Все смеются над Феррари за 55 млн, которую сделал создатель айфона

Ferrari показала свой первый электрокар Luce — и его дизайн делал Джони Айв, бывший главный дизайнер Apple. Тот самый человек, который придумал внешний вид iPhone, iMac и MacBook. Смотришь на этот автомобиль и невольно думаешь: а ведь именно так мог бы выглядеть электрокар Apple, если бы компания довела свой проект до конца. Машину Apple отменила, а вот iOS 27 с новыми функциями не отменит. Что бы получилось, если бы Apple всё-таки выпустила свой автомобиль?



История Apple Car: как Project Titan стал главным провалом Apple

Apple начала работу над собственным электромобилем ещё в 2014 году. Проект получил кодовое название Project Titan, и в лучшие годы над ним трудились до 5 000 сотрудников. Компания нанимала инженеров из Tesla, Ford и Mercedes-Benz, скупала стартапы и регистрировала десятки патентов — от систем автономного вождения до складных дверей.

Но проект постоянно лихорадило. За десять лет несколько раз менялись руководители, концепция и амбиции. Сначала Apple хотела сделать полностью автономный автомобиль без руля и педалей — с сиденьями, развёрнутыми друг к другу. Потом планы стали скромнее: обычный салон, частичная автономность и цена до 100 000 долларов. В итоге в феврале 2024 года Apple закрыла проект после 10 лет разработки. Около 2 000 сотрудников перевели в подразделение искусственного интеллекта, остальных уволили.

По разным оценкам, компания потратила на Project Titan около 10 миллиардов долларов. И не показала ни одного прототипа.

Ferrari Luce от Джони Айва: почему её сравнивают с Apple Car

И вот вчера Ferrari представила Luce — свой первый электромобиль. Пятиместный, четырёхдверный, с минималистичным дизайном и каплевидным кузовом. Но главное — его интерьер и экстерьер разработала студия LoveFrom, которую Джони Айв основал после ухода из Apple в 2019 году. Вместе с ним над машиной работал ещё один знаменитый дизайнер — Марк Ньюсон.

Четыре электромотора, суммарная мощность 1 035 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды, батарея на 122 кВт·ч и запас хода до 530 километров. Максимальная скорость — 310 км/ч. Архитектура на 800 вольт с поддержкой зарядки до 350 кВт. Коэффициент аэродинамического сопротивления — всего 0,254, самый низкий в истории Ferrari. Цена в Европе начинается от 550 000 евро — это примерно 55 миллионов рублей. Цена вызывает шок, особенно если посмотреть на дизайн. С точки зрения интерьера машина топ, но снаружи смотреть на нее без слез нельзя.

Многие, кто увидел Luce, сразу написали: «Это выглядит как Apple Car». И дело не только в том, что за дизайном стоит бывший главный дизайнер Apple. Сам подход — минимум лишнего, обтекаемые формы, стекло и алюминий — это ДНК Apple в чистом виде. Кстати, интересно, что электрокар Xiaomi SU7 тоже часто сравнивали с Apple Car — мы разбирали, как Xiaomi SU7 убил Apple Car ещё до выхода.

Дизайн Apple Car: салон, кузов и экосистема iPhone

Если посмотреть на Ferrari Luce и вспомнить всё, что мы знаем о Project Titan, можно собрать довольно правдоподобную картину.

Дизайн. Айв всегда ставил форму на первое место. iPhone стал культурным феноменом не потому, что в нём был лучший процессор, а потому, что его было приятно держать в руках. Электрокар Apple наверняка выглядел бы как единая скульптура — без видимых швов, с утопленными ручками дверей и панорамным остеклением. Примерно то, что мы сейчас видим у Luce: гладкий корпус, каплевидный силуэт и алюминиевая оболочка, обнимающая стеклянную пассажирскую капсулу.

Интерьер. Вот тут Ferrari Luce особенно показателен. Айв сделал салон, который идёт против главного тренда электромобилей — гигантских тачскринов. В Luce полно физических кнопок, тумблеров и переключателей из обработанного алюминия. Руль — произведение искусства из переработанного алюминия с анодированным покрытием и стеклянными элементами. Apple Car почти наверняка пошёл бы тем же путём. Компания, которая годами оттачивала тактильную отдачу кнопки Home и Taptic Engine , не стала бы вешать на приборную панель планшет.

