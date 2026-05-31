Какой цвет айфона лучше? Проверил на себе и теперь точно знаю

Каждый раз, когда Apple показывает новые цвета iPhone, соцсети взрываются от восторга. Оранжевый, синий, фиолетовый — хочется взять самый яркий и выделиться. Но спустя пару месяцев начинается совсем другая история: краска слезает, корпус выцветает, а каждая царапина бросается в глаза. Недавно я рассказывал, как чехол убил мой iPhone 16 Plus, а теперь решил порассуждать о практичности покупки цветных айфонов и даже выбрал самый практичный цвет специально для вас.



Проблемы с цветом iPhone 17 Pro после покупки

Когда Apple в 2025 году представила iPhone 17 Pro в цвете Cosmic Orange, это стало настоящим событием. Яркий оранжевый оттенок впервые появился в линейке Pro, и все ринулись его покупать. Но радость была недолгой. Уже через несколько недель после старта продаж на Reddit и в TikTok начали появляться фотографии, на которых оранжевый корпус превращался в розовый. Причём менялся именно алюминий — грани, рамка вокруг камер, кнопки. Стеклянная задняя панель при этом сохраняла исходный цвет, что выглядело ещё более странно.

Проблему быстро окрестили Colorgate. Мы подробно разбирали, как iPhone 17 Pro меняет цвет на глазах. Пользователи утверждали, что ничего особенного со смартфоном не делали — просто носили его в кармане и пользовались как обычно. Эксперты связали выцветание с воздействием ультрафиолета на органические красители, которые используются при анодировании алюминия. Оранжевый пигмент оказался нестабильным под солнечным светом, и достаточно было пары недель активного использования на улице, чтобы корпус начал менять оттенок. Проблема затронула не только оранжевую, но и синюю версию Deep Blue, хотя на ней изменения были менее заметны.

Но выцветание — это ещё полбеды. Параллельно разгорелся второй скандал — Scratchgate. Специалисты из iFixit изучили корпус iPhone 17 Pro под микроскопом и выяснили, что анодированное покрытие легко откалывается на острых гранях, обнажая блестящий серебристый алюминий. Независимые тесты подтвердили это: проблемы начинались уже на 6-7 уровне по шкале Мооса. В переводе на бытовой язык — корпус царапался от контакта с песком и даже с обычными ключами в кармане. В гонконгском Apple Store демонстрационные синие iPhone 17 Pro покрылись царапинами буквально за несколько часов, и Apple пришлось оправдываться за Scratchgate.

Apple попыталась объяснить часть проблем переносом материала с изношенных MagSafe-стоек в магазинах. Но пользовательский опыт говорил о другом: цветные iPhone 17 Pro оказались уязвимее своих предшественников с титановым корпусом.

На каком iPhone меньше видны царапины

Здесь работает простая физика. Когда вы царапаете цветной анодированный алюминий, вы снимаете тонкий слой краски и обнажаете металл под ним. А металл под покрытием всегда одного цвета — серебристый. На оранжевом, синем или фиолетовом корпусе такая царапина создаёт максимальный контраст. Яркая поверхность и серебристая полоска — это как белая нитка на чёрном пиджаке, не заметить невозможно.

Я убедился в этом лично. Мой iPhone 16 Plus в фиолетовом цвете получил царапину на боковой грани, хотя всегда лежал в чехле. Мелкая соринка попала между кейсом и корпусом и работала как абразив при каждом прикосновении. На фиолетовом фоне повреждение стало видно моментально — маленькая точка, которая теперь каждый день мозолит глаза.

А теперь представьте ту же самую царапину на серебристом корпусе. Под серебристым покрытием — такой же серебристый алюминий. Даже если покрытие повредится, контраст будет минимальным. Царапина попросту сливается с общим тоном корпуса, и без пристального разглядывания вы её не заметите. То же самое касается потёртостей, микросколов и следов от ключей. На серебристой модели всё это практически невидимо, а на цветной — как на ладони.

Кстати, оказалось, что алюминиевый корпус можно восстановить почти как автомобиль после ДТП. Но попасть в сложный оттенок вроде фиолетового или оранжевого при ремонте будет крайне непросто. С серебристым такой проблемы нет.

Минусы ярких цветов iPhone при использовании

Помимо царапин и выцветания, у цветных айфонов есть ещё несколько неочевидных минусов, о которых редко говорят.

Первый — отпечатки пальцев. На насыщенных тёмных и ярких покрытиях жировые следы видны значительно сильнее, чем на светлом серебристом корпусе. Если вы пользуетесь айфоном без чехла, то тёмно-синий или чёрный смартфон придётся протирать постоянно, чтобы он выглядел опрятно. Серебристый в этом плане куда менее капризный.

Второй — сложность восстановления. Если вы всё-таки сильно повредите корпус цветного айфона, попасть в точный оттенок при ремонте будет крайне непросто. Фиолетовый, оранжевый, зелёный — все эти цвета получаются путём сложного анодирования с определёнными пигментами. В сервисном центре вам скорее всего заменят деталь на новую, а она может слегка отличаться по тону от остального корпуса. С серебристым такой проблемы нет — это базовый цвет алюминия.

Третий — потеря стоимости при перепродаже. Когда вы продаёте подержанный айфон, покупатель в первую очередь смотрит на внешний вид. Цветной корпус с заметными царапинами и потёртостями выглядит значительно хуже серебристого с теми же повреждениями. А значит, вам придётся либо снижать цену, либо дольше искать покупателя.

Какой цвет iPhone дольше выглядит новым

Многие считают серебристый цвет скучным выбором. Мол, зачем брать «обычный», когда есть столько ярких вариантов. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Серебристый iPhone 17 Pro — это единственная версия, которая не страдает от выцветания. Выцветать там нечему: базовый оттенок алюминия не содержит нестабильных пигментов, которые разрушаются под ультрафиолетом.

Царапины на нём практически незаметны — серебристый металл под покрытием совпадает с цветом самого покрытия. Отпечатки пальцев видны меньше, а матовая текстура корпуса iPhone 17 Pro дополнительно маскирует мелкие следы использования. Через год серебристый айфон выглядит почти так же, как в день покупки. Попробуйте добиться того же от оранжевого — не получится.

К тому же серебристый цвет универсален в плане аксессуаров. К нему подходит абсолютно любой чехол, любой ремешок, любая зарядная станция. С яркими цветами всегда возникает вопрос сочетаемости — оранжевый корпус диктует стилистику всех аксессуаров и торчит из-под прозрачного кейса.

Как выбрать цвет iPhone перед покупкой

Если для вас важен внешний вид айфона через полгода-год использования, серебристый — объективно лучший выбор. Это не вопрос вкуса, а вопрос практичности. Цветные модели красивы ровно до первой царапины, первого выцветания или первой потёртости. После этого они начинают выглядеть хуже с каждым днём, и ничего с этим не сделать.

Серебристый не нуждается в идеальных условиях хранения. Он не боится солнца, не показывает каждую песчинку и не превращается в другой цвет через месяц. Для тех, кто носит айфон без чехла или хочет продать его через год в хорошем состоянии, это единственный разумный вариант.

Конечно, если вы готовы мириться с косметическими дефектами ради яркого внешнего вида — берите любой цвет, который нравится. Но если практичность для вас важнее эстетики, ответ очевиден. А если будете покупать новый смартфон, берите iPhone 17 в светлых версиях — не повторяйте моих ошибок с фиолетовым iPhone 16 Plus.