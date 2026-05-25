Новые подробности про iOS 27: 6 функций, которые утекли за 2 недели до презентации

До WWDC 2026 остаётся меньше двух недель, и утечки об iOS 27 посыпались одна за другой. Кстати, одну из функций iOS 27 уже можно попробовать самому, не дожидаясь обновления. Марк Гурман из Bloomberg раскрыл сразу несколько крупных нововведений — от переработанной камеры до поддержки Google Cast. Собрали всё самое важное в одном материале.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Что нового будет в приложении Камера на iPhone

В iOS 26 Apple уже обновила дизайн приложения «Камера», но в iOS 27 компания пойдёт значительно дальше. По данным Bloomberg, интерфейс камеры станет полностью кастомизируемым: пользователи смогут сами выбирать, какие элементы управления отображать на экране и где именно их размещать.

Речь идёт о таких параметрах, как вспышка, экспозиция, таймер и разрешение. Сейчас большинство этих настроек спрятаны в дополнительном меню — в iOS 27 их можно будет вынести на главный экран съёмки. Кнопка переключения режимов, которая сейчас находится в правом верхнем углу, переедет ближе к кнопке затвора.

Всё это — часть стратегии Apple по привлечению профессиональных фотографов, которые привыкли к быстрому доступу к ключевым настройкам. Если всё сработает как задумано, приложение «Камера» на iPhone наконец сможет конкурировать со сторонними решениями вроде Halide. Подробнее о том, что ещё меняется в интерфейсе, мы рассказывали в статье про настраиваемую камеру и новый Safari.

Что сможет распознавать камера iPhone в iOS 27

Ещё одно важное изменение — интеграция Visual Intelligence непосредственно в приложение «Камера» в виде отдельного режима Siri. До сих пор эта функция была доступна в основном через Camera Control, отдельное приложение или кнопку Action Button. Теперь к ней будет гораздо проще добраться.

Помимо этого, Visual Intelligence получит новые возможности. Можно будет сканировать этикетки продуктов питания, чтобы автоматически фиксировать калории и нутриенты. А ещё — наводить камеру на визитки и мгновенно создавать контакты. Мелочи, но именно такие функции экономят время каждый день. Некоторые из этих нововведений уже успели показать раньше официального анонса. Хотите узнать про камеру iPhone ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКСе.

Как iPhone будет улучшать фото с помощью ИИ

В iOS 18 Apple добавила инструмент Clean Up для удаления лишних объектов со снимков. В iOS 27 к нему присоединятся три новых AI-инструмента: Extend, Enhance и Reframe.

Extend работает по принципу генеративной заливки в Photoshop — позволяет дорисовать содержимое за пределами исходного кадра. Enhance автоматически улучшает цвета, освещение и общее качество снимка. Reframe даёт возможность изменить перспективу пространственной фотографии уже после съёмки.

Правда, есть нюанс. По словам Гурмана, Extend и Reframe пока работают нестабильно. Не исключено, что Apple покажет их на WWDC, но отложит релиз до iOS 27.1 или даже позже. Enhance, судя по всему, готов к выпуску. Кроме фоторедактора, Apple готовит и другие AI-сюрпризы — например, автоматическую генерацию обоев и быстрых команд.

Image Playground и Genmoji в iOS 27: что изменится

Когда Apple запустила Image Playground и Genmoji в iOS 18.2, качество генерации изображений вызвало много критики. Особенно досталось Image Playground — результаты были заметно хуже, чем у конкурентов. Отчасти это объяснялось тем, что модели работали прямо на устройстве, но оправданием это не стало.

В iOS 27 ситуация должна измениться. Гурман сообщает, что Apple серьёзно улучшила собственные модели генерации — и Genmoji, и Image Playground получат заметный скачок в качестве. Пока неизвестно, останутся ли модели полностью локальными или часть обработки перенесут в облако. Кроме того, Image Playground откроется для сторонних моделей. Сейчас приложение поддерживает генерацию через ChatGPT, но в будущем к нему могут подключить модели Google и других разработчиков.

Настройки AirPods в iOS 27: что нового в них появится

Отдельного приложения для AirPods по-прежнему не будет, но Apple наконец займётся экраном настроек наушников в iOS 27. За последние годы компания добавила в AirPods кучу функций — жесты головой, режим слухового аппарата, отслеживание сна — и все они просто прикручивались к одному и тому же интерфейсу, который не менялся со времён первых AirPods.

Теперь меню настроек AirPods получит полную переработку. По данным Bloomberg, оно станет более функциональным, лучше организованным и менее перегруженным. Изменения коснутся iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. При этом Apple Watch и Vision Pro продолжат иметь собственные приложения-компаньоны на iPhone, а AirPods — нет. Странное решение, но хотя бы настройки приведут в порядок. Не можете разобраться в настройках AirPods или столкнулись с проблемой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКСе — там точно помогут.

Как Google Cast будет работать на iPhone

Пожалуй, самая неожиданная новость из рассылки Гурмана. Apple якобы работает над возможностью заменить AirPlay сторонними протоколами стриминга — и сделать это на системном уровне. Это значит, что пользователь сможет выбрать, например, Google Cast в качестве протокола по умолчанию для трансляции видео, фото и музыки на телевизор или колонку.

Для владельцев устройств на Chromecast, а также множества телевизоров и умных колонок с поддержкой Google Cast это было бы огромным улучшением. Больше не нужно будет полагаться на AirPlay или Bluetooth — трансляция пойдёт через нативный интерфейс iOS.

Но есть важная оговорка. Эта функция разрабатывается в рамках соответствия требованиям европейского закона DMA. Скорее всего, нативная поддержка Google Cast и других протоколов появится только в странах Евросоюза — по аналогии со сторонними магазинами приложений. Для остального мира, включая Россию, рассчитывать на это пока не стоит.

Все подробности мы узнаем совсем скоро — основной доклад WWDC 2026 стартует 8 июня. Помимо iOS 27 и macOS 27, главной темой конференции станет полностью переработанная Siri с поддержкой моделей Google Gemini.