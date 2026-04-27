iPhone разрядился и не включается. Что делать?

Владельцы новых iPhone столкнулись с неприятной ситуацией: телефон сел до нуля, его сразу подключили к кабелю, но экран iPhone не включается и не реагирует на касания. Похожие жалобы оставляют другие пользователи — и проблема, судя по всему, лечится не так, как все привыкли.



iPhone не включается после полной разрядки

Сценарий примерно одинаковый у всех: батарея iPhone уходит в ноль, владелец сразу подключает USB-C-кабель и ждёт привычного значка зарядки или логотипа Apple — но экран остаётся чёрным. По описаниям пользователей, после разрядки подключение кабеля буквально через секунды после выключения не помогает: индикатора низкого заряда не появляется, дисплей просто остаётся чёрным, как будто телефон умер.

По описанию это выглядит как «кирпич», но на деле смартфон жив — он просто не выходит из глубокой разрядки через обычный кабель. В чем причина до конца непонятно, но радует, что решить все можно самостоятельно.

Модели iPhone, которые могут не включаться после разрядки

Речь идёт именно о новой линейке. Похожие жалобы встречаются в нескольких ветках обсуждений и затрагивают, судя по всему, все модели iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air.

Важно понимать масштаб: это не массовый дефект, который ловит каждый владелец. Насколько часто это происходит — пока неясно: проблема затрагивает не всех и возникает не каждый раз, когда у конкретного телефона садится батарея. По отзывам пользователей, за несколько месяцев использования это может случиться однажды.

В комментариях к обсуждениям владельцы пишут, что подобное поведение замечали и на Apple Watch Ultra 2 — часы тоже могут «зависать» при попытке зарядиться после полной разрядки и оживают только спустя 30–45 минут на зарядке. То есть проблема, возможно, не ограничивается одними iPhone, но прямого подтверждения от Apple нет. Некоторые также отмечают, что после обновления iOS пользователи жалуются на проблемы с iPhone, хотя связь с этим багом пока не установлена.

iPhone не заряжается от кабеля

Самое неприятное в этой истории — привычные действия не работают. Пользователи описывают, как оставляли телефон на проводной зарядке, пробовали жёсткую перезагрузку (нажать громкость вверх, громкость вниз, удерживать боковую кнопку), меняли USB-C-кабели — экран всё равно оставался чёрным. Подключение к Mac тоже не помогало — телефон не определялся в Finder. Ситуация напоминает случаи, когда iPhone завис при обновлении iOS, но здесь причина другая.

Похоже, в этом состоянии iPhone некорректно вытягивает напряжение по кабелю — зарядка идёт нестабильно, и телефон не может пройти этап загрузки. Это объяснение из обсуждений, а не официальная позиция Apple, поэтому относиться к нему стоит как к рабочей гипотезе.

Как зарядить iPhone через MagSafe, если он не включается

Решение, которое помогает в большинстве случаев, выглядит непривычно: вместо кабеля — беспроводная зарядка MagSafe. Самый рабочий обходной путь по обсуждениям — положить телефон на MagSafe-зарядку и оставить его примерно на пятнадцать минут. По отзывам, телефон загружается примерно через десять минут на беспроводной зарядке.

Пошагово выглядит так:

Снимите iPhone с обычного кабеля, если он там лежит. Положите его на MagSafe-зарядку или совместимую беспроводную панель. Не трогайте телефон 10–15 минут — не пытайтесь нажимать кнопки и делать жёсткую перезагрузку. Если за это время появился логотип Apple, дайте телефону спокойно догрузиться.

По словам пользователей в комментариях, некоторые относили «мёртвый» телефон в Apple Store, и сотрудники там тоже первым делом брали MagSafe-зарядку. Это косвенный признак, что метод знаком и самим специалистам Apple.

Почему лучше не разряжать iPhone до нуля

Главный практический вывод простой: на новых iPhone лучше не доводить батарею до нуля, особенно вне дома. Если телефон всё-таки сел, не паникуйте и не считайте его сломанным после первой неудачной попытки запустить через кабель — попробуйте MagSafe.

Есть и более тревожный сценарий. Если такое случится в дороге, когда смартфон нужен для навигации, вызова такси или других важных сценариев, лучше заказать себе вот такой внешний аккумулятор с MagSafe. В него есть встроенный провод и магниты. Оба варианта зарядки всегда будут у вас под рукой.

Кому стоит обратить внимание на эту историю:

владельцам iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air, особенно тем, кто часто разряжает телефон в ноль;

тем, кто зависит от телефона в поездках;

путешественникам, у которых под рукой обычно только кабель и павербанк без MagSafe.

Для этой аудитории компактная MagSafe-зарядка или внешний аккумулятор с поддержкой MagSafe становятся не аксессуаром «для удобства», а страховкой от ситуации, когда телефон отказывается включаться.

Когда обращаться в сервис, если iPhone не включается

Короткий ответ — нет, не сразу. Если ваш iPhone из новой линейки не включается после полной разрядки, сначала имеет смысл попробовать беспроводную зарядку и подождать минимум 15 минут. По описаниям пользователей, в большинстве случаев телефон оживает сам.

Apple официально проблему пока не комментировала, поэтому неизвестно, связан ли этот эффект с прошивкой и можно ли ждать исправления в обновлении iOS. Пока единственная разумная стратегия — не разряжать новый iPhone в ноль без необходимости и держать дома MagSafe-зарядку как запасной вариант. В сервис стоит обращаться, только если телефон не подаёт признаков жизни и после длительной беспроводной зарядки — тогда это уже похоже на реальную аппаратную проблему, а не на странное поведение после глубокой разрядки.