Вот тут Ferrari Luce особенно показателен. Айв сделал салон, который идёт против главного тренда электромобилей — гигантских тачскринов. В Luce полно физических кнопок, тумблеров и переключателей из обработанного алюминия. Руль — произведение искусства из с анодированным покрытием и стеклянными элементами. Apple Car почти наверняка пошёл бы тем же путём. Компания, которая годами оттачивала тактильную отдачу , не стала бы вешать на приборную панель планшет. Софт. Здесь у Apple было бы главное преимущество. Никакой другой автопроизводитель не владеет одновременно операционной системой, экосистемой приложений, голосовым ассистентом и чипами собственной разработки. Apple Car работал бы на своей ОС, а все настройки, навигация, музыка и звонки интегрировались бы с iPhone так, как не умеет ни одна система на рынке. По сути, CarPlay Ultra — это осколок того, что могло бы стать полноценной автомобильной платформой.

Здесь у Apple было бы главное преимущество. Никакой другой автопроизводитель не владеет одновременно операционной системой, экосистемой приложений, голосовым ассистентом и чипами собственной разработки. Apple Car работал бы на своей ОС, а все настройки, навигация, музыка и звонки так, как не умеет ни одна система на рынке. По сути, CarPlay Ultra — это осколок того, что могло бы стать полноценной автомобильной платформой. Apple Silicon под капотом. По слухам, Apple планировала использовать в автомобиле собственный чип — логичное продолжение линейки M-серии. Он бы отвечал за автопилот, обработку данных с десятков датчиков и камер, навигацию и развлекательную систему. Один чип вместо десятков блоков управления от разных поставщиков — это типичный подход Apple к вертикальной интеграции.

Почему Apple не выпустила свой автомобиль

Автомобиль — это не смартфон. Его нельзя обновить через год и выпустить новую модель. Цена ошибки — в прямом смысле человеческие жизни. Производство требует заводов, цепочек поставок и сертификации в десятках стран. Apple привыкла контролировать каждую деталь, но в автомобильной индустрии это практически невозможно.

Были и другие проблемы. Технология полностью автономного вождения оказалась сложнее, чем думали инженеры. Рынок электромобилей начал замедляться — рост продаж уже не такой бешеный, как в 2021-2022 годах. А главное — Apple не могла определиться с концепцией. Полностью автономный автомобиль без руля? Обычный электрокар с ассистентом? Что-то среднее? За десять лет проект несколько раз менял направление, и это его погубило. Один из бывших сотрудников Project Titan описал ситуацию ёмко: слабое руководство позволило проекту висеть в воздухе, пока вся остальная компания смотрела на это с недоумением.

CarPlay Ultra: как Apple всё-таки попала в автомобили

После закрытия Project Titan Apple перенаправила ресурсы на искусственный интеллект и Apple Intelligence. Но кое-что от автомобильных амбиций компании всё-таки сохранилось — CarPlay Ultra.

В мае 2025 года Apple наконец запустила CarPlay нового поколения. Первым партнёром стал Aston Martin. Система берёт под контроль все экраны в автомобиле — от приборной панели до мультимедийной системы. Спидометр, тахометр, климат-контроль, режимы вождения — всё отрисовывается iPhone и выглядит единообразно. По сути, CarPlay Ultra превращает любой совместимый автомобиль в немного Apple Car.

Hyundai, Kia и Genesis уже подтвердили поддержку CarPlay Ultra в 2026 году. Правда, крупнейшие немецкие бренды — BMW, Mercedes-Benz и Audi — от технологии отказались. Они не хотят отдавать Apple контроль над приборной панелью. Ирония в том, что именно эта борьба за контроль над софтом в салоне была одной из причин, по которой Apple вообще задумалась о собственном автомобиле. А пока Apple развивает CarPlay, она параллельно готовит watchOS 27 с новыми функциями для Apple Watch — компания явно нашла, куда вложить силы.

А пока мы смотрим на Ferrari Luce и понимаем: электрокар Apple мог бы стать именно таким. Минималистичным, продуманным до мелочей, с физическими элементами управления и фирменной одержимостью деталями. Только вместо значка с конём на капоте стояло бы надкушенное яблоко. И стоил бы он, возможно, не 55 миллионов, а немного поскромнее. Хотя кто знает — это же Apple.