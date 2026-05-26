Все смеются над Феррари за 55 млн, которую сделал создатель айфона

Кирилл Пироженко

Ferrari показала свой первый электрокар Luce — и его дизайн делал Джони Айв, бывший главный дизайнер Apple. Тот самый человек, который придумал внешний вид iPhone, iMac и MacBook. Смотришь на этот автомобиль и невольно думаешь: а ведь именно так мог бы выглядеть электрокар Apple, если бы компания довела свой проект до конца. Машину Apple отменила, а вот iOS 27 с новыми функциями не отменит. Что бы получилось, если бы Apple всё-таки выпустила свой автомобиль?

Представьте логотип Apple вместо шильдика Ferrari. Фото.

Представьте логотип Apple вместо шильдика Ferrari

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

История Apple Car: как Project Titan стал главным провалом Apple

Apple начала работу над собственным электромобилем ещё в 2014 году. Проект получил кодовое название Project Titan, и в лучшие годы над ним трудились до 5 000 сотрудников. Компания нанимала инженеров из Tesla, Ford и Mercedes-Benz, скупала стартапы и регистрировала десятки патентов — от систем автономного вождения до складных дверей.

История Apple Car: как Project Titan стал главным провалом Apple. Вот так, по утечкам, должен был выглядеть Apple Car. Фото.

Вот так, по утечкам, должен был выглядеть Apple Car

Но проект постоянно лихорадило. За десять лет несколько раз менялись руководители, концепция и амбиции. Сначала Apple хотела сделать полностью автономный автомобиль без руля и педалей — с сиденьями, развёрнутыми друг к другу. Потом планы стали скромнее: обычный салон, частичная автономность и цена до 100 000 долларов. В итоге в феврале 2024 года Apple закрыла проект после 10 лет разработки. Около 2 000 сотрудников перевели в подразделение искусственного интеллекта, остальных уволили.

По разным оценкам, компания потратила на Project Titan около 10 миллиардов долларов. И не показала ни одного прототипа. Мы подробно следили за этой историей — подписывайтесь на наш канал в Telegram и канал в МАКС, чтобы не пропускать подобные разборы.

Ferrari Luce от Джони Айва: почему её сравнивают с Apple Car

И вот вчера Ferrari представила Luce — свой первый электромобиль. Пятиместный, четырёхдверный, с минималистичным дизайном и каплевидным кузовом. Но главное — его интерьер и экстерьер разработала студия LoveFrom, которую Джони Айв основал после ухода из Apple в 2019 году. Вместе с ним над машиной работал ещё один знаменитый дизайнер — Марк Ньюсон.

Ferrari Luce от Джони Айва: почему её сравнивают с Apple Car. Вот такой получилась Ferrari Luce в исполнении Джони Айва. Фото.

Вот такой получилась Ferrari Luce в исполнении Джони Айва

Четыре электромотора, суммарная мощность 1 035 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды, батарея на 122 кВт·ч и запас хода до 530 километров. Максимальная скорость — 310 км/ч. Архитектура на 800 вольт с поддержкой зарядки до 350 кВт. Коэффициент аэродинамического сопротивления — всего 0,254, самый низкий в истории Ferrari. Цена в Европе начинается от 550 000 евро — это примерно 55 миллионов рублей. Цена вызывает шок, особенно если посмотреть на дизайн. С точки зрения интерьера машина топ, но снаружи смотреть на нее без слез нельзя.

Ferrari Luce от Джони Айва: почему её сравнивают с Apple Car. А вот так автомобиль выглядит внутри. Фото.

А вот так автомобиль выглядит внутри

Многие, кто увидел Luce, сразу написали: «Это выглядит как Apple Car». И дело не только в том, что за дизайном стоит бывший главный дизайнер Apple. Сам подход — минимум лишнего, обтекаемые формы, стекло и алюминий — это ДНК Apple в чистом виде. Кстати, интересно, что электрокар Xiaomi SU7 тоже часто сравнивали с Apple Car — мы разбирали, как Xiaomi SU7 убил Apple Car ещё до выхода.

Дизайн Apple Car: салон, кузов и экосистема iPhone

Если посмотреть на Ferrari Luce и вспомнить всё, что мы знаем о Project Titan, можно собрать довольно правдоподобную картину.

Дизайн Apple Car: салон, кузов и экосистема iPhone. Следуя логике, Apple Car должен был выглядеть как-то так. Изображение: BigGeek. Фото.

