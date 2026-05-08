Google выпустила фитнес-браслет без экрана за $99 — и он умеет то, чего не может Apple Watch

Google показала Fitbit Air — фитнес-браслет без дисплея, который ставит на длительную автономность и пассивный мониторинг здоровья. Цена — $99, старт продаж 26 мая, и по концепции это прямой ответ Whoop, а не Apple Watch. Если вы присматривались к умным часам и даже думали заказать Apple Watch из Дубая, возможно, стоит сначала взглянуть на этот браслет — он предлагает совершенно другой подход к отслеживанию здоровья, и для многих именно такой формат окажется удобнее.



Fitbit Air без экрана: как работает новый браслет Google

Fitbit Air — это браслет без экрана: вы не увидите на нём время, уведомления или тренировку в реальном времени. Вся статистика уходит в приложение Google Health на смартфоне. Логика устройства простая: оно собирает данные о теле круглосуточно, а вы смотрите выводы потом.

Главное отличие от Apple Watch — формат использования. Часы Apple — это в первую очередь экран на запястье: уведомления, звонки, Apple Pay, тренировки с подсказками. Fitbit Air всего этого не умеет в принципе. Зато его можно носить, не снимая, и не думать о зарядке несколько дней.

Кстати, если вы до сих пор не определились, что лучше подойдёт именно вам, у нас есть подробное сравнение смарт-часов и фитнес-браслетов для использования с iPhone.

Датчики Fitbit Air: пульс, SpO2, сон и температура кожи

Набор датчиков у браслета достаточно плотный для устройства за $99. Fitbit Air отслеживает:

пульс и пульс в состоянии покоя

температуру кожи

уровень кислорода в крови (SpO2)

вариабельность сердечного ритма

сон

признаки фибрилляции предсердий — нарушения сердечного ритма

Во время тренировок браслет автоматически распознаёт виды активности и сохраняет статистику. Если хочется зафиксировать конкретное занятие, тренировку можно запустить вручную через приложение Google Health.

По набору метрик это близко к тому, что предлагает Apple Watch — у часов Apple тоже есть пульс, SpO2, ЭКГ и анализ сна. Принципиальная разница не в датчиках, а в том, что Fitbit Air ничего не показывает сам — он просто собирает данные.

Сколько работает Fitbit Air без зарядки и почему это важно

Google заявляет до недели работы без подзарядки при постоянном мониторинге показателей 24/7. Это и есть ключевое преимущество перед умными часами: Apple Watch в среднем требует зарядки каждый день или через день, особенно если включено отслеживание сна.

Формат «надел и забыл» делает Fitbit Air ближе к браслетам Whoop, которые носят профессиональные спортсмены — Криштиану Роналдо и Леброн Джеймс среди них. Логика та же: браслет не отвлекает экраном ночью и не требует ритуала зарядки.

Браслет рассчитан на круглосуточное ношение, в том числе во сне. Правда, тут есть нюанс: без экрана любое взаимодействие идёт через телефон. Посмотреть пульс на пробежке, проверить время или быстро переключить тренировку не получится — нужно доставать смартфон.

Цена Fitbit Air, дата выхода и подписка Google Health Premium

Fitbit Air уже доступен для предзаказа по цене $99 — примерно 7500 ₽ по текущему курсу в России. Старт продаж намечен на 26 мая.

Вместе с устройством покупатели получают три месяца подписки Google Health Premium. В неё входят:

ИИ-тренер на базе Gemini

расширенная аналитика сна

библиотека тренировок

функции для практик осознанности

Что будет с ценой подписки после трёх бесплатных месяцев и какие функции уйдут за платный доступ — Google пока подробно не раскрывает. Это стандартная история для фитнес-сервисов: часть аналитики со временем мигрирует в платную часть, и об этом стоит помнить заранее.

Фитнес-браслет или Apple Watch: что удобнее для здоровья

Прямое сравнение тут не совсем корректно — это устройства разных классов. Но если вы выбираете, что надеть на запястье ради здоровья, ориентир такой:

Apple Watch подходит , если нужны уведомления, звонки, Apple Pay, тренировки с экраном, ЭКГ и плотная интеграция с iPhone.

, если нужны уведомления, звонки, Apple Pay, тренировки с экраном, ЭКГ и плотная интеграция с iPhone. Fitbit Air подходит, если нужен пассивный мониторинг здоровья и сна, недельная автономность и минимум отвлечений.

Есть ещё один момент: Fitbit Air привязан к экосистеме Google Health, а Apple Watch — к Apple Health и Fitness+. Для владельца iPhone это важно: данные с Fitbit будут жить отдельно от привычной Health-сводки на айфоне. Apple, в свою очередь, постепенно подтягивает анализ сна — в watchOS 26 часы научатся оценивать сон, как другие браслеты и часы, и часть преимуществ Fitbit здесь сужается.

Тем более что Apple, судя по всему, готовит Apple Watch с новым дизайном — и это тоже может повлиять на ваш выбор.

Стоит ли покупать Fitbit Air вместо обычного фитнес-браслета

Fitbit Air — это нишевое устройство для конкретного сценария: трекинг здоровья без отвлечений и без ежедневной зарядки. За $99 набор датчиков выглядит честно: пульс, SpO2, температура кожи, вариабельность ритма, сон и предупреждения о фибрилляции предсердий.

Владельцам iPhone и Apple Watch менять одно на другое смысла нет — функционально часы Apple перекрывают Fitbit Air почти везде, кроме автономности и формата «без экрана». А вот как второе устройство для сна и фоновых метрик или как первая покупка для тех, кто не хочет умные часы в принципе, Fitbit Air выглядит логично. Главное — заранее понять, что без смартфона рядом браслет почти ничего не показывает.