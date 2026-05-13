Люди ходят по улице с открытыми макбуками — и вот зачем им это нужно

Миша Королев

На днях увидел в торговом центре несколько человек, которые ходят с открытыми Макбуками. Сказать, что испытал легкий шок, не сказать ничего. Оказывается, это давно уже не новость, и встретить таких пользователей можно не только в ТЦ, но и на улицах, в аэропортах и много где еще. Причина у всех одна: внутри работает AI-агент, который пишет код, и закрыть крышку — значит прервать задачу. Разбираемся, что это за инструменты, зачем им открытая крышка и стоит ли так делать со своим MacBook.

Не удивляйтесь, что скоро это станет обыденностью

Отличия ИИ-агента от обычного чат-бота

Обычная нейросеть вроде ChatGPT, Gemini или DeepSeek работает по простой схеме: вы задаёте вопрос — получаете ответ. Разговор идёт короткими репликами, и каждое действие инициирует человек.

Чат-бот работает только когда вы что-то у него спросите, а агент может функционировать по заданию в фоне

AI-агент — это следующий шаг. Вы ставите задачу один раз («собери данные с фото и загрузи в таблицу», «напиши приложение для записи снов»), а дальше программа сама планирует шаги, пишет код, проверяет результат и идёт дальше. Такая сессия может длиться десятки минут без участия человека.

В статье упоминаются конкретные инструменты: Claude Code от Anthropic, OpenAI Codex и OpenCode. Все они работают локально или зависят от Wi-Fi, поэтому выключение ноутбука означает потерю прогресса — отсюда и весь сюжет с открытыми крышками. Кстати, AI-агенты лучше работают на Mac, чем на Windows и Linux — и это не маркетинг.

Почему MacBook нельзя просто закрыть

Когда вы закрываете крышку MacBook, он по умолчанию уходит в сон: процессы замораживаются, сетевые соединения рвутся. Для агента, который в этот момент общается с серверами Anthropic или OpenAI и параллельно крутит код локально, это означает обрыв задачи.

Например, один из активных пользователей Claude Code и Codex, кодит во время тренировок дочерей на катке и потом идёт в раздевалку с приоткрытым ноутбуком, поглядывая на экран. Кто-то заходит в самолёт последним — держит крышку открытой до последнего и закрывает только на своём месте. А кто-то запускает агентов прямо на занятиях, чтобы не тратить впустую токены (платные единицы обращений к модели), и переходит из аудитории в аудиторию с открытым ноутбуком.

Есть и более аккуратные варианты. Некоторые просто ходят между переговорками, держа крышку приоткрытой буквально на палец — чтобы не выглядеть грубо на встрече. Один из пользователей складывает MacBook «маленьким тако» или оставляет приоткрытым на пассажирском сиденье автомобиля. Это реальные истории людей, которым важно, чтобы ИИ-агенты продолжали работать без остановки.

Вся история — про новый класс задач: автономные ИИ-агенты для написания кода. Это уже не «подскажи функцию», как в ранних версиях, а полноценный исполнитель: получил задание — ушёл работать. Поэтому пользователи и цепляются за каждую минуту работающей сессии.

Для обычного владельца MacBook, который пользуется ChatGPT или Apple Intelligence, ничего из этого не актуально. Запрос к чат-боту выполняется за секунды, и закрытая крышка ничему не мешает. Открытый ноутбук в метро — это история конкретно про разработчиков и продактов, которые гоняют Claude Code, Codex и аналоги.

Если вы всё же оказались в такой ситуации, разумнее один раз настроить macOS так, чтобы она не засыпала при закрытой крышке от сети, или хотя бы использовать команду caffeinate. Это надёжнее, чем нести MacBook за $1599 (примерно от 172 000 ₽ в России для базового MacBook Pro) через толпу с риском уронить его на угол экрана.

Как сделать, чтобы MacBook не засыпал с закрытой крышкой

Если вам реально нужно, чтобы macOS не засыпала, ходить с открытым ноутбуком необязательно. У Apple для этого есть встроенные механизмы.

  • Команда caffeinate в Терминале — Mac не уходит в сон, пока команда активна. Это самый простой способ для разовой задачи.
  • Настройки энергосбережения — в разделе «Аккумулятор» и «Сетевой адаптор» можно запретить переход в сон при работе от сети.
  • Сторонние утилиты вроде Amphetamine или встроенный режим «не давать компьютеру засыпать автоматически».
  • Режим clamshell с внешним монитором — но он не подходит, если ноутбук нужно куда-то нести.

Многие владельцы MacBook в курсе caffeinate, но в моменте проще сунуть палец под петлю крышки, чем лезть в Терминал. Это и стало мемом: OpenAI даже выложила в TikTok ролик с подмигиванием в адрес «тех, кто понимает». А если хотите попробовать AI-агентов сами — вот как запустить агента на Mac Mini и управлять им из Telegram.

Что будет с MacBook, если носить его с открытой крышкой

Риски подобного использования очевидны для любого владельца MacBook.

  • Петли крышки рассчитаны на открытие и закрытие, а не на тряску в полуоткрытом состоянии под весом экрана. Длительная такая эксплуатация ускоряет износ петель.
  • Любой удар об косяк, чужую сумку или поручень в транспорте при открытом экране — это прямой риск для матрицы и шлейфов.
  • Если уронить полуоткрытый ноутбук, он, скорее всего, упадёт именно на угол экрана. Замена дисплея MacBook стоит сопоставимо с покупкой нового устройства начального уровня.
  • Жидкости и пыль в открытую клавиатуру попадают охотнее, чем в закрытую.

Один из разработчиков, перед тем как бежать на автобус, подключает ноутбук к интернету через телефон и оставляет крышку приоткрытой. Для агента это работает, но для самого MacBook — нагрузка, на которую он не рассчитан. Не уверены, потянет ли ваш MacBook вайбкодинг? Узнайте, подойдёт ли MacBook Neo для AI-агентов.

Как ИИ-агенты меняют работу программистов

За последние два года инструменты для программистов прошли заметный путь. Сначала это были автодополнения в редакторе кода — система предлагала закончить строку. Потом появились чаты, которым можно было задать вопрос про код. Теперь — агенты, которые сами планируют и выполняют многошаговые задачи.

Apple в эту гонку пока встроилась осторожно: Apple Intelligence работает короткими запросами и сильно завязан на приватность и локальное исполнение. Claude Code, Codex и OpenCode — другая школа: длинные автономные сессии, активная работа с сетью, оплата по токенам. Мем с приоткрытыми MacBook — побочный эффект именно этого подхода.

Если вы не разработчик, проходить мимо этой темы можно спокойно. Если разработчик — стоит хотя бы знать про caffeinate и не носить рабочий ноутбук под мышкой ради ещё пяти минут работы агента.