Следуя логике, Apple Car должен был выглядеть как-то так. Изображение: BigGeek

  • Дизайн. Айв всегда ставил форму на первое место. iPhone стал культурным феноменом не потому, что в нём был лучший процессор, а потому, что его было приятно держать в руках. Электрокар Apple наверняка выглядел бы как единая скульптура — без видимых швов, с утопленными ручками дверей и панорамным остеклением. Примерно то, что мы сейчас видим у Luce: гладкий корпус, каплевидный силуэт и алюминиевая оболочка, обнимающая стеклянную пассажирскую капсулу.
  • Интерьер. Вот тут Ferrari Luce особенно показателен. Айв сделал салон, который идёт против главного тренда электромобилей — гигантских тачскринов. В Luce полно физических кнопок, тумблеров и переключателей из обработанного алюминия. Руль — произведение искусства из переработанного алюминия с анодированным покрытием и стеклянными элементами. Apple Car почти наверняка пошёл бы тем же путём. Компания, которая годами оттачивала тактильную отдачу кнопки Home и Taptic Engine, не стала бы вешать на приборную панель планшет.
  • Софт. Здесь у Apple было бы главное преимущество. Никакой другой автопроизводитель не владеет одновременно операционной системой, экосистемой приложений, голосовым ассистентом и чипами собственной разработки. Apple Car работал бы на своей ОС, а все настройки, навигация, музыка и звонки интегрировались бы с iPhone так, как не умеет ни одна система на рынке. По сути, CarPlay Ultra — это осколок того, что могло бы стать полноценной автомобильной платформой. Есть что сказать на эту тему? Пишите в наш чат в Telegram или чат в МАКС — там наверняка уже спорят.
  • Apple Silicon под капотом. По слухам, Apple планировала использовать в автомобиле собственный чип — логичное продолжение линейки M-серии. Он бы отвечал за автопилот, обработку данных с десятков датчиков и камер, навигацию и развлекательную систему. Один чип вместо десятков блоков управления от разных поставщиков — это типичный подход Apple к вертикальной интеграции.

Почему Apple не выпустила свой автомобиль

Почему Apple не выпустила свой автомобиль. Получается, что утечки времен разработки Apple Car были близки к тому, что в итоге получилось у Джони Айва. Фото.

Получается, что утечки времен разработки Apple Car были близки к тому, что в итоге получилось у Джони Айва

Автомобиль — это не смартфон. Его нельзя обновить через год и выпустить новую модель. Цена ошибки — в прямом смысле человеческие жизни. Производство требует заводов, цепочек поставок и сертификации в десятках стран. Apple привыкла контролировать каждую деталь, но в автомобильной индустрии это практически невозможно.

Были и другие проблемы. Технология полностью автономного вождения оказалась сложнее, чем думали инженеры. Рынок электромобилей начал замедляться — рост продаж уже не такой бешеный, как в 2021-2022 годах. А главное — Apple не могла определиться с концепцией. Полностью автономный автомобиль без руля? Обычный электрокар с ассистентом? Что-то среднее? За десять лет проект несколько раз менял направление, и это его погубило. Один из бывших сотрудников Project Titan описал ситуацию ёмко: слабое руководство позволило проекту висеть в воздухе, пока вся остальная компания смотрела на это с недоумением.

CarPlay Ultra: как Apple всё-таки попала в автомобили

После закрытия Project Titan Apple перенаправила ресурсы на искусственный интеллект и Apple Intelligence. Но кое-что от автомобильных амбиций компании всё-таки сохранилось — CarPlay Ultra.

CarPlay Ultra: как Apple всё-таки попала в автомобили. Apple выпустила всё-таки кое-что для автомобилей, но это совсем не то, что ждали. Фото.

Apple выпустила всё-таки кое-что для автомобилей, но это совсем не то, что ждали

В мае 2025 года Apple наконец запустила CarPlay нового поколения. Первым партнёром стал Aston Martin. Система берёт под контроль все экраны в автомобиле — от приборной панели до мультимедийной системы. Спидометр, тахометр, климат-контроль, режимы вождения — всё отрисовывается iPhone и выглядит единообразно. По сути, CarPlay Ultra превращает любой совместимый автомобиль в немного Apple Car.

Hyundai, Kia и Genesis уже подтвердили поддержку CarPlay Ultra в 2026 году. Правда, крупнейшие немецкие бренды — BMW, Mercedes-Benz и Audi — от технологии отказались. Они не хотят отдавать Apple контроль над приборной панелью. Ирония в том, что именно эта борьба за контроль над софтом в салоне была одной из причин, по которой Apple вообще задумалась о собственном автомобиле. А пока Apple развивает CarPlay, она параллельно готовит watchOS 27 с новыми функциями для Apple Watch — компания явно нашла, куда вложить силы.

А пока мы смотрим на Ferrari Luce и понимаем: электрокар Apple мог бы стать именно таким. Минималистичным, продуманным до мелочей, с физическими элементами управления и фирменной одержимостью деталями. Только вместо значка с конём на капоте стояло бы надкушенное яблоко. И стоил бы он, возможно, не 55 миллионов, а немного поскромнее. Хотя кто знает — это же Apple.

Apple CarТехнологии Apple
Новости по теме: Apple Car
Топовый китайский автопроизводитель несколько лет собирает iPad для Apple и зарабатывает больше Tesla. Фото.
Топовый китайский автопроизводитель несколько лет собирает iPad для Apple и зарабатывает больше Tesla
Apple поняла, чего не хватает людям, и решила выпустить домашних роботов с ИИ. Фото.
Apple поняла, чего не хватает людям, и решила выпустить домашних роботов с ИИ
Как электромобиль Xiaomi SU7 убил Apple Car еще до выхода. Фото.
Как электромобиль Xiaomi SU7 убил Apple Car еще до выхода