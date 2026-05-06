Новая функция iOS 27: Apple разрешит заменить Apple Intelligence на ChatGPT, Gemini, Claude или другой ИИ

Миша Королев

До презентации iOS 27 остается все меньше времени, а значит, утечки о новой операционной системе становятся все интереснее. Неожиданной новостью становится то, что Apple даст пользователям выбирать сторонние ИИ-сервисы для функций Apple Intelligence. Причем это касается не только Siri, а целого набора задач: генерации и редактирования текста и изображений прямо в системных функциях iPhone, iPad и Mac. Ранее мы уже рассказывали про новые функции ИИ в iOS 27, и теперь картина становится ещё интереснее.

Сторонняя нейросеть в iOS 27 сможет работать по всей системе, а не только внутри своего приложения

ChatGPT, Gemini и Claude в iOS 27: что изменится для iPhone

Apple собирается разрешить пользователям выбирать сторонние ИИ-сервисы в своих операционных системах. До этого Apple Intelligence строилась в основном на собственных моделях Apple с подключением ChatGPT в отдельных сценариях. Теперь подход меняется: пользователи смогут выбирать из нескольких сторонних ИИ-моделей для таких задач, как генерация и редактирование текста и изображений.

Появится большой выбор разных ИИ

По сути, Apple перестаёт быть единственным провайдером «мозгов» для своих ИИ-функций и превращает iPhone и Mac в площадку, где конкурируют чужие модели. Логика та же, что и с поисковиком в Safari: пользователь сам решает, кому доверять. Кстати, в iOS 27 серьёзно обновится и Siri — подробности читайте в статье про новую Siri и AirPods.

Когда выйдет iOS 27 с новыми ИИ-функциями для iPhone

Изменение запланировано на iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 этой осенью. Это стандартный график Apple: анонс на WWDC летом, публичный релиз — в сентябре вместе с новыми iPhone.

Важный нюанс: пока что неизвестны все совместимые с операционными системами Apple ИИ. Конкретные партнёрства Apple раскроет ближе к презентации или во время нее. Хотите первыми узнать все подробности с WWDC? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Практический смысл у нововведения есть, и он понятный:

На Mac и iPad ИИ-инструменты для текста и картинок особенно полезны в ежедневной работе

  • можно выбрать ту модель, которая лучше справляется с конкретной задачей — например, одну для текста, другую для картинок
  • не нужно ставить отдельные приложения и переключаться между ними: ИИ работает прямо в системных функциях iPhone
  • если одна модель ошибается или цензурирует запросы слишком жёстко, есть альтернатива без смены устройства

Для обычного владельца iPhone это в первую очередь означает больше гибкости без лишних настроек. Для тех, кто работает с текстами и графикой, — реальную возможность подобрать инструмент под себя. Помимо ИИ, в камере iPhone тоже появится кое-что новое — мы разбирали новый режим камеры в iOS 27.

Будут ли сторонние нейросети в iOS 27 бесплатными

ChatGPT уже интегрирован в Siri, но многим этого мало

Пока до конца непонятно, как будет работать новая функция iOS 27, и это важный пробел. Открытые вопросы:

  • будут ли продвинутые сторонние модели бесплатными или потребуют подписки у самого провайдера ИИ, как это сейчас реализовано при интеграции ChatGPT. Со всеми актуальными ценами на иностранный ИИ можно ознакомиться здесь.
  • какие функции останутся за собственными моделями Apple, а какие можно будет полностью отдать сторонним
  • как это будет работать в регионах, где Apple Intelligence официально недоступна или ограничена

Отдельный вопрос — приватность. Apple обычно подчёркивает, что её собственные ИИ-функции работают на устройстве или через Private Cloud Compute. Сторонние модели — это сторонние серверы и сторонние политики обработки данных. Перед переключением модели стоит понимать, куда уходят запросы, особенно если речь о рабочих документах. А ещё в iOS 27 iPhone научится превращать бумажные билеты в электронные — тоже полезная штука. Остались вопросы или хотите обсудить? Заходите в наш чат в Telegram или МАКС — там всегда помогут.

Почему Apple открывает iPhone для чужих нейросетей

Apple фактически признаёт, что собственными силами выиграть гонку ИИ-моделей не получится, и идёт по пути платформы: не один встроенный ИИ, а магазин моделей внутри системы. Это похоже на то, как в своё время появились альтернативные браузеры по умолчанию и сторонние почтовые клиенты.

Apple решила очень хитро нивелировать недостатки собственного ИИ

Для пользователя это хорошая новость: меньше зависимости от того, насколько быстро Apple догоняет конкурентов. Для самой Apple — способ сохранить лицо и удержать пользователей в своей экосистеме, даже если её собственные модели окажутся не самыми сильными.

Пока это инсайд от Bloomberg, а не официальный анонс. Подробности — список моделей, условия использования, региональная доступность — Apple, скорее всего, раскроет на WWDC летом. До этого момента воспринимать новость стоит как направление, в котором движется компания, а не как готовый список функций.

Если вы уже планируете обновляться на iOS 27 осенью — это просто приятный бонус, ради которого ничего дополнительно делать не нужно. Если вы сидите на старом iPhone и думаете о замене из-за ИИ, торопиться смысла нет: точный список совместимых устройств и моделей пока не объявлен, а Apple Intelligence в полном объёме исторически работает только на свежих iPhone.

