбираете, что надеть на запястье ради здоровья, ориентир такой:

  • Apple Watch подходит, если нужны уведомления, звонки, Apple Pay, тренировки с экраном, ЭКГ и плотная интеграция с iPhone.
  • Fitbit Air подходит, если нужен пассивный мониторинг здоровья и сна, недельная автономность и минимум отвлечений.

Есть ещё один момент: Fitbit Air привязан к экосистеме Google Health, а Apple Watch — к Apple Health и Fitness+. Для владельца iPhone это важно: данные с Fitbit будут жить отдельно от привычной Health-сводки на айфоне. Apple, в свою очередь, постепенно подтягивает анализ сна — в watchOS 26 часы научатся оценивать сон, как другие браслеты и часы, и часть преимуществ Fitbit здесь сужается.

Тем более что Apple, судя по всему, готовит Apple Watch с новым дизайном — и это тоже может повлиять на ваш выбор.

Стоит ли покупать Fitbit Air вместо обычного фитнес-браслета

Fitbit Air — это нишевое устройство для конкретного сценария: трекинг здоровья без отвлечений и без ежедневной зарядки. За $99 набор датчиков выглядит честно: пульс, SpO2, температура кожи, вариабельность ритма, сон и предупреждения о фибрилляции предсердий.

Владельцам iPhone и Apple Watch менять одно на другое смысла нет — функционально часы Apple перекрывают Fitbit Air почти везде, кроме автономности и формата «без экрана». А вот как второе устройство для сна и фоновых метрик или как первая покупка для тех, кто не хочет умные часы в принципе, Fitbit Air выглядит логично. Главное — заранее понять, что без смартфона рядом браслет почти ничего не показывает.

Apple WatchGoogle Play
Новости по теме: Google Play
Google заявила, что Android теперь быстрее, чем iPhone. Фото.
Google заявила, что Android теперь быстрее, чем iPhone
Как в России получить 100 Гб в Гугл Диске бесплатно или оплатить Google One со скидкой. Фото.
Как в России получить 100 Гб в Гугл Диске бесплатно или оплатить Google One со скидкой
Что будет, когда на iOS появятся альтернативы App Store. Спойлер: это случится совсем скоро. Фото.
Что будет, когда на iOS появятся альтернативы App Store. Спойлер: это случится совсем скоро