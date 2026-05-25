watchOS 27: новые функции, циферблаты и дата выхода следующей ОС для Apple Watch

Совсем скоро Apple покажет watchOS 27 — новую операционную систему для умных часов. Ранее мы уже разбирали новые функции iOS 27, а теперь пришло время watchOS. Улучшенный мониторинг сердцебиения, новые циферблаты и загадочный ИИ-тренер по здоровью, который может так и не выйти вовремя. Разбираемся, чего ждать от обновления и когда оно станет доступно всем.



Мониторинг пульса в Apple Watch: что изменится

Главное нововведение watchOS 27 — доработанный мониторинг сердечного ритма. Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg в свежем выпуске Power On. Конкретных деталей пока нет, но сам факт показательный.

Дело в том, что Apple Watch давно критикуют за не самый частый замер пульса. Конкуренты вроде WHOOP обновляют данные чаще и дают более детальную картину. Если Apple действительно доработает этот момент, часы станут заметно полезнее для тех, кто серьёзно следит за здоровьем. Кстати, улучшенный трекинг пульса отлично вписывается в планы Apple по запуску ИИ-тренера — чем точнее данные, тем полезнее будут рекомендации. Но об этом чуть ниже.

ИИ-тренер Apple для здоровья: когда выйдет

Примерно год назад стало известно о Project Mulberry — амбициозном проекте Apple по созданию ИИ-тренера для здоровья. Идея была в том, чтобы искусственный интеллект анализировал ваши данные из Apple Health и давал персональные рекомендации. Можно было бы даже показать камеру во время тренировки и получить советы по технике выполнения упражнений.

Изначально функцию планировали выпустить вместе с обновлённым приложением «Здоровье» в iOS 26.4. Но потом планы урезали, а запуск перенесли на iOS 27. Теперь, по данным Гурмана, даже этот срок может сдвинуться. Помимо тренера по здоровью, Apple также готовит новое приложение с умной Siri, которое тоже завязано на искусственный интеллект.

После того как Крейг Кью взял на себя руководство подразделением здоровья Apple, проект Mulberry был существенно сокращён. Гурман прямо пишет, что не ожидает появления этих функций до одного из промежуточных обновлений — будь то iOS 27.1 осенью или iOS 27.4 весной следующего года.

Причина задержки понятна: в Apple посчитали, что их продукт не дотягивает до конкурентов. На рынке уже есть подписки на здоровье от других компаний, и выходить с сырым решением Apple не хочет. Логично, но пользователям придётся подождать.

Новые циферблаты Apple Watch в watchOS 27

По информации Гурмана, в watchOS 27 появятся новые циферблаты для Apple Watch. Среди них — вариант Modular Ultra, который сейчас доступен только владельцам Apple Watch Ultra. В новой версии системы его могут открыть и для обычных моделей. Мы уже собирали подробную подборку новых циферблатов для Apple Watch, которые должны появиться в watchOS 27.

В целом обновление будет сосредоточено на стабильности и производительности. Крупных нововведений ждать не стоит — Apple хочет отполировать то, что уже есть. Платформа watchOS достаточно зрелая, и в компании явно решили, что лучше довести до ума текущие функции, чем добавлять новые сырые возможности.

Также ожидается расширение функций Apple Intelligence на часах. Сейчас на watchOS 26 при подключении к iPhone 15 Pro и новее уже работают суммаризация уведомлений, перевод сообщений и фитнес-помощник. В watchOS 27 список ИИ-функций наверняка пополнится.

Когда выйдет watchOS 27 для Apple Watch

Apple покажет watchOS 27 на конференции WWDC 2026, которая пройдёт с 8 по 12 июня. Презентация состоится в первый день — 8 июня в 20:00 по московскому времени. Сразу после презентации разработчики получат доступ к первой бета-версии, а мы конечно же поделимся лайфхаком, как ее установить сразу после ивента.

Публичная бета, как обычно, появится в июле. А финальная версия watchOS 27 выйдет для всех пользователей в сентябре 2026 года — одновременно с новыми Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. Если вы надеялись на революцию — скорее всего, её не будет. watchOS 27 выглядит как спокойное эволюционное обновление с упором на стабильность. Улучшенный мониторинг пульса — это хорошо, но вряд ли это та функция, ради которой вы побежите обновляться в первый день.

Главная интрига — ИИ-тренер Project Mulberry. Если Apple всё же доведёт его до ума и выпустит хотя бы к концу года, это может стать самым значительным обновлением Apple Watch за последние годы. Но пока это скорее обещание, чем факт. В любом случае, все подробности мы узнаем уже 8 июня.